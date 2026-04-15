合同会社Tohitoと合同会社オルゴールが業務提携

合同会社Tohito

岡山県瀬戸内市において、港町である牛窓町と隣接する離島・前島を一体のエリアとして捉え事業を展開する合同会社Tohito（代表：西村千尋、以下 Tohito）と、東京を拠点に、企業ブランディング・コンテンツ制作・企画を手がける合同会社オルゴール（代表：広瀬基樹、以下 オルゴール）は、このたび業務提携いたしました。

本提携では、牛窓の離島と本土の双方にある拠点を活かしながら、風景や観光資源だけではなく、地域に根ざした暮らしや文化、人の営みまで含めて正しく伝えるための発信活動に取り組んでまいります。

■業務提携の背景

一棟貸しの宿 Tohito

Tohitoは、一棟貸しの宿「Tohito」の運営を通じて、この地にある歴史や暮らし、風景、人の営みを、ここにしかない価値として再定義し、届けてきました。

現在、Tohitoは、離島・前島に位置する「Tohito」と、本土側に位置する「Licht」という宿泊施設および「海辺の自習室」というコワーキングスペースを軸に、地域を面的に捉えた活動をしています。海を渡った先にある静けさや自然を感じられる前島と、地域の暮らしや街並みにより近い本土側。その両方に接点を持つことで、牛窓の魅力をより立体的に伝えられる可能性を感じてきました。

牛窓は、穏やかな海や歴史ある街並み、港町ならではの文化が残る地域である一方、人口減少や空き家の増加、地域の担い手不足といった課題も抱えています。そうした中でTohitoが感じてきたのは、地域の魅力が「海」や「景色」といったわかりやすい要素だけで語られ、その背景にある人の暮らしや仕事、この土地に積み重なってきた時間まで含めて伝えることの難しさでした。

牛窓港から見える瀬戸内海牛窓の街並み

本来、観光資源のある場所にも住民の生活があり、日々の営みがあります。

しかし観光的な文脈の中では、そうした奥行きが十分に共有されないまま、地域が“消費される対象”として扱われてしまうことがあります。また、地域にとって本当に必要なのは、一時的に人が集まることだけではなく、その土地の考え方や営みに共感した人が継続的に関わり、将来的には移住や協業、仕事づくりなどにつながっていくことです。

しかし、そのために必要な発信を現場だけで継続するには、十分なリソースを確保しにくいという課題がありました。

温暖な気候のため農業が盛ん牛窓・前島で育てられたキャベツ

一方、オルゴールは、東京を拠点に、さまざまな企業やコンテンツの企画・制作に携わってきました。代表の広瀬は、自身の故郷でもある岡山の経営者と対話を重ねる中で、都市部と地方のあいだにある感覚のずれや、都市部から地方へのまなざしが一面的になりやすいことを実感してきました。

岡山の経営者コミュニティでのプレゼン(オルゴール広瀬)オルゴールのメンバー

地方への関心や憧れが高まる一方で、その受け止め方が「自然がある」「癒やされる」といった表層的なイメージにとどまり、地域に根ざした文化や暮らし、人の想いまで届かないまま消費されてしまう場面も少なくありません。一般的な観光PRでは、多くの人に届きやすい表現へと整えられる過程で、その土地ならではの固有性や、そこで活動する人のこだわりが薄れてしまうこともあります。

こうした課題に対し、牛窓の離島と本土の双方で実践を重ねてきたTohitoと、外部に伝わる形へと企画・編集してきたオルゴールが連携することで、地域と都市のあいだにある認識のずれを丁寧に埋めていけるのではないかと考えました。

Tohitoが持つ地域との接点や思想を土台に、オルゴールがその価値を過度に単純化することなく地域の外にも届く形へと整えることで、牛窓・瀬戸内エリアの魅力を、単なる観光情報ではなく、暮らしや文化、営みの文脈ごと伝えていくことを目指します。

■業務提携の内容

1. Tohitoのビジョンを多角的に整理し、伝わる形にする支援

Tohitoがこれまで実践してきたのは、単なる宿泊施設の運営ではなく、土地に残る文化や人の営みを受け取り直し、宿という形で再編集する取り組みです。本提携では、その思想やビジョンを多角的な視点で整理し、正しく拡げるための言語化・視覚化をサポートすることで、Tohitoとして何を目指し、なぜこの地で事業を行うのかを、より明確に伝えられる状態をつくります。

2．離島と本土の2拠点を起点とした有機的なコミュニティ形成の促進

「Tohito」は離島・前島に位置し、「Licht」は本土側に位置しています。いずれも牛窓を舞台にしながら、立地や滞在の過ごし方、想定する利用者が異なる2つの宿です。本提携では、この違いを活かしながら、それぞれの宿を単なる宿泊施設ではなく、地域内外の人が交わる接点として育てていきます。

離島ならではの非日常性や静けさ、本土側ならではの暮らしとの近さや回遊性。それぞれの特性を活かしながら、移住検討者や都市部のクリエイター、地域で暮らす住民や事業者が無理のない形で出会い、お互いを尊重し合うことで、将来的には移住・定住、協業、仕事づくりなど、地域にとって意味のある関係へとつながる導線づくりを進めてまいります。

