【菓子wabiya】京都・祇園発〈わたし好みのひとくちおやつ〉。黒蜜×ナッツの新食感「祇園このみ」2026年4月25日発売。手土産やギフトにも最適

新発売「ナッツクッキー 祇園このみ」

株式会社ロマンライフコロンとかわいい、ひとくちおやつ

5個入 税込 648円

10個入 税込1,296円

20個入 税込2,592円

ころんと愛らしい、ひとくちサイズのナッツクッキー「祇園このみ」。黒蜜とはちみつのコクのあるやさしい甘みが特徴の軽やかな生地で、香ばしくローストしたマカダミアナッツを丸ごと一粒包み込みました。カリッとしたナッツと、さっくり軽やかにほどけるどこか懐かしい味わいで、ついもうひとつ手が伸びるおいしさです。気軽につまめるサイズ感は祇園発祥ならでは。侘家古暦堂の料理長が花街で愛されるお菓子になるようにと願い、舞妓さんのおちょぼ口でもお召し上がりいただけるかわいらしいひと口サイズ。自分へのご褒美にはもちろん、手土産やギフトにも最適。素材のうま味を活かしたやさしい甘みとナッツのコク、シナモンの香りが重なり、シンプルながら印象に残る奥行きのある美味しさになるよう、丹念に焼き上げました。

■京都祇園の象徴 つなぎ団子 ～祇園の風情を映した、愛らしい包み～

パッケージは、京都花街を象徴する「つなぎ団子」をイメージ。この意匠には、「一致団結」や「商売繁盛」といった願いが込められています。赤を基調とした華やかな意匠で、ころんとしたフォルムが目を引くデザインに仕上げました。手に取った瞬間の高揚感と、選ぶ楽しさ。京都らしい上品なおやつ時間をお届けします。祇園らしい情緒とともに、贈るひとときまで彩ります。

代表商品のご紹介

チーズスフレ 料理長の帽子

チーズスフレ料理長の帽子

定番人気！ふわっととろけるような口どけにこだわりました。濃厚な赤たまごとチーズの豊かなコクとうま味、カラメルの香ばしさが名残惜しくなるケーキです。また手土産にも嬉しい5コセットの専用箱もご用意。

1個 税込281円

5個入 税込1,620円

薄玻璃チュイル 白ごま・黒ごま・うま味

パリッと割れる軽やかな食感は薄玻璃（うすはり）のよう。このお菓子のために直火焙煎した香ばしいごまと、コク深い余韻がクセになるうま味。五感で楽しむ、贈り物にもぴったりな一品です。



各5枚入（白ごま・黒ごま・うま味） 税込 各580円

11枚入（白ごま・黒ごま×4、うま味×3） 税込 1,296円

16枚入（白ごま・黒ごま×6、うま味×4） 税込 1,890円

【店舗情報】

〈店舗名〉 菓子wabiya 西花見小路店

〈住所〉 〒605-0074 京都府京都市東山区祇園町南側570番地123

〈営業時間〉 物販10時 喫茶11時～17時（L.O.16時30分）

〈定休日〉 水曜日

〈TEL〉 075-533-8670

〈公式HP〉 https://kashi.wabiya.com(https://kashi.wabiya.com)

〈公式SNS〉 https://www.instagram.com/kashiwabiya/(https://www.instagram.com/kashiwabiya/)

京のほんまもんをお届けする鶏料理専門店「侘家古暦堂」

西花見小路店京都高島屋店大阪高島屋店侘家古暦堂 祇園花見小路本店wabiya

侘家古暦堂 祇園花見小路本店

2002年 「人に感動を与え、安らぎの時間を楽しんでもらいたい」との創業の想いを胸に創業。「素材の個性を最大限に活かすには」を常に考え、京に伝わるおもてなしの心で“ほんまもんのおいしさ”をお届けしています。

インスタグラム：https://www.instagram.com/wabiyakorekido/

wabiya

2023年 カウンター8席のみ、薪の火を囲む隠れ家のような情緒ある特別な空間のお店を開店。 京都産の地鶏や野菜をふんだんに使い、素材本来のおいしさを活かすよう焼きあげたお料理で、 だんらんのひと時を提供しています。

インスタグラム：https://www.instagram.com/_wabiya_