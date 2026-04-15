ミュゼグループ、国内製造の幹細胞培養上清液を用いた導入ケア特化の新ブランド「ミュゼエクソソームラウンジ」第一号店を4月17日（金）オープン

ミュゼ・メディア・HD株式会社

ミュゼ・メディア・HD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、国内製造の幹細胞培養上清液を用いた導入ケアに特化した新ブランド「ミュゼエクソソームラウンジ」を立ち上げ、第一号店を2026年4月17日（金）、京都・河原町にグランドオープンいたします。

本ブランドは、国内製造にこだわった成分設計と、針を使わない専用機器による導入ケアを組み合わせた、ミュゼグループの新たな美容業態です。

上質でありながら日常にも取り入れやすい美容ケアを通じて、新しい美容習慣を提案します。

■コンセプト

上質で続けやすい、“新しい美容習慣”を。

ミュゼエクソソームラウンジは、導入する成分の設計と、受けやすい施術体験の両方にこだわった専門ブランドです。上質でありながら日常の中で無理なく続けられる美容ケアとして、肌や頭皮のコンディションを整える新しい選択肢を提案します。

■「ミュゼエクソソームラウンジ」とは

ミュゼエクソソームラウンジは、幹細胞培養上清液に着想を得た美容液「MUSEE LABO」と、針を使わない専用機器「エアインジェクション」を組み合わせた導入ケアを提供する新ブランドです。

幹細胞培養上清液とは、幹細胞を培養する過程で得られる上澄み液のこと。

美容分野では、エクソソームや美容因子を含む成分として注目されています。

ミュゼエクソソームラウンジでは、こうした成分設計に着目し、上質で継続しやすい美容ケアを提供します。

■ブランドの特長

1．国内製造にこだわった成分設計

使用する美容液「MUSEE LABO」は、国内製造にこだわり、原料の由来や製造工程に配慮した品質管理体制のもとで製造された美容液です。日本人ドナー由来の原料を用い、継代3世代以内の細胞に着目した品質設計を採用しています。

2．美容因子に着目した導入ケア

MUSEE LABOは、肌や頭皮のコンディションを整えることに着目し、複数の美容因子をバランスよく取り入れた成分設計を採用しています。中でもHGFは、美容分野でも注目される因子のひとつです。

3．針を使わない専用機器「エアインジェクション」

導入には、ミュゼエクソソームラウンジ専用機器「エアインジェクション」を採用。針を使わないため、痛みや肌への負担に配慮しながら、リラックスした状態で施術を受けていただけます。短時間で受けやすく、施術後すぐにメイクしやすい点も特長です。

4．京都・河原町の第一号店からスタート

第一号店は、京都・河原町エリアにオープン。

阪急京都線 河原町駅から徒歩約1分、京阪本線 祇園四条駅から徒歩約3分と、アクセスしやすい立地で展開します。

■オープン記念キャンペーン

ブランド誕生を記念し、初回限定無料体験キャンペーンを実施いたします。

通常 15分 7,200円 の導入ケアを、期間中おひとり様1回限り無料でご体験いただけます。

キャンペーンのご予約はこちら(https://musee-pla.com/exosome-l)

ミュゼ会員様は会員アプリからご予約可能です(https://musee-pla.com/mb/member/app/rsv_list.php?section=present&tab=exosome)

※お一人様1回限り

※初回のみ施設利用料2,200円（税込）を頂戴いたします

■提供メニュー

導入ケアメニュー

・エクソソーム導入ケア（フェイス／頭皮）

オプション

・ハイドラオプション

・フェイスパック

■料金プラン

回数制プラン

・1回：7,200円（税込）

・3回：19,500円（税込）

・8回：44,000円（税込）

月会費制プラン

・月会費：2,200円（税込）

・施術料：5,000円（税込）／回

■対象顧客

・導入する成分の品質にもこだわりたい方

・短時間で受けやすい美容ケアを取り入れたい方

・肌のうるおい、ハリ、キメ感が気になる方

・毛穴まわりや乾燥によるくすみが気になる方

・頭皮のコンディションを整えたい方

・継続しやすい美容習慣を探している方

■店舗情報

ミュゼエクソソームラウンジ 京都店

住所：京都府京都市下京区真町88 ユー・イッ・トゥ・池善ビル3F

アクセス：

・阪急京都線 河原町駅 徒歩約1分

・京阪本線 祇園四条駅 徒歩約3分

■公式サイト

ミュゼエクソソームラウンジ公式サイト(https://musee-pla.com/exosome-l)

■今後の展望

ミュゼグループは、本ブランドを通じて、美容領域における新たな価値創造に取り組んでまいります。

従来の美容サロンの枠にとらわれず、成分設計・技術・体験のすべてにこだわった新しい美容習慣を提案し、より満足度の高い美容体験の提供を目指します。

新しい美容ケアのかたち。

ミュゼエクソソームラウンジにて、ぜひご体感ください。

＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞

ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp