〈第46回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞〉選考結果のお知らせ

株式会社KADOKAWA

本日4月15日（水）、午後4時よりホテルニューオータニ「紀尾井 なだ万」にて第46回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞（主催＝株式会社KADOKAWA、協賛＝東宝株式会社）の選考会が行われました。応募総数342作品の中から最終選考に残った4作品のうち、選考委員の審査により下記のように決定しました。

【公式サイト】https://kadobun.jp/awards/yokomizo/(https://kadobun.jp/awards/yokomizo/)

第46回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞

【大賞】（正賞 金田一耕助像 副賞 賞金300万円）

「初髪下ろし」（はつかみおろし）

水沢文尾（みずさわ・ふみお／神奈川県出身）

【優秀賞】（副賞 賞金30万円）

該当作なし

選考委員：綾辻行人、有栖川有栖、黒川博行、湊かなえ （敬称略、左より50音順）

選考委員近影 綾辻氏、黒川氏：撮影／ホンゴユウジ 湊氏：撮影／干川 修

【読者賞】（正賞、副賞ともになし）

「初髪下ろし」 水沢文尾

※【読者賞】は一般から選ばれたモニター審査員により最も多く支持された作品に与えられます。

「初髪下ろし」は大賞と読者賞のW受賞となります。

賞の贈呈式および祝賀パーティーは、2026年11月に都内にて、〈山田風太郎賞〉〈小説 野性時代 新人賞〉と合同で開催する予定です。選評は「小説 野性時代」7月号（6月25日配信予定）に掲載します。

受賞作は単行本として2026年秋に株式会社KADOKAWAより刊行する予定です。

第46回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞 受賞作梗概

【大賞】【読者賞】

「初髪下ろし」 水沢文尾

とある集落での漆掻きのアルバイトに応募した美大生・洞口航。面接を担当した住民・淑恵に見込まれ村に向かう航だったが、現地に到着すると淑恵は既にこの世を去っていた。困惑する航に、集落の区長は「初髪下ろし」なる儀式の執行役を依頼する。この村では女が死ぬと、古来の成人儀式「髪上げ」ならぬ「髪下ろし」をして成仏を促すという――。儀式までの数日間。次第に明らかになる村と淑恵の過去、あの世へ誘う死霊の罠。儀式の危険性を悟った航は生き延びる術を探すが……。

＜著者略歴＞

水沢文尾（みずさわ・ふみお）※ペンネーム

神奈川県出身、東京都在住。1974年生まれ。52歳。男性。早稲田大学第二文学部卒。北京電影学院撮影科修士修了。現在会社員。

＜横溝正史ミステリ＆ホラー大賞について＞

株式会社KADOKAWAの新人文学賞として、ともに四半世紀以上の歴史を持つ「横溝正史ミステリ大賞（第38回まで）」と「日本ホラー小説大賞（第25回まで）」。この2つを統合し、ミステリとホラーの2大ジャンルを対象とした新たな新人文学賞として2018年2月に創設しました。（※横溝正史ミステリ大賞の回数を通算し、第39回からといたしました。）

50余年にわたり推理・探偵小説を精力的に執筆し続け、また怪奇・ホラー小説にも親和性が高い横溝正史氏の名を冠し、エンタテインメント性にあふれた、新たなミステリ小説またはホラー小説を募集します。

●対象：広義のミステリ小説、又は、広義のホラー小説。年齢・プロアマは不問。ただし未発表の作品に限る。

●規定：1枚あたり40字×40行で換算して、75枚以上150枚以内 手書き原稿不可

（400字詰め原稿用紙換算で、300枚以上600枚以内）