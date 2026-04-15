2027年春「アミュプラザ天神」誕生

九州旅客鉄道株式会社

株式会社JR博多シティが運営する福岡市中央区天神の商業施設「VIORO」は、2027年春に「中心市街地初のAMU」として生まれ変わります。

【コンセプト】NEXT AMU

ターミナル立地でのマーケット創造の知見を応用し、「まち」の魅力と相互に価値を高めあう『マーケット相乗型』の開発へと進化させることで、地域とともに成長し、歩いて楽しいまちづくりの一翼を担う。

【本計画の主なポイント】

・既存建物を有効活用したリノベーションを実施

・休業期間を設けず、中心商業地のにぎわいを維持しながら段階的に刷新

・周辺の百貨店や商業施設等との回遊性を意識したテナント構成

・九州初出店テナントの導入によるエリアの更なる魅力創出

・JQ CARD及びJRキューポの導入によるお客さまサービスの充実

【施設概要】

所 在 地：福岡市中央区天神２丁目10番３号

敷地面積：1,497.37平方メートル （約450坪）

延床面積：10,830.09平方メートル （約3,280坪）

賃貸面積：約 6,300.00平方メートル （約1,900坪）

構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造

階 数：地下３階～地上８階

開業時期：2027年春（予定）

店 舗 数：約40店舗

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