等身大ファンタジーを歌うバンド halogen、バンドの進化を感じるアグレッシブに攻めた新曲『君とミサンガ』をリリースし、あわせてMVをプレミア公開。

The Orchard Japan

等身大ファンタジーを歌う4ピースバンドのhalogenが、バンド史上一番アップテンポでアグレッシブに攻めた新曲「君とミサンガ」を本日4/15(水)配信リリースし、ミュージックビデオもプレミア公開した。

二人で願いを込めて編んだミサンガとともに、かつての記憶をたどりながら、もう隣にいない「君」を想い続ける。失った日々のぬくもりと、心の奥に残る小さな再会の願いを描いた一曲。

サウンド面では前々作の「カラス」で見せたアグレッシブで、halogen のロックを改めて感じさせる形に仕上がっている。同作はVo/Gt の小野汀太とDr 加藤颯太の二人のコンポーザーで共作をしたが、今回は作詞は小野、作曲が加藤と完全分業で作り上げた。最近のライブでは同期も取り入れ、テクニカルな演奏が印象的になり、ライブバンドへの進化が明確に現れている。

ミュージックビデオの監督とジャケットのクリエイティブはアフガンRAY が担当し、このバンドが持つ青春の色と、この曲に込めた想いをMVでは今まで皆が見たことの無いhalogen の姿で構成している。

▼プロフィール

halogen（よみ：ハロゲン）

Vo/Gt 小野汀太、Gt 大槻歩夢、Ba 佐久間裕一朗、Dr 加藤颯太による4ピースバンド。

宮城県出身で、現在は東京を拠点に活動する。高校の軽音部をきっかけに結成され、全員2005年生まれの、”05世代”を牽引するバンドの一つ。

9年ぶりに復活した閃光ライオット2023 のファイナリスト、そして閃光ライオット2024でも初となる2年連続のファイナリストとなり、仙台からhalogenの後を追うバンドが多く出てくるなど、バンドマン界隈からの注目も浴びている。

⻘春の切り取り方が素晴らしく、⻘くエバーグリーンな楽曲は多くの若者に力を与えている。

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YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCfAruQuNa8-8J8qZAiy7QYw

▼リリース情報

2026年4月15日リリース

デジタル6th Single「君とミサンガ」

配信リンク： https://orcd.co/kimi-to-misanga

▼ミュージックビデオ

2026年4月15日20:00公開

「君とミサンガ」

YouTubeリンク： https://youtu.be/Ewuz9zd1UE4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ewuz9zd1UE4 ]