3．地域の魅力やこだわりを伝える発信活動

Tohitoの営みは、自社だけで成り立っているものではなく、地域で出会ってきたさまざまな担い手や支えてくれた方々の存在によって形づくられてきました。本提携では、そうした方々の仕事や暮らしの中にある魅力やこだわりを丁寧に伝える活動にも取り組みます。

単に地域の名所や体験を紹介するのではなく、その背景にある考え方や手仕事、土地との関わり方を発信することで、牛窓という地域をより立体的に知ってもらうことを目指します。また、前島と本土の双方に拠点を持つからこそ見えてくる、この地域の多層的な魅力も含めて伝えてまいります。

■両社コメント

合同会社Tohito 西村祐希

私たちは、地域の外からこの地を見るだけではなく、実際に根を下ろし、暮らすようになりました。

その中で、観光地として地域が見られることに対して、そこに暮らす人がどのような期待を持ち、同時にどのような戸惑いや葛藤を抱えるのか、その感覚が少しずつわかるようになってきた気がしています。

外から見れば、地域が注目され、人が増え、賑わいが生まれることは前向きなことに映ります。一方で、実際に暮らしている立場からすると、地域の魅力がわかりやすく切り取られ、暮らしや営みの文脈が置き去りにされたまま消費されていくことに、強い違和感を覚えることもあります。

この土地には、景色だけではなく、そこで生きている人の仕事や考え方、長い時間をかけて育まれてきた文化があります。私たちは、そうしたものごとまで含めて大切にしながら関わっていきたいと考えてきました。

とはいえ、担い手が減り、空き家が増え、地域の中だけで循環を閉じていては、守りたい暮らしや風景そのものを維持できなくなっていく。だからこそ、外から人が来ることや、新しい関係性が生まれること、産業として発展していくことも必要だと感じています。

今回の提携は、そうした葛藤の中で私たちなりに選んだ一つの形です。地域の魅力を、ただ消費されるためのものとして発信するのではなく、この土地にある暮らしや文化、そこに関わる人の想いごと丁寧に伝えていくこと。そして、その発信が一時的な賑わいで終わるのではなく、将来的に移住や協業、仕事づくりなど、地域にとって意味のある関係につながっていくことを目指しています。

オルゴールさんは、私たちや地域の考え方を尊重しながら、それを外の方にも無理なく届く形へと整えてくださる存在です。この提携を通じて、牛窓の魅力をより本質的な形で伝え、地域の未来に必要な関係性を育てていきたいと思っています。

合同会社オルゴール 広瀬基樹

私は、生まれ故郷でもある岡山が大好きです。

大学進学を機に上京するまでの多感な時期を地元で過ごしましたが、当時の私には、岡山は都市部のような刺激がない街のように見えていました。

そんな想いを抱えたまま、自らの夢を叶えるために上京し、エンターテイメントの世界に飛び込みました。東京を拠点に仕事をし、家族を持ち、生活を営む中で、30代後半を迎えた頃から、不思議と急激に岡山との接点が増えました。

東京での常識ややり方を岡山で活かそうと意気込んで向き合ったものの、それは必ずしも求められている答えではありませんでした。「岡山にないもの」を提供することが価値になる、という自分の思い込みが、その認識のずれを生んでいたのだと思います。

そのことをきっかけに、私は岡山に住む人の考え方や、岡山にしかないアセットについて理解したいと考えるようになり、地元のコミュニティにも積極的に参加してきました。その中で、Tohitoの西村さん夫妻にも出会いました。

彼らに牛窓の街を案内してもらったことをきっかけに、定期的に街を訪れ、時間を過ごす中で、そこに暮らす人々の営みにも触れることができました。地域の外からオンラインで見て知識を得るだけでは気づけない、季節による景色の移り変わりや、移住者・居住者それぞれの生活の息遣い、人々の地域を愛する気持ちを知ることができました。

今回の提携を契機に、牛窓エリアの未来も見据えながら、人々の暮らしや想いを丁寧に伝えていけるよう、Tohitoさんとともに活動していきたいと考えています。

■ 会社概要

合同会社Tohito

所在地：〒701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓5639-1

代表者：西村 千尋

設立：2022年2月

事業内容：地域の歴史と、いま暮らす人の営みをつなぎ直し、その地域にしかない価値を形にする事業

コーポレートサイト：https://www.chillnn.com/1855cd53535100

SNS：https://www.instagram.com/tohito_noyado/

合同会社オルゴール

所在地：本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目2-40 日興パレス南麻布 301

瀬戸内支社：〒701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓5979-2

代表者：広瀬 基樹

設立：2021年9月

事業内容：”みんなの毎日を楽しくする”プロデュース代理店。ジャンル問わず企画重視のアウトプットを行う。

コーポレートサイト：https://orgel-jp.com/

SNS：https://www.instagram.com/no.produce/