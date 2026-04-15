YouTubeアニメ「えんむす」LINEスタンプ第2弾　4月15日（水）より販売開始！

山陰中央テレビジョン放送株式会社

第２弾は「職場でも使える」をテーマに、敬語にフォーカスしたスタンプ24種をラインナップ！

「お疲れ様です」や「承知しました」など、職場の同僚や先輩、上司にも!?使える、丁寧だけどどこかクスっとなるスタンプになっています！

＜アイテム情報＞

アニメ本編に出てきたのんちゃんの「プンスです！」やハンサム上司の「私のミスです」など印象的なセリフに加え、描き下ろしのゆうくんやいちえさんのスタンプも！

【購入ページ】

https://line.me/S/sticker/33587966

「LINE」アプリ内 「スタンプショップ」にて”えんむす”と検索！

【価格】

250円（税込）または 100 LINEコイン

▼紹介動画はこちら！

https://youtu.be/Gw9TB-ba4tA

▼公式サイト

https://tsk-tv.com/enmusu/

▼過去関連リリース

LINEスタンプ第1弾：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000086416.html

公式グッズ販売：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000086416.html

YouTubeアニメ「えんむす」とは…

島根県出身の不思議な会社員 縁結(えにし・ゆう)と

バリバリのキャリアウーマン 一期いちえが

オフィスあるあるや職場の悩みをテーマに

トークを繰り広げるショートアニメ。

仕事の悩みが少しだけ、軽くなるかも？

2023年12月8日よりYoutubeチャンネルにて配信開始。

現在登録者数16.6万人(2026年4月現在)

▼Youtubeチャンネルはこちら

→http://youtube.com/@enmus8008

■お問い合わせ

TSKさんいん中央テレビ コンテンツプロデュース部 「えんむす」係

Email:enmusu@tsk-tv.co.jp