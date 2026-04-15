YouTubeアニメ「えんむす」LINEスタンプ第2弾　4月15日（水）より販売開始！

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山陰中央テレビジョン放送株式会社


第２弾は「職場でも使える」をテーマに、敬語にフォーカスしたスタンプ24種をラインナップ！


「お疲れ様です」や「承知しました」など、職場の同僚や先輩、上司にも!?使える、丁寧だけどどこかクスっとなるスタンプになっています！


＜アイテム情報＞




アニメ本編に出てきたのんちゃんの「プンスです！」やハンサム上司の「私のミスです」など印象的なセリフに加え、描き下ろしのゆうくんやいちえさんのスタンプも！




【購入ページ】


https://line.me/S/sticker/33587966


「LINE」アプリ内　「スタンプショップ」にて”えんむす”と検索！



【価格】


250円（税込）または　100 LINEコイン



▼紹介動画はこちら！


https://youtu.be/Gw9TB-ba4tA



▼公式サイト


https://tsk-tv.com/enmusu/



▼過去関連リリース


LINEスタンプ第1弾：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000086416.html


公式グッズ販売：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000086416.html




YouTubeアニメ「えんむす」とは…


島根県出身の不思議な会社員　縁結(えにし・ゆう)と


バリバリのキャリアウーマン　一期いちえが


オフィスあるあるや職場の悩みをテーマに


トークを繰り広げるショートアニメ。


仕事の悩みが少しだけ、軽くなるかも？


2023年12月8日よりYoutubeチャンネルにて配信開始。


現在登録者数16.6万人(2026年4月現在)


▼Youtubeチャンネルはこちら


→http://youtube.com/@enmus8008





■お問い合わせ


TSKさんいん中央テレビ コンテンツプロデュース部 「えんむす」係


Email:enmusu@tsk-tv.co.jp