日本最大のシニア世代総合スポーツ大会「日本スポーツマスターズ２０２８」開催地が山形県に決定!!

公益財団法人日本スポーツ協会

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）は、4月15日に開催した令和8年度第1回理事会において、2028（令和10）年の「日本スポーツマスターズ２０２８」開催地を山形県に決定しました（大会名の年数の読み方：にいまるにいはち）。

山形県では、初の日本スポーツマスターズ開催となります。

(左から)

菅間 山形県スポーツ協会理事長、

遠藤 JSPO会長、

吉村 山形県知事、

黒田 山形県観光文化スポーツ部長

開催地決定を受け、

吉村 山形県知事からご挨拶

■決定事項

・「日本スポーツマスターズ２０２８」開催地（山形県）の決定

・決定日：2026（令和8）年4月15日（水）

・出席者：吉村 美栄子 山形県知事

■日本スポーツマスターズについて

・スポーツ愛好者の中で競技志向の高いシニア世代（原則35歳以上）を対象としたスポーツの祭典

・第1回は2001年に宮崎県で開催、以降、原則都道府県持ち回りで開催

・2026年は、「日本スポーツマスターズ２０２６石川大会」を石川県にて開催予定

（大会名の年数の読み方：にいまるにいろく）

・2025愛媛大会から「JAPAN GAMES」にブランド統合され、英語表記が「JAPAN GAMES MASTERS」に変更

・大会の詳細については下記もご覧ください

◎日本スポーツマスターズの概要

https://www.japan-sports.or.jp/masters/tabid193.html

◎JSPOオウンドメディア「JSPO Plus」

『スポーツや人生のセカンドステージを謳歌！JSPOが主催する「日本スポーツマスターズ」の魅力とは』 https://media.japan-sports.or.jp/news/64

■JAPAN GAMESについて

JSPOは、国民のスポーツ参画人口を増大させ、心身の健康を増進させるとともに、スポーツで社会全体を支える仕組みを構築することを目指し活動しています。

その一環として、令和6(2024)年から、JSPOの理念や想いを体現するムーブメントとなる、国民スポーツ大会、全国スポーツ少年大会、日本スポーツマスターズの連携・協働をはかる統合ブランド「JAPAN GAMES」を始動させました。

「JAPAN GAMES」は、実際にプレーする選手を中心に置きながらも、選手以外の、「みる、ささえる」皆さんにも楽しんでいただけるイベントに生まれ変わります。

◎JAPAN GAMESの概要

https://www.japan-sports.or.jp/japangames/tabid1345.html

◎JSPOオウンドメディア「JSPO Plus」

『スポーツは、もっとオモシロイ。JSPOが「JAPAN GAMES」を通じて、新しいワクワクを

はじめます！』 https://media.japan-sports.or.jp/column/85

◆JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）について

JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。

JSPOでは、国民スポーツ大会（旧 国民体育大会）や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。

▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/

▶ 事業概要パンフレット

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09（通読約15分）

▶ JSPO中期計画2023-2027

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01