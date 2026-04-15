大きい文字×カタカナルビで読みやすい。『6０才からはじめる韓国語会話』4月16日（木）発売

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有限会社明日香出版社



本書は、韓国が好きな方、簡単な韓国語を話せるようになりたい方におすすめの本です。



文字は大きめで、会話フレーズにルビをつけています。観光・ショッピングなどで使える表現、韓国ドラマ、ロケ地、エンタメに関する表現などを紹介しています。


日常会話、旅行会話だけでなく、60代の方などに身近な話題（健康、老後、孫、家族など）に関する表現も掲載しています。



Part 1～3の各シーンのフレーズの音声（日本語、韓国語）をパソコン、端末で聞くことができます。







■目次


Part 1　　日常編


あいさつ


趣味、エンタメ


たずねる　など


Part 2　　身近な話題


美容、食事


健康、体づくり


韓国の暮らし、住まい


気候、天候


体調、ケガ　など


Part 3　　旅行編


観光地、ロケ地へ


交通機関


空港


ホテル


困ったとき、トラブル　など



■著者略歴


　　李 明姫（イ　ミョンヒ）


韓国ソウルの徳成女子大学卒業。


韓国外国語大学・教育大学院を経て、1989年来日。東京外国語大学院修士課程修了。韓国語講師、会議・企業セミナーおよび韓流スターのイベントの通訳を務める。



■書籍情報


・書名：『6０才からはじめる韓国語会話』


・著者：李 明姫


・ISBN：9784756924599


・ページ数：224


・本体価格：1800円
・判型：A5並製


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/02uCkoAv



■会社情報


有限会社明日香出版社
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