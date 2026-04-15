うるとらブギーズ・八木、めぞん・吉野、からし蓮根・青空、溝上たんぼ ら率いる若手芸人HIPHOP同好会3rdアルバム『バチバチバースツアー』本日配信開始!

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うるとらブギーズ八木がDJを務め、からし蓮根青空、めぞん吉野、ピュートポイント、軟水つるまる、ビューティフルトーキョーマンズ笹本、アケガラスKing Boy、オッパショ石広田、オッパショ石蒲谷、ガクヅケ木田、溝上たんぼ、作家のなんぶの12名で結成された若手芸人HIPHOP同好会（若ヒ同）が、本日4月15日（水）に、3rdアルバム「若ヒ同Sampler Vol.3『バチバチバースツアー』」を配信リリースしました。

本作のリリースを記念し、5月21日（木）には渋谷WWWXにて、ゲストに梅田サイファーを迎えた、若ヒ同史上最大規模のリリースパーティー『若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTY』を開催。本日、会場で販売されるグッズのラインナップも一挙解禁しました。

さらに、4月24日（金）13:00より、チケット先行販売や過去のトークライブ映像、限定コンテンツなどが楽しめる公式メンバーシップサイト「若ヒ同ARCHIVES」を開設することも決定しました。

若手芸人HIPHOP同好会は所属事務所や芸歴の枠を超え、HIPHOPを愛してやまない芸人12名によって結成されたHIPHOPクルーです。毎月、自分たちの好きな楽曲について熱く語り合うトークライブを開催するかたわら、月1本のペースで自主制作したミュージックビデオを公開するなど、芸人の枠に留まらない精力的な活動を続けています。

2024年に１stアルバム「若ヒ同Sampler Vol.1『全員銀河』」、2025年に2ndアルバム「若ヒ同Sampler Vol.2『金ピカ宣言』」を配信リリース続く本作のリリースを皮切りに、現在リリースパーティーの成功に向けて実施中のクラウドファンディングを含め、多方面での展開を加速させてまいります。

■うるとらブギーズ八木 コメント

祝！3rdアルバムリリースです！！！1年に1回、アルバムのリリースイベントをやらせてもらえるのも、異例の詰め込み事だと思います！今回も全員で気合い入れて作りました！！

しかも、今回は場所も前回の倍以上の広さのWWW Xでなんとゲストに梅田サイファーさんが来てくれます！！！

えーー！？！？WWW Xで梅田サイファーさん！？！？！

かなりの挑戦事です！！！

またまた皆さんのお力をお貸し頂きたく、クラウドファンディングを立ち上げさせてもらいました！

色んなリターンを用意してますので、是非お力お貸しください！！リリースパーティーを大成功させるために日々鍛錬に鍛錬を重ねております。当日みなさんに会える事を楽しみにしてます！大盛り上がりお願いします！

そして私も若手の名を背負い、みんなを引っ張り引っ張られして行きます！

アルバム配信リリース情報

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■アーティスト名

若手芸人HIPHOP同好会

■アルバムタイトル

若ヒ同Sampler Vol.3

『バチバチバースツアー』

■配信日時

2026年4月15日（水）0:00

■レーベル

YOSHIMOTO MUSIC CO.,LTD

■楽曲

１.Intro 発車

２.若ヒ同FUNK

３.CARAVAN

４.Rhyme Skal

５.RUN

６.バトルオブスキルズ皐月

７.Hey, Yaggy-T!!

８.それヤバいよ！

９.みなさまへ

１０.SORA

１１.バトルオブスキルズ白露

１２.ぐちゃぐちゃ

１３.VIBES

１４.TRiiiDENT

１５.一番烈火

１６.Outro 終点

■楽曲URL

https://lnk.to/wakahidou_bachibachiversetour

5月21日（木）リリースパーティー概要

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■公演タイトル

『若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTY』

■日時

2026年5月21日（木）

18:00 開場

19:00 開演

■出演

若手芸人HIPHOP同好会

梅田サイファー

※R-指定さんの出演はございません。

■場所

渋谷WWW X

（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル 2F）

■チケット料金

整理番号付きスタンディング グッズ付き \6,000（税込）※数量限定

整理番号付きスタンディング 一般 \5,000（税込）

※当日ドリンク代別途

※入場順はグッズ付きチケットをご購入のお客様からになります

※チケット形態・・・紙チケのみ

※年齢制限・・・未就学児童入場不可

■公演概要

若ヒ同史上最大規模の会場で梅田サイファーをゲストに開催

■チケット発売

販売中：一般 4/8（水）10:00～

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/13719

ぴあ：https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=323-127

ローソン：https://l-tike.com/wakahi-sampler/

若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTYグッズ

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■グッズ内容

【Tシャツ】

SIZE：M,L,XXXL \3,500-

【ベースボールシャツ】

SIZE：M,L,XXL \4,500-

【マフラータオル】

\3,000-

【シリコンリストバンド】

\1,000-

【ステッカー2種セット】

\800-

若手芸人HIPHOP同好会 ARCHIVES開設

■開設日時

2026年4月24日（金）13:00予定

■コンテンツ

・ライブ動画（過去のトークライブ）

・オフショット

・ラジオ

・コラム

・チケット先行販売

※内容は変更となる場合がございます。

■過去リリースアルバム

1stアルバム 全員銀河

https://lnk.to/Zeninginga

2ndアルバム 金ピカ宣言

https://lnk.to/wakahidou_kinpikasengen

■作家なんぶよりコメント

若ヒ同ARCHIVESというメンバーシップを始めます！

ライブ活動が主となっている若手芸人HIPHOP同好会を、東京以外にお住まいの方にも届けるために立ち上げました。

動画、画像、文章、音声など、ここでしか見れない・読めないコンテンツを雑多かつ定期的に、気ままかつ執拗に、詳細かつざっくばらんに公開し続けてゆきます！

各種URL

■若手芸人HIPHOP同好会公式X（旧Twitter）：https://x.com/wakahidoh

■若手芸人HIPHOP同好会YouTube：https://www.youtube.com/@nambwstudio