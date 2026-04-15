『戦闘妖精雪風』より特殊な赤い蓄光インク採用のジャム・センス・ジャマー搭載Ｔシャツなど新作アパレルが登場！【株式会社コスパ】

『戦闘妖精雪風』より特殊な赤い蓄光インク採用のジャム・センス・ジャマー搭載Ｔシャツなど新作アパレルが登場！

コスパグループ株式会社

『戦闘妖精雪風』新作Tシャツ３種がラインナップ。

スペックシート風にデザインされた、スーパーシルフ“雪風”、メイヴ“雪風”Ｔシャツ２種。

そして、赤の蓄光インクを採用することで発光パターンを視覚的に再現しジャム・センスジャマーの搭載に成功した「メイヴ“雪風” ジャム・センスジャマー 蓄光Tシャツ」も登場。

各新商品は2026年6月下旬発売予定。

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◆商品情報

商品名：メイヴ“雪風” ジャム・センスジャマー 蓄光Tシャツ

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

素材：綿100％

カラー：BLACK

価格：4,400円（税込）

特殊な赤い蓄光インクを使用しジャム・センス・ジャマー搭載に成功

■蓄光プリントとは──

明るい所で光を蓄えることによって、暗い所で一定時間発光するプリントです。蓄光インクを使用している部分のみ、プリントの風合いが異なります。・紫外線を吸収し発光するため太陽光およびブラックライトでの蓄光をおすすめいたします。

※紫外線量の少ない照明器具（LED照明など）では発光が弱くなる場合があります。

商品名：メイヴ“雪風” Tシャツ

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

素材：綿100％

カラー：SUMI

価格：3,300円（税込）

丈夫で快適な着心地。

季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

商品名：スーパーシルフ“雪風” Tシャツ

発売日：2026年6月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

素材：綿100％

カラー：SLATE

価格：3,300円（税込）

丈夫で快適な着心地。

季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

■権利表記

(C)2002 神林長平・早川書房／バンダイビジュアル・フライングドッグ

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

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株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

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