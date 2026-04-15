ラジオ冠番組3本・オリコン4位と、いま最も勢いのあるアイドルグループ『Sugar(ハート)Holic』、5月31日開催の1stワンマンライブ一般先行抽選受付スタート！

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王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」の、2026年5月31日開催1stワンマンライブ一般先着受付がまもなく開始いたします！！

本公演は、Sugar(ハート)Holicにとって初となる単独ワンマンライブとなり、グループの現在地を示す重要な公演として開催されます。

即完売が予想される、大注目の公演になっています。

Sugar(ハート)Holicは、2025年11月にデビューした7人組アイドルグループ。

2026年2月には初の東名阪ツアーを成功させ、さらに2026年3月にリリースした1stシングルでは

オリコンランキング初登場4位を記録。

デビューから約120日（約4ヶ月）という短期間で確かな実績を積み重ねています。

加えて、「MARQUEE」「bis」など複数の雑誌掲載や、冠ラジオ番組3本の同時展開など、ライブ・音楽・メディアの各領域で同時に支持を拡大。

現在、急成長を遂げる注目グループとして存在感を高めています。

今回、そうした勢いの中で開催されるワンマンライブの一般先着受付がスタート。

グループの“今”を体感できる貴重な機会として、さらなる注目を集めることが期待されます。

10代・20代の女子を中心に人気を集めている『王道カワイイ』グループの記念すべき

1stワンマンライブを一緒に作り上げてくれませんか？

■ 公演概要

公演名：Sugar(ハート)Holic 1st ONE MAN LIVE 「SWEET PROMISES & MORE(ハート) ～はじめての、やくそくと～」

開催日：2026年5月31日（日）

時間：OPEN 13:00 / START 14:00

会場：東京FMホール

出演：Sugar(ハート)Holic

■ チケット情報

一般先着販売：4/15(水)20:00～5/30(土)23:59

▼お申し込みはこちら

（URL）https://ticketdive.com/event/hjse83Q6NyJsY9xvmjJO

本公演は、Sugar(ハート)Holicにとって次のステージへの大きな一歩となるライブとなります。

今後の活動の指針となる重要な公演として、さらなる盛り上がりが期待されます。

販売開始から即チケット完売が予想されますので、お早めのお申込みを推奨いたします。

今後もSugar(ハート)Holicは、“王道×ちょいクセガーリー”という独自の世界観を武器に、

さらなる飛躍を目指してまいります。

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、

ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、

一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。

Media Information

Sugar(ハート)Holicの「ききみみ(ハート)ほりっくハウス」（REDS WAVE FM87.3MHz）

放送局：REDS WAVE FM87.3MHz

放送日時：毎週火曜日 22:00～23:00

配信：Listen Radio「リスラジ」にて同時配信

番組公式X：

https://x.com/sghcradio/

Sugar(ハート)Holicが出演する冠ラジオ番組。

ライブや活動の裏側、メンバーの日常にフォーカスしたトークを展開し、

ファンとの距離感の近い番組として展開している。

Sugar(ハート)Holicの「好き、はじまったみたいです。」（FM FUJI）

放送局：FM FUJI

放送枠：「GIRLS(ハート)GIRLS(ハート)GIRLS =RED ZONE=」

放送日時：毎週火曜日 23:00～23:30

番組公式X：

https://x.com/sukihaji_radio

番組公式サイト：

https://sukihaji.radiomax.jp/

メールアドレス：

sugarholic@fmfuji.jp

公式ハッシュタグ：

#好きはじ

人気アイドルグループが多数出演する番組枠で放送される冠ラジオ番組。

日常やメンバーの個性、“ガーリーな感性”をテーマにしたトークを展開し、

グループの新たな魅力を発信している。

『Sugar(ハート)Holicのしゅがらじ』（東海ラジオ）

放送局：東海ラジオ

放送枠：「東海ラジオミッドナイトSP～金シャチ劇場～」内

放送日時：毎週金曜日 26時05分頃～（約15分）

番組公式X：

https://x.com/ksg1332?s=20(https://x.com/ksg1332)

Sugar(ハート)Holicが出演する冠ラジオ番組。

番組は毎月メンバーが交代で“マンスリーMC”を担当する形式を採用。

各メンバーの新たな一面や魅力を引き出しながら、リスナーとともに番組を作り上げていきます。

Event Schedule

Love(ハート)Sweet Cheki Party

（入場料無料3部制TikTok＆チェキ撮影会イベント）

開催日： 2026年4月18日（土）

会場： シブテナスペース渋谷貸会議室

▼イベント詳細はこちら

https://x.com/sgrholic_info/status/2039175927351943353?s=20(https://x.com/sgrholic_info/status/2039175927351943353?s=20)

Sugar(ハート)Holic主催イベント Sweet × Sweet × Sweet vol.4

開催日： 2026年4月22日（水）

会場： 代官山SPACE ODD

出演者：Sugar(ハート)Holic / CURE'T / Pastel Closet

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/ny96WQWdTQdulNgIrLFb

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.3

開催日： 2026年4月29日（水）

会場： Viblue EBISU

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/pLYGw84jzAGXmhko62go

【女性限定LIVE】Girls place to be. vol.2

開催日： 2026年5月11日（月）

会場： シティーホール＆ギャラリー五反田

出演者： Onephony / Sugar(ハート)Holic / Pastel Closet / ChumToto / 可憐なアイボリー

/ RiNCENT♯

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/4JhtabbY6t2Hxamlcp9g

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