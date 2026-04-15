税務知識ゼロでも、月額1,980円で確定申告をもっと簡単に　　　個人事業主・フリーランス・副業ワーカー向け税務支援サービス　「N-Free」提供開始

株式会社N-Free

副業やフリーランスという働き方が当たり前になった今、毎年の確定申告を「面倒」「難しい」「何が正解か分からない」と感じている方は少なくありません。実際に、確定申告は年末年始の“ストレス行事”の中でも上位に挙がるほど、多くの個人事業主・副業ワーカーにとって大きな負担となっています。こうした声を受け、株式会社N-Freeは、税務知識ゼロでも、月額1,980円（税込）で安心して使える税務支援サービス「N-Free」の提供を開始しました。AIによる分かりやすいサポートと、日本特有の税務処理にも対応した高精度ロジックにより、経費登録から確定申告までをスムーズに支援します。さらに、企業においては、副業を行う従業員や業務委託人材を支援する福利厚生サービスとしても活用可能です。

■ サービス提供の背景｜“確定申告は、年明け最大級のストレス”

副業やフリーランスという働き方が一般化する一方で、多くの人にとって確定申告は大きな心理的負担となっています。

世間でも、

「何をしたらいいか分からない」

「源泉徴収の計算が難しい」

「入力ミスが怖い」

「時間がかかりすぎる」

といった声が多く聞かれています。

年末年始の“面倒・ストレス”な行事の中でも、確定申告は大掃除を上回るほど負担感が大きいという声もあり、個人事業主や副業ワーカーにとって、毎年の大きな悩みとなっています。こうした社会背景を受け、N-Freeは「誰でも迷わず正しい申告ができる環境」を目指して開発されました。

■ 個人事業主・副業ワーカーの“申告の不安”を解消

本サービスは、個人事業主・フリーランス・副業している会社員の方を主な対象としており、特に初めて確定申告を行う方でも安心して利用できるよう設計されています。

「何を経費にすればよいか分からない」

「申告の流れに不安がある」

といった方でも、AIサポートにより迷わず進められる点が大きな特長です。

日々の経費管理においては、領収書やレシートをスマートフォンで撮影するだけで、内容を自動で読み取り、勘定科目を自動仕分け。入力の手間を大幅に削減し、会計知識がなくてもスムーズに記録を進めることができます。さらに、蓄積された売上・経費データをもとに、確定申告に必要な書類準備まで一気通貫でサポート。経費登録から申告準備までをスムーズに行うことが可能です。

AIに質問しながら進められるため、

・領収書・レシートの自動読取

・経費の自動仕分け

・売上管理

・PL・BS出力

・確定申告準備

ここまでの作業をスムーズに行うことができます。

専門知識がなくても、直感的に操作できるUI設計により、初めての方でも安心して利用できます。

◆国内最高水準の税務ロジック精度で申告ミスを防止

N-Free最大の特長は、日本独自の税務処理に対応した高精度なロジックです。特に、一般ユーザーがつまずきやすい【源泉徴収10.21％】などの処理をシステム側で正確にサポート。

これにより、

・誤った会計データ

・確定申告の入力ミス

・行政機関への誤提出

を未然に防ぎます。

■ 企業は福利厚生としても導入可能

副業推進企業やフリーランス人材を多く活用する企業において、従業員・パートナーの税務負担を軽減する福利厚生施策として導入いただけます。

例えば、

・副業を推進している企業

・業務委託人材を多く活用している企業

・従業員の税務不安を軽減したい企業

において、働き方支援の一環として導入いただけます。

従業員満足度向上や、副業推進施策のサポートにもつながります。

◆利用の流れ（シンプル3ステップ）

STEP 01｜お申し込み

公式サイト（https://www.n-free.jp/）から企業情報・担当者情報を入力し、簡単にお申し込み。

STEP 02｜必要情報の登録

利用者情報・必要書類を登録し、最適な利用環境を構築。

STEP 03｜サービス開始

登録完了後すぐに利用開始！正しい申告導線で安心して運用可能。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社N-Free 広報・法人導入窓口

TEL：03-6722-6703

E-mail：contact@n-free.jp

詳細を見る :https://www.n-free.jp/index.html