【クラブメッド】Prime Videoでドキュメンタリーシリーズ『ドリームメーカーズ　幸せの創造者たち』を公開

株式会社クラブメッド

4月17日（フランス時間・夜）に、Amazon Prime Videoにて、クラブメッドのドキュメンタリーシリーズ『ドリームメーカーズ 幸せの創造者たち』が配信されます。

Mediawan Brand Studio制作による本作品では、クラブメッドのリゾートを形づくる人々に密着。支配人を目指す候補者から、経営陣、新たなリゾートの開発・建設に携わるチームまで、その舞台裏を追います。

競争、変革、そしてグローバルな展開―。『ドリームメーカーズ 幸せの創造者たち』は、単なるブランドを超え、“ひとつの社会”として存在するクラブメッド・リゾートの姿を映し出します。

ストーリー

長い歴史の中で、クラブメッドは大きな変革を遂げてきました。オールインクルーシブというバカンススタイルの発明、高級路線への進化、新たなリゾートの開発、多様化するゲスト層への対応―。常に進化を続けながらも、創業者であるジェラール・ブリッツが掲げた「人生の目的は幸せになること。 幸せになる時は今であり、 幸せになる場所はここにあります。」という言葉は、変わることなく受け継がれています。

全4話（各30分）で構成されるこのドキュメンタリーは、クラブメッドのリゾートを日々支える人々に焦点を当てながら、その進化の軌跡を描きます。

次世代「シェフ ド ヴィラージュ（支配人）」の選抜から、未来のリゾートの構想・建設まで、その知られざる過程を描き出します。

支配人を目指す1か月

フランス大西洋岸のクラブメッド・ラ パルミール アトランティックでは、世界各国から集まった11人の支配人候補者が、運命を左右するセミナーに挑みます。彼らには、クラブメッドの最も象徴的な役割のひとつである「シェフ ド ヴィラージュ（リゾートの支配人）」に挑む準備が整っていることを、1か月にわたって厳格な審査委員会に証明しなければなりません。

ロールプレイング、グループ評価、緊張感あふれる面接、そして最終審査。その一つひとつが、キャリアの行く先を決定する重要な分岐点となります。揺らぐ自信、交錯する野心、そして下される決断。選ばれた者だけが、新たなステージへと歩を進めます。

美しい絵葉書のようなリゾートの裏側には、さまざまなバックグラウンドを持つチームを率いる責任、リゾートの日々の運営を担う責任、そして常に特別なライフスタイル体験を体現する責任が伴います。

夢のリゾートが誕生するまで

支配人選抜の過程と並行して、本シリーズはもうひとつの大きな挑戦に迫ります。それは、新しい目的地の創造、そして時代に沿ったリゾートの変革です。戦略的な改修や大胆な建設プロジェクトは、夢のようなリゾートの背後にある複雑な現実をあらわにします。単に美しいロケーションにリゾートを建てるだけでなく、クラブメッドのDNAを体現しながら、ブランドの物語に新たな章を刻む場所を創ることが求められます。

プンタカナでは、火災で失われた象徴的なリゾートを、わずか10か月で再建しなければなりません。厳しい期限、絶え間ない調整、揺るがぬ基準――すべてが、このプロジェクトを運営面でも象徴的にも極めて重要なものにしています。

南アフリカでは、新たなリゾートの開発が始まっています。建物からリゾートの精神まで、すべてがこれから生み出されるスタート地点です。

オマーンでは、開発・建築チームが現地の知事にビジョンを提示し、納得してもらう必要があります。課題は単に新しいリゾートを建てることではなく、現地の信頼を得た上でプロジェクトを進めることです。

没入型ドキュメンタリー

Aurelie Condou（オーレリー・コンドゥ）が脚本・監督を手がけた本作は、没入感のあるドキュメンタリースタイルで、クラブメッドの戦略的な意思決定とその裏にある人間ドラマを描き出します。

