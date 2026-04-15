大きい文字×カタカナルビで読みやすい。『6０才からはじめる韓国語会話』4月16日（木）発売
有限会社明日香出版社
・本体価格：1800円
有限会社明日香出版社
東京都文京区水道2-11-5
本書は、韓国が好きな方、簡単な韓国語を話せるようになりたい方におすすめの本です。
文字は大きめで、会話フレーズにルビをつけています。観光・ショッピングなどで使える表現、韓国ドラマ、ロケ地、エンタメに関する表現などを紹介しています。
日常会話、旅行会話だけでなく、60代の方などに身近な話題（健康、老後、孫、家族など）に関する表現も掲載しています。
Part 1～3の各シーンのフレーズの音声（日本語、韓国語）をパソコン、端末で聞くことができます。
■目次
Part 1 日常編
あいさつ
趣味、エンタメ
たずねる など
Part 2 身近な話題
美容、食事
健康、体づくり
韓国の暮らし、住まい
気候、天候
体調、ケガ など
Part 3 旅行編
観光地、ロケ地へ
交通機関
空港
ホテル
困ったとき、トラブル など
■著者略歴
李 明姫（イ ミョンヒ）
韓国ソウルの徳成女子大学卒業。
韓国外国語大学・教育大学院を経て、1989年来日。東京外国語大学院修士課程修了。韓国語講師、会議・企業セミナーおよび韓流スターのイベントの通訳を務める。
■書籍情報
・書名：『6０才からはじめる韓国語会話』
・著者：李 明姫
・ISBN：9784756924599
・ページ数：224
・本体価格：1800円
・判型：A5並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/02uCkoAv
■会社情報
有限会社明日香出版社
〒112-0005
東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp/