YouTubeアニメ「えんむす」LINEスタンプ第2弾 4月15日（水）より販売開始！
第２弾は「職場でも使える」をテーマに、敬語にフォーカスしたスタンプ24種をラインナップ！
「お疲れ様です」や「承知しました」など、職場の同僚や先輩、上司にも!?使える、丁寧だけどどこかクスっとなるスタンプになっています！
＜アイテム情報＞
アニメ本編に出てきたのんちゃんの「プンスです！」やハンサム上司の「私のミスです」など印象的なセリフに加え、描き下ろしのゆうくんやいちえさんのスタンプも！
【購入ページ】
https://line.me/S/sticker/33587966
「LINE」アプリ内 「スタンプショップ」にて”えんむす”と検索！
【価格】
250円（税込）または 100 LINEコイン
▼紹介動画はこちら！
https://youtu.be/Gw9TB-ba4tA
▼公式サイト
https://tsk-tv.com/enmusu/
▼過去関連リリース
LINEスタンプ第1弾：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000086416.html
公式グッズ販売：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000086416.html
YouTubeアニメ「えんむす」とは…
島根県出身の不思議な会社員 縁結(えにし・ゆう)と
バリバリのキャリアウーマン 一期いちえが
オフィスあるあるや職場の悩みをテーマに
トークを繰り広げるショートアニメ。
仕事の悩みが少しだけ、軽くなるかも？
2023年12月8日よりYoutubeチャンネルにて配信開始。
現在登録者数16.6万人(2026年4月現在)
▼Youtubeチャンネルはこちら
→http://youtube.com/@enmus8008
■お問い合わせ
TSKさんいん中央テレビ コンテンツプロデュース部 「えんむす」係
Email:enmusu@tsk-tv.co.jp