マレリ、FIA世界耐久選手権（WEC）でトヨタ・レーシングの技術パートナーに

マレリ株式会社

マレリは、TOYOTA RACINGのFIA WECハイパーカー・チームのパートナーとして、初年度2年間の契約で協力することを誇りをもって発表いたします。

革新的なサプライヤーかつグローバルな技術パートナーとして、100年以上の歴史を持つマレリと、卓越した技術、革新性、リーダーシップにおいて世界的に評価されているTOYOTA RACINGがパートナーシップを結ぶことは、自動車技術やパフォーマンスの進化において、協力の重要性を体現するものです。

この協業により、専門知識の共有や革新的なソリューションの開発に新たな可能性が生まれ、特にパワートレイン技術の進化と高効率なエネルギーマネジメントに重点を置きながら、今後のシーズンに向けたレーシングカーの発展を加速させていきます。

また、技術パートナーシップにより、マレリのロゴは車両や、チームのガレージウォール、公式ウェブサイトに掲出されます。

マレリ・モータースポーツの責任者リッカルド・デ・フィリッピは次のように述べています。「この提携はマレリの全コミュニティにとって大きな誇りです。TOYOTA RACINGとFIA世界耐久選手権で協力できることを大変嬉しく思います。このシリーズは、実社会でも役立つ最先端技術が披露される場として高く評価されています。マレリとTOYOTA RACINGは、モータースポーツこそが自動車業界の進化を推進する不可欠な実験場であると信じています。この協力を通じて、マレリの耐久レースにおける技術力と、TOYOTA RACINGの革新への執念を融合させ、TOYOTA RACINGの目標達成を全力で支援し、サーキットにとどまらず実社会での自動車開発にも貢献してまいります。」

訳注：当文書は2026年4月15日に発表された英語版プレスリリースの翻訳です。プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語版が優先されます。

マレリについて

マレリは自動車業界をリードするグローバルなモビリティ・テクノロジー・サプライヤーです。技術革新と卓越した製造において確固たる実績を持つ当社の使命は、お客様やパートナーとの協力を通じてモビリティの未来を変革し、より安全で環境に優しく、より良いコネクテッド・ワールドを創造することです。全世界に約40,000人の従業員を擁するマレリは、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカに150以上の施設と研究開発センターを有しています。