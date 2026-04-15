メンズアイドル『双極スペクトラム』のライブフォトがセブン‐イレブンのマルチコピー機に登場　メモカぴあにて販売開始！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、メンズアイドル『双極スペクトラム』のライブフォトを4月14日（火）より、全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にて販売を開始いたしました。

本商品は『双極スペクトラム』の5周年記念ライブのライブフォトです。7人としての活動は最後のステージだったため、貴重なライブのベストショットを販売しています。

商品ページURL：https://memorial.pia.jp/shop/pages/2026_soukyoku-spectrum_5thAnniversary.aspx

（1）商品の詳細

■『双極スペクトラム』 ライブフォト

プリント用紙の種類：写真用紙のL判・2L判

販売形式：選択式

価格：L判400円/枚（税込） 2L判600円/枚（税込）

販売期間：2026年4月14日（火）18:00～4月28日（火）23:59

商品デザイン：全16種

商品ラインアップ（一例）

※画像はイメージです。

※実物は画像と異なる場合があります。

『双極スペクトラム』について

田嶋はる、禊、無敵てるくん、さくま（さくま）、赤色時雨、麻田ちひろ、常震るなの7人からなるメンズアイドルグループ。ライブでのパフォーマンスやMCに力を入れ、アイドルシーンを盛り上げている。5周年ライブで田嶋はる、禊が卒業したが、5人体制で5月、6月にはメンバー生誕ライブ、8月には東名阪ライブツアーが決定している。

（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）

1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。

商品ページURL：https://memorial.pia.jp/shop/pages/2026_soukyoku-spectrum_5thAnniversary.aspx

2．セブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。

※税込価格は10%で表記しています。

※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/

（ご参考）「セブン‐イレブン×メモカぴあ」について

セブン‐イレブン店内のマルチコピー機を使用して、アーティストのライブを中心としたコンテンツプリントをその場でプリントできます。

「セブン‐イレブン×メモカぴあ」のURL：

https://memorial.pia.jp/shop/pages/seven_memoca_index.aspx