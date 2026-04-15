ペイロード300kg！夢の超大型産業ドローンテストフライト成功！実機展示とテストフライト動画、都内で初公開！ 4/27～5/1　建築会館(田町)

テクノシステム株式会社大型スペースフレームドローン

スペースフレームドローン「ヒコーロボ」は超軽量高強度の機体で、建設、運搬、救難など、陸海空で省力化、人手不足解消に活躍が期待されています。折り畳んで軽トラで農道、林道を運搬することが出来ます、分離したユニットは山岳や被災地などオフロードを人力で運搬可能です。

展示期間：４月２７日（月）～５月１日（金）１０：００～１８：００

展示場所：建築会館ギャラリー（東京都港区芝５-26-20 JR田町駅 地下鉄三田駅）

ドローンは垂直離発着、自動操縦、オール電動の無人航空機と法規に定義されています。

「ヒコーロボ」は滑走路が不要で空地から離発着出来ます。操縦は地上からプロポ送信機でardupilotとmissonplanerのオープンソフトにより操縦されます。自動で飛行させることも出来ます。飛行範囲は５～10kmです。航続時間は搭載バッテリー容量に拠ります。

機体のスペースフレームはカーボンパイプの四角錐ユニットを連結した構造で超軽量高強度です。外周にプロペラガードが有り極めて安全です。ユニットは分離して折り畳み、軽トラなどで山道、荒地を運搬出来ます。

テクノシステム株式会社は建築構造の立体トラス「テクノトラス」を研究開発し全国に1,000件以上の大型建築に採用されました。最大はスパン65ｍ、15,000平方メートル の工場があります、このトラスは鋼管構造で高強度かつローコストです。この技術を応用することで超軽量、高強度の大型ドローンが実現しました。

次期開発機は最大離陸重量1,200kgを目指しています。プロペラガードを畳み超小型ＥVのルーフに固定して地上走行が可能となります。また、プロペラガードを拡げてそのまま浮揚することも可能となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rqE5s22dDC4 ]

（テストフライト動画 2025年9月）

仕様

モーター配列 クワッド、ヘキサ、オクタ

サイズ 3m x 3m、6m x 6m、5m x 5m

プロペラ 40インチ、62インチ、62インチ

機体重量 100kg、150kg、200kg

最大離陸重量 400kg、600kg、800kg

機体構造 スペースフレーム カーボンパイプ

動力源 リポバッテリー

スペースフレームドローン「ヒコーロボ」の特色と目指す目標

・日本で最大のペイロード（300kg）

・人手不足の解消

・高所や危険な作業

・人が立ち入れない地域

・運送コストダウン

こんな方にお勧めのイベントです。

・空の産業革命といわれるドローンビジネスに参入したい

・将来性の高いドローンビジネスに投資したい

・あらゆる産業分野で、人手不足を運搬ドローンでドラスティックに解決したい

スペースフレーム「テクノトラス」を研究開発し全国 1000 件以上の大型構造物を実現してきたテクノシステム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:守屋弓男)は、2027 年 4 月 27 日（月）より 5 月 1 日（金）まで建築会館ギャラリー(港区芝 5－26-20)で、最大 300kg の積載能力であらゆる産業分野における人手不足を解消できる超大型産業ドローン R4-62 の実機展示とフライト動画を公開いたします。導入を検討される事業者様に、実運用をイメージしやすい内容をご案内します。

緊急物資輸送や消防・電力インフラの支援、工事現場での資材搬送から、山岳地帯への物資 輸送、災害救助や緊急輸送まで幅広いシーンに対応し、安全に人手不足解消と効率性を発揮 します。

最大 300～400kg の積載量

ヒコーロボは超軽量高強度のテクノチラス構造と 62 インチカーボンブレードを採用し、強大な推進力と高効率の飛行性能を実現しました。

・最大積載量：300kg(6r-62)~400kg(8R-62)

・最大飛行距離：搭載バッテリー容量による

・最大飛行高度：150m(法規制限)

・最遠飛行距離：5km 程度(目視範囲内に制限)

導入が進むアプリケーション領域

ヒコーロボは、従来の物流ドローンでは難しかったヘビーリフト領域を担う新モデルです。建設現場での資材運搬揚重、 山岳や登山道の資材輸送(工事・山小屋物資)、インフラ点検現場の部材輸送、災害・緊急 救援物資の輸送、電力・通信設備の部材移送などです。

ドローン機体を従来型からスペースフレームにして、大型化が実現！

細い棒を、道具を使わずに真ん中から２つにすることを考えてみよう。ほとんどの人は、迷わず折るだろう。引っ張ってちぎることも、押しつぶすことも可能だが、曲げの力を加えたほうが、容易に２つにすることが出来る。つまり、引張りや圧縮で壊すには大きな力が必要で、曲げの力をかけると小さい力で壊れる。

棒状の部材を三角形に組みピン接合にすると、部材に曲げの力が発生せず、引張りか圧縮かの２種類だけになる。また、部材を三角錘や四角錐のユニットとしそれを平面的に連結させた構造をスペースフレームといい、極めて軽量、高強度の構造となる。ドローンの機体をスペースフレームにすると高強度となり、万一墜落しても損傷を小さくすることができる。

一方、模型から発展した従来からのスポーク状の機体は片持ちアームの先に重いモーターを取り付ける機体で大きな曲げの力がかかり振動も大きく脆弱で大型化が容易でない。

<プレスリリースに関するお問い合わせ> <ヒコーロボ相談窓口>

〒248-0022 神奈川県鎌倉市坂ノ下メゾンプレール 101

テクノシステム株式会社 湘南航空研究所

http://hicohrobo.com

techsys@m-i-a.co.jp