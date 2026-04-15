【マーケティング&AI】STPで刺さるメッセージを作る！過去開催セミナーのアーカイブも配信!! 5/14（木）無料セミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略　第4回」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月14日（木）、マーケティングや戦略思考に苦手意識のあるクリエイターや個人事業主の方を対象に無料のオンラインセミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門―第4回：STP入門『”誰に”売るかを決めて、選ばれる理由を作ろう』」を開催します。また、5月1日（金）には、過去セミナーのアーカイブ録画配信も行います。

■詳細・お申し込みはこちら

▼第4回：STP入門 ―”誰に”売るかを決めて、選ばれる理由を作ろう

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173607/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173607/?rls)

※締切：2026年5月14日（木） 20：30



▼【アーカイブ録画配信】第2回：5フォース分析入門 自分の商売を取り巻く“5つの力”を知ろう

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173413/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173413/?rls)

※締切：2026年5月1日（金） 20：30





製品やサービスを顧客に提供するための活動全般を指すマーケティング。例えば、顧客のニーズや市場の動向を調査し開発に役立てることや広告や販売促進活動を通じてサービスの認知度を高めることなど、顧客の欲求を満たすために企業が行うあらゆる活動の総称と言えます。多くの要素が関わり、刻々と市場も変化するため、マーケティングについてお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そんなお悩みを持つ方に向けて、本セミナーシリーズでは、フレームワークと生成AIを活かしたマーケティング手法をご紹介します。全6回を通し、実践的なマーケティング思考の習得をめざします。



第4回となる今回は、“誰に届けるのか”を明確にし、選ばれるメッセージをつくるための「STP分析」を扱います。STPは、Segmentation（市場を分ける）→ Targeting（狙う相手を決める）→ Positioning（選ばれる理由を作る）という3ステップで「売れる仕組み」を考えるフレームワークです。セミナーでは、カフェの経営を例に、どのようにお客さんを分け、どの層を狙い、何を強みにポジションを取るのかをやさしく紹介します。また、本セミナーの開催に伴い、過去に開催した第2回のアーカイブ録画配信も行います。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

※セミナー内で生成AIを使ったワークを予定しています。ChatGPT、Gemini、Copilotなど、いずれかのアカウントをお持ちの方はご準備をお願いします。



＜セミナーの内容＞

・前回の振り返り・質問タイム

・STPとは？「絞り込む」ことの大切さ

・Segmentation：お客さんをグループに分ける方法

・個人ワーク1：自分のお客さんを2～3グループに整理

・チャット共有：多様な“お客さん像”を知る

・Targeting：どのグループを狙う？

・Positioning：選ばれる理由を言葉にする

・個人ワーク2：自社のポジショニングを一文で作成

・チャット共有：キャッチフレーズの紹介

・まとめ：STPで「刺さるメッセージ」を作るポイント

※進行により内容が変更になることがあります。



＜こんな方にオススメ！＞

・誰に届けるべきか迷っているクリエイター・個人事業主の方

・メッセージがぼんやりしていると言われることがある方

・自分のサービスが“選ばれる理由”を明確にしたい方

・生成AIを使ってターゲット設定や言い回しを工夫したい方

・商品・サービスの伝え方をブラッシュアップしたい方



<アーカイブ録画配信の内容>

■5/1（金）19：00～20：30

「第2回：5フォース分析入門 自分の商売を取り巻く“5つの力”を知ろう」

事業を取り巻く環境を客観的に把握できる「5フォース分析」を扱います。後半のワークでは、5つの力をあなた自身の事業に当てはめ、「特に気をつけたい点」や「意外なリスク」「見落としていたポイント」 を整理します。

※アーカイブ録画配信は、ご質問には対応していません。

クリエイターのための実践マーケティング戦略―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門―第4回：STP入門―”誰に”売るかを決めて、選ばれる理由を作ろう【アーカイブ録画配信】第2回：5フォース分析入門 自分の商売を取り巻く“5つの力”を知ろう

■日時

▼第4回：STP入門 ―”誰に”売るかを決めて、選ばれる理由を作ろう

2026年5月14日（木）19：00～20：30



▼【アーカイブ録画配信】第2回：5フォース分析入門 自分の商売を取り巻く “5つの力” を知ろう

2026年5月1日（金）19：00～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

大竹寛征（おおたけ・ひろゆき）氏

中小企業診断士/事業承継士

・IT販社にて中小企業向け提案営業、業種特化業務システムの開発企画・販路開拓業務を実施、プロジェクト統括責任者として全国拡販を推進（18年）。システム開発会社営業（5年）。携帯会社にて経営企画、新規事業開発、営業企画、内部監査業務に従事（12年）。

・2017年4月 中小企業診断士登録 OOTAKE経営コンサルティングオフィス開業

・2019年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 理事

・2020年4月 埼玉県商工会連合会 経営支援部 事業承継相談担当（嘱託）

・2021年4月 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター エリアコーディネータ（業務委託）

・2021年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 副支部長

▼保有資格

中小企業診断士（経済産業大臣登録）

経営革新等支援機関（経済産業省認定）

M＆A支援機関（中小企業庁認定）

事業承継士（一社 事業承継協会認定）

事業承継支援マスター（一社 埼玉県中小企業診断協会認定）



■参加費

無料



■定員

各回60名



■詳細・お申し込みはこちら

▼第4回：STP入門 ―”誰に”売るかを決めて、選ばれる理由を作ろう

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173607/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173607/?rls)

※締切：2026年5月14日（木） 20：30



▼【アーカイブ録画配信】第2回：5フォース分析入門 自分の商売を取り巻く“5つの力”を知ろう

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173413/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173413/?rls)

※締切：2026年5月1日（金） 20：30





＜その他関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「クリエイターのための実践マーケティング戦略」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼動画編集入門講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)