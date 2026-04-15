楽天市場・Amazonを席巻するRIOのベストセラーモデルが、DODコラボ限定の特別デザインで登場。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD（ディーオーディー）」は、株式会社リオグループホールディングス（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：横山英幸）が展開するキッズ向けファッションブランドの「RIO（リオ）」と提携し、コラボレーションシリーズ「ウサッシュ（USA-SSHU）」4型を企画。2026年4月15日（水）より、リオ公式オンラインストア（楽天市場・ZOZOTOWN）にて第1弾商品の予約販売を開始します。

機能性シューズで定評のあるRIOの定番モデルに、DODの遊び心やキャンプのワクワクとした世界観をエッセンスとしてプラス。キャンプから日常の公園遊びまで、場所を選ばずお子さまの足元を支える『欲しかった1足』が完成しました。ベビーからジュニアまで揃う幅広いサイズ展開で、家族のアウトドアデビューを足元から全力でサポートします 。

特設ページ：https://rio.co.jp/26ss-usasshu/(https://rio.co.jp/26ss-usasshu/)

■「ウサッシュ（USA-SSHU）」シリーズ ラインナップ

楽天市場ランキング上位受賞やAmazonベストセラーなど、『安心して、快適に履かせられる靴』として多くの親子に選ばれてきたRIOの大人気モデル4型がベースとなっています。

ウサッシュ ウォーターシューズ

★楽天市場キッズジャンル3部門第1位獲得モデル

つま先を保護する安全設計と滑りにくいソールを採用した水陸両用シューズ 。

通気性抜群のメッシュ素材が蒸れを防ぎ、水に濡れても重くなりにくいため、足元が不安定になりがちな水辺でもお子さまが安心して快適に活動できます。

また、面ファスナー式のため濡れた状態でもスムーズに脱ぎ履きが可能です 。

・カラー：ブラック / カーキ / オレンジ

・サイズ：13cm ～ 17cm

・価格：3,520円（税込）

ウサッシュ ガードテープサンダル

★楽天市場キッズ靴デイリーランキング第1位獲得モデル

つま先を保護する安全設計と滑りにくいソールを採用した水陸両用サンダル 。

撥水・速乾性に優れたタフなテープ構造で、岩場やキャンプなどハードな路面でも頼もしい一足。

靴下を合わせればタウンユースまでよりタフに活躍します。

・カラー：ブラック / カーキ / アイボリー

・サイズ：18cm ～ 23cm

・価格：3,520円（税込）

ウサッシュ 撥水ベビーシューズ

★ベビーファッション部門 楽天市場年間ランキング2025受賞モデル

足の健やかな成長をサポートする「足育」設計のベビーシューズ。

アウトドアシーンを想定し、新たに撥水機能を追加。水や汚れが付きにくく、アクティブな遊びにも対応します。

ガバッと大きく開く履き口と、指が掛かりやすい踵のループにより、自分で履きたいというお子さまの自立心をサポートし、忙しいパパ・ママの履かせる負担も軽減します。

・カラー：ブラック / ベージュ

・サイズ：13cm ～ 17cm（ハーフサイズあり）

・価格：3,630円（税込）※送料別

ウサッシュ 防水ダイヤルドライブ

★シリーズ累計販売100万足突破モデル

ダイヤルを回すだけで自分にぴったりのフィット感に調整できる次世代キッズスニーカー。

一瞬で脱ぎ履きできる手軽さと、タフな防水素材が、アウトドアや毎日の通学、スポーツシーンにも最適です。

・カラー：ブラック / ホワイト

・サイズ：19cm ～ 23cm

・価格：4,950円（税込）

■コラボ限定特典

オリジナルシューズ袋

すべての「ウサッシュ」シリーズに、DODロゴが入った特製巾着袋が付属します 。

撥水生地を採用しており、川遊び後の濡れた靴の持ち運びや、キャンプ時の小物入れとしても最適です 。

■販売スケジュール

本シリーズは、リオ公式オンラインストア（楽天市場・ZOZOTOWN）にて、下記日程で予約および販売を開始いたします。

【第1弾：ウォーターシューズ・ガードテープサンダル】

・予約開始: 4月15日（水）20:00～（楽天市場・ZOZOTOWN）

・Amazon販売: 4月24日より通常販売開始予定

【第2弾：ベビーシューズ・ダイヤルドライブ】

・予約開始: 6月4日（水）20:00～（楽天市場・ZOZOTOWN）

・Amazon販売: 6月12日より通常販売開始予定

■ブランド情報

DOD(https://www.dod.camp/)

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

RIO(https://rio.co.jp/)

株式会社リオグループホールディングスは、1926年の創業以来、時代とともに歩み続けてきたアパレルメーカーです。おかげさまで100周年を迎えました。

私たちは、100年続けてきたモノづくりのノウハウを受け継ぎながら未来へとつながる新たな挑戦を続けてまいります。

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