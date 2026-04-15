うるとらブギーズ・八木、めぞん・吉野、からし蓮根・青空、溝上たんぼ ら率いる若手芸人HIPHOP同好会3rdアルバム『バチバチバースツアー』本日配信開始!

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吉本興業株式会社

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　うるとらブギーズ八木がDJを務め、からし蓮根青空、めぞん吉野、ピュートポイント、軟水つるまる、ビューティフルトーキョーマンズ笹本、アケガラスKing Boy、オッパショ石広田、オッパショ石蒲谷、ガクヅケ木田、溝上たんぼ、作家のなんぶの12名で結成された若手芸人HIPHOP同好会（若ヒ同）が、本日4月15日（水）に、3rdアルバム「若ヒ同Sampler Vol.3『バチバチバースツアー』」を配信リリースしました。


　本作のリリースを記念し、5月21日（木）には渋谷WWWXにて、ゲストに梅田サイファーを迎えた、若ヒ同史上最大規模のリリースパーティー『若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTY』を開催。本日、会場で販売されるグッズのラインナップも一挙解禁しました。


　さらに、4月24日（金）13:00より、チケット先行販売や過去のトークライブ映像、限定コンテンツなどが楽しめる公式メンバーシップサイト「若ヒ同ARCHIVES」を開設することも決定しました。
　若手芸人HIPHOP同好会は所属事務所や芸歴の枠を超え、HIPHOPを愛してやまない芸人12名によって結成されたHIPHOPクルーです。毎月、自分たちの好きな楽曲について熱く語り合うトークライブを開催するかたわら、月1本のペースで自主制作したミュージックビデオを公開するなど、芸人の枠に留まらない精力的な活動を続けています。


　2024年に１stアルバム「若ヒ同Sampler Vol.1『全員銀河』」、2025年に2ndアルバム「若ヒ同Sampler Vol.2『金ピカ宣言』」を配信リリース続く本作のリリースを皮切りに、現在リリースパーティーの成功に向けて実施中のクラウドファンディングを含め、多方面での展開を加速させてまいります。



■うるとらブギーズ八木　コメント


祝！3rdアルバムリリースです！！！1年に1回、アルバムのリリースイベントをやらせてもらえるのも、異例の詰め込み事だと思います！今回も全員で気合い入れて作りました！！


しかも、今回は場所も前回の倍以上の広さのWWW Xでなんとゲストに梅田サイファーさんが来てくれます！！！


えーー！？！？WWW Xで梅田サイファーさん！？！？！


かなりの挑戦事です！！！


またまた皆さんのお力をお貸し頂きたく、クラウドファンディングを立ち上げさせてもらいました！


色んなリターンを用意してますので、是非お力お貸しください！！リリースパーティーを大成功させるために日々鍛錬に鍛錬を重ねております。当日みなさんに会える事を楽しみにしてます！大盛り上がりお願いします！
そして私も若手の名を背負い、みんなを引っ張り引っ張られして行きます！



アルバム配信リリース情報


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■アーティスト名


若手芸人HIPHOP同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■アルバムタイトル


若ヒ同Sampler Vol.3


『バチバチバースツアー』


■配信日時


2026年4月15日（水）0:00


■レーベル


YOSHIMOTO MUSIC CO.,LTD
■楽曲


１.Intro 発車


２.若ヒ同FUNK


３.CARAVAN


４.Rhyme Skal


５.RUN


６.バトルオブスキルズ皐月


７.Hey, Yaggy-T!!


８.それヤバいよ！


９.みなさまへ


１０.SORA


１１.バトルオブスキルズ白露


１２.ぐちゃぐちゃ


１３.VIBES


１４.TRiiiDENT


１５.一番烈火


１６.Outro 終点


■楽曲URL


https://lnk.to/wakahidou_bachibachiversetour


5月21日（木）リリースパーティー概要


(C)吉本興業

■公演タイトル


『若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTY』


■日時


2026年5月21日（木）


18:00　開場


19:00　開演


■出演


若手芸人HIPHOP同好会


梅田サイファー


※R-指定さんの出演はございません。


■場所


渋谷WWW X


（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル 2F）


■チケット料金


整理番号付きスタンディング グッズ付き \6,000（税込）※数量限定


整理番号付きスタンディング 一般　\5,000（税込）


※当日ドリンク代別途


※入場順はグッズ付きチケットをご購入のお客様からになります


※チケット形態・・・紙チケのみ


※年齢制限・・・未就学児童入場不可


■公演概要


若ヒ同史上最大規模の会場で梅田サイファーをゲストに開催


■チケット発売


販売中：一般　4/8（水）10:00～


FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/13719


ぴあ：https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=323-127


ローソン：https://l-tike.com/wakahi-sampler/


若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTYグッズ


(C)吉本興業

■グッズ内容


【Tシャツ】


SIZE：M,L,XXXL　\3,500-


【ベースボールシャツ】　


SIZE：M,L,XXL　\4,500-


【マフラータオル】


\3,000-


【シリコンリストバンド】　


\1,000-


【ステッカー2種セット】　


\800-


若手芸人HIPHOP同好会　ARCHIVES開設

■開設日時


2026年4月24日（金）13:00予定


■コンテンツ


・ライブ動画（過去のトークライブ）


・オフショット


・ラジオ


・コラム


・チケット先行販売


※内容は変更となる場合がございます。


■過去リリースアルバム　


1stアルバム　　全員銀河


https://lnk.to/Zeninginga


2ndアルバム　金ピカ宣言


https://lnk.to/wakahidou_kinpikasengen


■作家なんぶよりコメント


若ヒ同ARCHIVESというメンバーシップを始めます！


ライブ活動が主となっている若手芸人HIPHOP同好会を、東京以外にお住まいの方にも届けるために立ち上げました。


動画、画像、文章、音声など、ここでしか見れない・読めないコンテンツを雑多かつ定期的に、気ままかつ執拗に、詳細かつざっくばらんに公開し続けてゆきます！



各種URL

■若手芸人HIPHOP同好会公式X（旧Twitter）：https://x.com/wakahidoh


■若手芸人HIPHOP同好会YouTube：https://www.youtube.com/@nambwstudio