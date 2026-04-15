新たな章を刻むプロジェクト「THE ART OF SILK」を発表

株式会社ケリングジャパン

グッチは、ブランドが誇るシルク製品のクラフツマンシップの豊かな伝統に、新たな章を刻むプロジェクト「The Art of Silk」を展開します。本プロジェクトでは、グッチのアーカイブに収められた10点のスカーフ（うち8点のみ日本展開）を、コンテンポラリーな視点で再解釈します。フィレンツェのグッチ アーカイブよりデムナがセレクトしたスカーフのデザインは、ブランド初期に培われたプリント技術の芸術性を色濃く映し出しています。

そしてこのたび新たにデザインされたコレクションは、オリジナルの魅力をそのままに、シルクスカーフという表現媒体を探求し続けるグッチの姿勢を繊細かつ豊かに体現しています。

Images Courtesy of Gucci

本コレクションには「Your Majesty」「Double Trouble」「Morso D’Oro」「Giardino di Seta」「Lungomare」「Hard-Wear」「Salon Prive」「Il Gattino」に加え、LACMA（ロサンゼルス・カウンティ美術館）の新本館であるデヴィッド・ゲフィン・ギャラリーズのオープニングを記念したフローラ プリントの限定デザイン2点をラインナップ。フローラ、アニマリエ（動物）、ノーティカル（航海）をはじめとする象徴的モチーフを通じて、グッチ初期のヴィジュアル表現の豊かさを呼び起こします。

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本コレクションの発売に合わせて展開される広告キャンペーンでは、シルクスカーフを自己表現のダイナミックなアクセサリーとして捉え、多彩なスタイリングを提案します。動き、質感、スタイリングが織りなす洗練されたヴィジュアルを通じて、アーカイブ デザインが現代にふさわしい自由なアクセサリーへと進化する姿を描き出します。

また、グッチとアート界との継続的なつながりを象徴する取り組みとして、本コレクションのうち2点のスカーフが、LACMAの新たなデヴィッド・ゲフィン・ギャラリーズのオープニングを記念して制作されました。この限定スカーフは、1966年にアーティストでイラストレーターのヴィットリオ・アッコルネロが描いたフローラ プリントを再解釈したデザインです。グッチを象徴するコードとしてのタイムレスな魅力と、四季折々の花々が織りなす詩的な世界観とを保ちながら、コンテンポラリーなアプローチによって新たな表情をもたらしました。

この限定スカーフは南イタリア産の最高品質シルクを使用し、Nido di Seta（ニード・ディ・セタ）およびOngetta（オンジェッタ）との協働による地域の熟練技術に根ざした取り組みの一環として製作されました。カラブリアを拠点とするこの取り組みは、かつて栄えたシルク産業の再興を支援し、伝統と革新、そして地域社会が結びついた新たなエコシステムを育んでいます。その活動は、有機桑栽培や遊休地の再生、地域経済の活性化とともに、新たな雇用の創出にも寄与しています。シルクの生産には再生可能エネルギーを活用し、小規模農家間の協力ネットワークのもと、時代に即した持続可能なクラフツマンシップを追求しています。

こうした取り組みを通じて、フローラ シルクスカーフは文化遺産の保護とクラフツマンシップの未来への投資に対するグッチの確固たるコミットメントを示し、イタリアにおけるシルク産業の真の再生を象徴する存在となります。このシルクスカーフは、LACMAのショップおよびグッチ ビバリーヒルズ フラッグシップショップにて限定販売され、アートの世界との対話を深める役割も担います。

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本コレクションの発売を記念し、グッチはフィレンツェ美術アカデミー（Accademia delle Belle Arti di Firenze）とのコラボレーションをさらに発展させます。本プロジェクトで制作されたスカーフのデザインを題材に、同アカデミーの学生たちが10点の絵画作品を制作。完成した作品は、ロサンゼルス ビバリーヒルズのグッチショップにて展示され、ヘリテージデザインと現代的なアート表現をつなぐ架け橋となります。また参加学生への奨学金支援を通じ、次世代クリエイター育成への取り組みを強化します。

「The Art of Silk」は、グッチのシルク製品の伝統を多層的に探求するプロジェクトです。クリエイティブ、エディトリアル、アートといった多岐にわたる領域へと広がりながら、職人技が息づくオブジェであり、クリエイティビティのキャンバスでもあるシルクスカーフの魅力を描き出しています。

グッチのシルクスカーフは世代を超えて進化を続けながら、ブランドの原点に根ざした存在であり続けます。

注記

「The Art of Silk」は、グッチのシルクスカーフの歴史とその現代性に焦点を当てた多面的なプロジェクトとして2025年に始動しました。

第1章では、ジュリア・ガーナーを起用し、スティーヴン・マイゼルが撮影を手がけた広告キャンペーンを発表。またアスリーヌ社とのコラボレーションにより、1950年代から現在までのグッチのシルクスカーフの歩みを辿るアートブック『Gucci: The Art of Silk』を刊行。

さらに「90 × 90」と題し、9名の国際的アーティストがグッチのアーカイブ スカーフの5つのテーマ-フローラ、アニマリエ（動物）、ノーティカル（航海）、エクエストリアン（乗馬）、GGパターン -を再解釈し、シルクスカーフを現代アートの表現媒体として再定義する取り組みを展開しました。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。