うるとらブギーズ・八木、めぞん・吉野、からし蓮根・青空、溝上たんぼ ら率いる若手芸人HIPHOP同好会3rdアルバム『バチバチバースツアー』本日配信開始!
(C)吉本興業
うるとらブギーズ八木がDJを務め、からし蓮根青空、めぞん吉野、ピュートポイント、軟水つるまる、ビューティフルトーキョーマンズ笹本、アケガラスKing Boy、オッパショ石広田、オッパショ石蒲谷、ガクヅケ木田、溝上たんぼ、作家のなんぶの12名で結成された若手芸人HIPHOP同好会（若ヒ同）が、本日4月15日（水）に、3rdアルバム「若ヒ同Sampler Vol.3『バチバチバースツアー』」を配信リリースしました。
本作のリリースを記念し、5月21日（木）には渋谷WWWXにて、ゲストに梅田サイファーを迎えた、若ヒ同史上最大規模のリリースパーティー『若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTY』を開催。本日、会場で販売されるグッズのラインナップも一挙解禁しました。
さらに、4月24日（金）13:00より、チケット先行販売や過去のトークライブ映像、限定コンテンツなどが楽しめる公式メンバーシップサイト「若ヒ同ARCHIVES」を開設することも決定しました。
若手芸人HIPHOP同好会は所属事務所や芸歴の枠を超え、HIPHOPを愛してやまない芸人12名によって結成されたHIPHOPクルーです。毎月、自分たちの好きな楽曲について熱く語り合うトークライブを開催するかたわら、月1本のペースで自主制作したミュージックビデオを公開するなど、芸人の枠に留まらない精力的な活動を続けています。
2024年に１stアルバム「若ヒ同Sampler Vol.1『全員銀河』」、2025年に2ndアルバム「若ヒ同Sampler Vol.2『金ピカ宣言』」を配信リリース続く本作のリリースを皮切りに、現在リリースパーティーの成功に向けて実施中のクラウドファンディングを含め、多方面での展開を加速させてまいります。
■うるとらブギーズ八木 コメント
祝！3rdアルバムリリースです！！！1年に1回、アルバムのリリースイベントをやらせてもらえるのも、異例の詰め込み事だと思います！今回も全員で気合い入れて作りました！！
しかも、今回は場所も前回の倍以上の広さのWWW Xでなんとゲストに梅田サイファーさんが来てくれます！！！
えーー！？！？WWW Xで梅田サイファーさん！？！？！
かなりの挑戦事です！！！
またまた皆さんのお力をお貸し頂きたく、クラウドファンディングを立ち上げさせてもらいました！
色んなリターンを用意してますので、是非お力お貸しください！！リリースパーティーを大成功させるために日々鍛錬に鍛錬を重ねております。当日みなさんに会える事を楽しみにしてます！大盛り上がりお願いします！
そして私も若手の名を背負い、みんなを引っ張り引っ張られして行きます！
アルバム配信リリース情報
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■アーティスト名
若手芸人HIPHOP同好会
■アルバムタイトル
若ヒ同Sampler Vol.3
『バチバチバースツアー』
■配信日時
2026年4月15日（水）0:00
■レーベル
YOSHIMOTO MUSIC CO.,LTD
■楽曲
１.Intro 発車
２.若ヒ同FUNK
３.CARAVAN
４.Rhyme Skal
５.RUN
６.バトルオブスキルズ皐月
７.Hey, Yaggy-T!!
８.それヤバいよ！
９.みなさまへ
１０.SORA
１１.バトルオブスキルズ白露
１２.ぐちゃぐちゃ
１３.VIBES
１４.TRiiiDENT
１５.一番烈火
１６.Outro 終点
■楽曲URL
https://lnk.to/wakahidou_bachibachiversetour
5月21日（木）リリースパーティー概要
(C)吉本興業
■公演タイトル
『若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTY』
■日時
2026年5月21日（木）
18:00 開場
19:00 開演
■出演
若手芸人HIPHOP同好会
梅田サイファー
※R-指定さんの出演はございません。
■場所
渋谷WWW X
（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル 2F）
■チケット料金
整理番号付きスタンディング グッズ付き \6,000（税込）※数量限定
整理番号付きスタンディング 一般 \5,000（税込）
※当日ドリンク代別途
※入場順はグッズ付きチケットをご購入のお客様からになります
※チケット形態・・・紙チケのみ
※年齢制限・・・未就学児童入場不可
■公演概要
若ヒ同史上最大規模の会場で梅田サイファーをゲストに開催
■チケット発売
販売中：一般 4/8（水）10:00～
FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/13719
ぴあ：https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=323-127
ローソン：https://l-tike.com/wakahi-sampler/
若ヒ同Sampler Vol.3 バチバチバースツアー RELEASE PARTYグッズ
(C)吉本興業
■グッズ内容
【Tシャツ】
SIZE：M,L,XXXL \3,500-
【ベースボールシャツ】
SIZE：M,L,XXL \4,500-
【マフラータオル】
\3,000-
【シリコンリストバンド】
\1,000-
【ステッカー2種セット】
\800-
若手芸人HIPHOP同好会 ARCHIVES開設
■開設日時
2026年4月24日（金）13:00予定
■コンテンツ
・ライブ動画（過去のトークライブ）
・オフショット
・ラジオ
・コラム
・チケット先行販売
※内容は変更となる場合がございます。
■過去リリースアルバム
1stアルバム 全員銀河
https://lnk.to/Zeninginga
2ndアルバム 金ピカ宣言
https://lnk.to/wakahidou_kinpikasengen
■作家なんぶよりコメント
若ヒ同ARCHIVESというメンバーシップを始めます！
ライブ活動が主となっている若手芸人HIPHOP同好会を、東京以外にお住まいの方にも届けるために立ち上げました。
動画、画像、文章、音声など、ここでしか見れない・読めないコンテンツを雑多かつ定期的に、気ままかつ執拗に、詳細かつざっくばらんに公開し続けてゆきます！
各種URL
■若手芸人HIPHOP同好会公式X（旧Twitter）：https://x.com/wakahidoh
■若手芸人HIPHOP同好会YouTube：https://www.youtube.com/@nambwstudio