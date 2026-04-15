【福岡大学】キャンパスで特別巡回展「つなぐ、つながる」を開催

福岡大学

福岡大学では、4月13日（月）から文系センター棟1階のプラザ50で、特別巡回展「つなぐ、つながる」を開催しています。

本展示のきっかけは、令和7年度夏期セミナー(https://www.fukuoka-u.ac.jp/fukudaism/education/25/12/20792.html)において、本学と関西大学・中央大学・法政大学の4大学で実施したSDGsに関する合同学習です。夏期セミナーの実習の一環として関西万博を訪れた際、学生の取り組みがTBSの関心を集めました。こうした出会いを契機にTBSと国連広報センターの共催・後援により、今回の巡回展が実現しました。

展示内容は、大阪・関西万博の国連パビリオンで実施されていた企画をもとに構成されています。戦争を経験した世代が少なくなりつつある中、その記憶をどのように継承していくかという視点から、関連する証言や資料を紹介します。

戦後80年以上経過した今、過去を知り次世代へつなぐ意義について改めて見つめ直す機会となる展示です。ぜひ、お越しください。

開催概要

名称：特別巡回展「つなぐ、つながる」(https://www.tbs.co.jp/SDGs_portal/chikyu_egao_action/tsunagu-tsunagaru/)

期間：2026年4月13日（月）～5月1日（金）（土日を除く）

※4月29日（水・祝）は授業日のため実施します。

時間：8:50～16:50

会場：福岡大学 文系センター棟1階 プラザ50 ※キャンパスマップはこちら(https://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/facilities/map.html)

対象：学生・教職員・一般来場者

主催：TBS

後援：国連広報センター

担当：学生課