タロットカードの神秘的な世界観を感じるオンラインくじ「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』ラッフルくじ」が発売決定！～描き下ろしイラストを使用したラッフルくじ限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、「タロットカード」をテーマに、神秘的な世界観の描き下ろしイラストを使用したオンラインくじ「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

本オンラインくじは「タロットカード」をテーマにした限定の描き下ろしイラストを贅沢に使用いたしました。フランシュシュのメンバーたちが神秘的なタロットカードのアルカナに扮した、美しくも華やかなビジュアルを堪能できるラインナップとなっております。

「A賞【選べる！デジタルサイン入り！】Tシャツ」はメンバーのデジタルサインが施された特別仕様。「B賞【選べる！】フェイスタオル」とともに、生活の中でも作品を感じられる特別感あふれる仕上がりとなっております。

どの景品もイラストの美しさを最大限に引き立てるアイテムばかりです！

本オンラインくじ限定の瑞々しくも荘厳なコレクションを、ぜひお手元にお迎えください。

【くじの実施概要】

商品名：劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』ラッフルくじ

販売期間：2026年04月15日（水）19:00～2026年05月08日（金）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1239

商品発送時期：2026年8月上旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：【選べる！デジタルサイン入り！】Tシャツ 全7種

B賞：【選べる！】フェイスタオル 全7種

C賞：アクリルスタンド 全7種

D賞：アクリルキーホルダー 全7種

E賞：缶バッジ 全7種

F賞：クリアカード 全7種

G賞：ステッカー 全14種

5連特典：集合ブロマイド 全1種

10連特典：ゾンビィになっちゃう？！証明写真風ブロマイド 全7種

Wチャンス第1弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(源 さくら)

Wチャンス第2弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(二階堂 サキ)

Wチャンス第3弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(水野 愛)

Wチャンス第4弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(紺野 純子)

Wチャンス第5弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(ゆうぎり)

Wチャンス第6弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(星川 リリィ)

Wチャンス第7弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(山田 たえ)

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1239

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact