【Kengo Kuma + MA,YU】4月15日（水）より、人気シリーズのK18アイテムが新登場

株式会社ヴァンドームヤマダネックレス：\275,000 / リング：\231,000 / ピアス：\220,000 （全てK18YG）

日本を代表する建築家 隈研吾氏と、デザイナー 大村真有美氏のデザインユニットとヴァンドーム青山のコラボレーションライン「ケンゴ クマ プラス マユ」。

吉野杉の曲木をぐるぐると一筆書きのようなラインで巻いたパビリオンがデザインソースの人気シリーズからK18のアイテムが新登場。

細部までつややかに仕上げられたゴールドは、ハリやたわみを感じる大胆な立体感が魅力的です。

京都・平安神宮に作られたパビリオン「GURU-GURU」（ぐるぐる）がデザインソース。Kengo Kuma ＋ MA,YU FAIR

4月15日(水)より、人気の建築シリーズや、個性豊かなコレクションを取り揃えた ケンゴ クマ プラス マユ フェアを開催いたします。

期間中、税込55,000円以上のジュエリーをお買い上げの方へ、シンプルなフォルムに仕上げた木製の一輪挿しをプレゼントいたします。

※画像内の植物は付属しておりません。

※数に限りがございます。ご了承ください。

■Kengo Kuma ＋ MA,YU 特集ぺージ

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