４月１７日より猛暑対策の機能性ウエアを本格展開

イオン株式会社

イオンは４月１７日（金）より、「イオン」「イオンスタイル」等、全国約４６０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、「トップバリュ」と「ＴＶＣ（ティーヴィシー）」から、遮熱やＵＶ対策、接触冷感などの機能※２）を有する機能性ウエア「ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ ＣＯＯＬ（以下、ピースフィット クール）」を本格展開します。

ピースフィットは「幸せを感じるほどの心地よさ」をコンセプトに、インナーを中心にカジュアルウエアやグッズなど幅広く販売し、２０２６年は“遮熱”と“ＵＶ対策”を強化しています。

〈２０２６年ピースフィット クールの特長〉

・カジュアルウエアとグッズでは、猛暑対策として“遮熱”を強化

猛暑対策として、遮熱機能に注目が高まっています。カジュアルウエアやグッズでは遮熱機能がついた様々な商品を販売します。例えばＴＶＣの５分袖Ｔシャツでは遮熱・ＵＶ対策・接触冷感・吸汗速乾を施し、長い夏を通して着られる万能なアイテムとして提案します。また、遮熱機能付きのロングアームカバーでは、男性でも使いやすいＸＬ・２ＸＬを新規展開しています。

・接触冷感に“ＵＶ対策”を加えてハイブリッドなインナーを新提案

インナーではレディス・メンズに加えて、キッズでも“強力接触冷感シリーズ”を新規展開し、強力接触冷感の全商品にＵＶ対策機能が付いています。アウターでは防ぎきれない紫外線を、肌に近いインナーで重ねて対策ができます。さらにレディス・メンズの強力接触冷感は、接触冷感値が前年よりも数値が向上し、肌にふれた瞬間のひんやり感がさらに進化しています。

これからもイオンは、お客さまの心地よく快適な生活をサポートする機能性アイテムの企画・開発を続けてまいります。

【２０２６年 ピースフィット クール販売概要】

本格展開日：２０２６年４月１７日（金）

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、全国約４６０店舗※１）

アイテム数：トップバリュ ピースフィット クール 約６８０種類※３）

ＴＶＣ ピースフィット クール 約１３０種類※３）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Page/f-tv-peacefit-portal.aspx

【ピースフィット クールの商品一例】

強力接触冷感×ＵＶ対策のインナートップバリュ ピースフィット クール 強力接触冷感シリーズ

ナイロン繊維に熱伝導率の高い天然鉱石を練り込み、冷感にこだわった生地を使用しています。

肌に触れた瞬間、熱を奪うため、ひんやりとします。

■レディス・メンズ

肌に触れた瞬間のひんやり感がさらに進化※）。吸汗速乾、強力抗菌機能もあり、夏におすすめのＵＶ対策（ＵＰＦ５０）機能も追加。

※２０２５年ピースフィット クール 強力接触冷感と比較

機能：強力接触冷感・吸汗速乾・ＵＶ対策（ＵＰＦ５０）・ストレッチ

商品数：レディス１８種類・メンズ８種類

価格帯：本体９８０円（税込１,０７８円）～本体１,９８０円（税込２,１７８円）

商品一例

レディス キャミソール

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：５種類

サイズ：Ｓ～２ＸＬ

メンズ 半袖Ｖネック

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：３種類

サイズ：Ｓ～４ＸＬ

※４ＸＬはシロ・クロのみ

■キッズ

機能：強力接触冷感・吸汗速乾・ＵＶカット（９０％）・ストレッチ

価格：本体６８０円（税込７４８円）

カラー：タンクトップ２種類・スリーブレスＶネック２種類

サイズ：各１３０ｃｍ～１７０ｃｍ（男の子）

タンクトップスリーブレスＶネック

暑い夏に対応したカジュアル/ビジネスウエア

■ＴＶＣ ピースフィット クール ５分袖Ｔシャツ各種

夏シーズン通して活躍する機能素材のＴシャツです。今年からメンズ・レディスともに２ＸＬサイズを新しく展開。

機能：遮熱・ＵＶ対策・接触冷感・吸汗速乾

価格：本体１,５８０円（税込１,７３８円）

カラー：レディス（無地）９種類※）・（ボーダー）４種類※）

メンズ（無地）８種類※）

サイズ：レディスＳ～２ＸＬ・メンズＸＳ～２ＸＬ

※６月と７月に追加で販売するカラーも含みます。

■トップバリュ ピースフィット クール ハーフパンツ

通気性も良く吸汗速乾でさらっと快適なスポーツシーンに最適のベーシックなハーフパンツです。

機能：遮熱・ＵＶカット・吸汗速乾・通気性・透けにくい・再帰反射

価格：本体１,５８０円（税込１,７３８円）

カラー：レディス４種類・メンズ５種類

サイズ：レディスＳ～２ＸＬ・メンズＳ～２ＸＬ

■トップバリュ ピースフィット クール マジ楽 ノンアイロンニット デザインシャツ

東レ株式会社のスポーツテクノロジーを取り入れた、次世代ニット素材です。吸汗速乾機能をビジネスに応用し、汗ばむ季節も快適です。

機能：吸汗速乾・通気性・肌離れ・ストレッチ

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

カラー：ボタンダウンえり６種類・セミワイドえり２種類

サイズ：３９-８０・８２、４１-８０・８２・８４、４３-８２・８４・８６、４５-８４・８６

■トップバリュ ピースフィット クールＴシャツ各種（キッズ）

ひんやり・さらっと汗をかいても快適。

毎日来たくなるデザインバリエーションです。

機能：吸汗速乾・接触冷感

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：幼園児４０種類・男の子３２種類・女の子２８種類

サイズ：幼園児１００ｃｍ～１３０ｃｍ※）１００ｃｍは店舗限定

男の子１３０ｃｍ～１７０ｃｍ※）１３０・１７０ｃｍは店舗限定

女の子１３０ｃｍ～１６０ｃｍ

ＵＶ対策・遮熱グッズ

■トップバリュ ピースフィット クール ロングアームカバー レディス/メンズ

伸縮性のあるストレッチ素材を使用、親指部分が独立したデザインになっています。

機能：遮熱・ＵＶ対策（ＵＶ遮蔽率９５％、ＵＰＦ５０＋）・強力接触冷感・吸汗速乾・ストレッチ素材使用

価格：各１,５８０円（税込１,７３８円）

カラー：レディス３種類・メンズ３種類

サイズ：レディスＭ・Ｌ/メンズＸＬ・２ＸＬ

■トップバリュ ピースフィット クール 花粉対策フェイスネックカバー

頬・鼻・口・首元までをカバーできるＵＶ線対策用のフェイスネックカバーです。

マスク部分が離れた仕様になっているので、息苦しさも軽減され、着用したままで飲み物を飲むことができます。

機能：遮熱・ＵＶ対策（ＵＶ遮蔽率９５％、ＵＰＦ５０＋）・強力接触冷感・吸汗速乾

価格：本体２,５８０円（税込２,８３８円）

カラー：３種類

サイズ：ワンサイズ

【ご参考】

季節や用途に合わせて選べる トップバリュ ピースフィット クール インナー

レディス・メンズ それぞれ４シリーズ展開

レディス…「サラッとＤＲＹ」「サラッとコットン１００％」「強力接触冷感」

「コットンメッシュ」※６月発売予定

メンズ…「強力抗菌」「サラッとコットン１００％」「強力接触冷感」

「メッシュ」※５月発売予定

キッズ ３シリーズ展開

「サラッとＤＲＹ」「サラッとコットン１００％」「強力接触冷感」

※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※２：一例です。商品により付属する機能は異なります。

※３：種類とはデザイン×カラーの数のことです。発売時期は商品により異なります。

以上