大きい文字×カタカナルビで読みやすい。『6０才からはじめる韓国語会話』4月16日（木）発売

有限会社明日香出版社

本書は、韓国が好きな方、簡単な韓国語を話せるようになりたい方におすすめの本です。

文字は大きめで、会話フレーズにルビをつけています。観光・ショッピングなどで使える表現、韓国ドラマ、ロケ地、エンタメに関する表現などを紹介しています。

日常会話、旅行会話だけでなく、60代の方などに身近な話題（健康、老後、孫、家族など）に関する表現も掲載しています。

Part 1～3の各シーンのフレーズの音声（日本語、韓国語）をパソコン、端末で聞くことができます。

■目次

Part 1 日常編

あいさつ

趣味、エンタメ

たずねる など

Part 2 身近な話題

美容、食事

健康、体づくり

韓国の暮らし、住まい

気候、天候

体調、ケガ など

Part 3 旅行編

観光地、ロケ地へ

交通機関

空港

ホテル

困ったとき、トラブル など

■著者略歴

李 明姫（イ ミョンヒ）

韓国ソウルの徳成女子大学卒業。

韓国外国語大学・教育大学院を経て、1989年来日。東京外国語大学院修士課程修了。韓国語講師、会議・企業セミナーおよび韓流スターのイベントの通訳を務める。

■書籍情報

・書名：『6０才からはじめる韓国語会話』

・著者：李 明姫

・ISBN：9784756924599

・ページ数：224

・本体価格：1800円

・判型：A5並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/02uCkoAv



■会社情報

有限会社明日香出版社

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