「優しさは、ときに見過ごされ、当たり前のものと捉えられてしまう。けれど本来、それは人間らしさの核心にあるものです。クラブメッドで私が最も強く感じたのも、その“人間らしさ”でした。そしてその在り方は、今の時代へのひとつの“抵抗”でもあると思います」と監督は語ります。

11か月にわたる準備と、6つの拠点での5か月間の撮影。70人以上が関わった本シリーズは、戦略会議や内部評価、そして組織の外では決して見ることのない“迷い”の瞬間にまで迫る、前例のないドキュメンタリーです。

リゾートというひとつの社会

マラケシュからヴァルディゼール、ラ パルミールからプンタカナへ。『ドリームメーカーズ 幸せの創造者たち』は、グローバルでありながら体系化され、そして深い人間性を備えた、唯一無二の組織の姿を描き出します。

ジノ・アンドレッタ：クラブメッド・リゾート（ヨーロッパ・アフリカ・中東エリア）CEO、元リゾート支配人）は次のように語ります。

「このシリーズは、クラブメッドの“真の姿”を内側から描いている。チームのエネルギー、リゾートの舞台裏、そして私たちのユニークさを形づくる人間のドラマだ。ゲストの滞在の背後には、クラブメッドのスピリットを日々体現する、献身的なチームがいます」

4つのエピソードを通して、本シリーズは最終的にひとつのシンプルな問いを投げかけます。

「幸せを届けるために、どこまでできるだろうか？」

各30分で綴られる全4話構成のドキュメンタリー

Episode 1 旅のはじまり

マラケシュからヴァルディゼールまで― このエピソードでは、クラブメッド・リゾートの支配人という、厳しくも極めて重要な役割に迫ります。

フランス、ラ パルミールでは、11名の支配人候補者が1か月間にわたり、その資質を証明する挑戦に臨みます。

Episode 2 無限の可能性

バークが南アフリカへの旅路に向け歩みを進め、未来のリゾート建設の現場を知る中、ラ パルミールでは支配人候補者たちが限界に挑み続けます。

プンタカナでは、リゾートのリノベーションが完成へと近づいています。

Episode 3 高まるプレッシャー

バークは新たな才能の発掘へと動き出し、一方で他のチームは新たなリゾートの候補地を探索します。

ラ パルミールでは、緊張感の高まる面接と委員会の決定が、それぞれのキャリアと希望を大きく揺るがしていきます。

Episode 4 新たな始まりへ

ひとりの候補者に、運命の瞬間が訪れる。バークは、人生を変える新たな一歩へ。

達成と新たな挑戦のあいだで物語は新たな目的地へと続き、まだ描かれていない運命へと広がっていく。

ドキュメンタリーの鍵を握る人物たち

ジーノ ― 才能の発掘者 クラブメッド・リゾート（ヨーロッパ・アフリカ・中東エリア）CEO

かつてミニクラブのG.O（ジーオー／ジェントルオーガナイザーの略。クラブメッドのスタッフの呼称）や、支配人を務めた経験を持つジーノは、長年の現場経験と直感を生かし、未来のリーダーを見極めます。

リディア ― 次世代を育てる者 オペレーショナルHRリーダー

元支配人のリディアは、候補者の研修プログラムを統括。研修初日から最終評価まで、彼らの成長を丁寧に導きます。

バーク ― リゾートを創る者 支配人

世界各地でリゾートの立ち上げに携わってきたバーク。チェファルからヴァルディゼール、新たな目的地まで、リーダーシップとリゾートの文化や活力を生み出す役割を担います。

アシール ― カリスマ性あふれる挑戦者 支配人候補者

生まれ持ったカリスマ性を備えた、ブラジル出身のアシール。困難な環境で育ち、逆境を乗り越えて選抜プロセスの重要な局面に立つまでの彼の旅は、非常にパーソナルでありながら、多くの人に影響を与える物語でもあります。

シリーズ詳細

・ フォーマット: 全4話 × 30分

・ 制作: Mediawan Brand Studio

・ シリーズクリエイター: Frederic Joly 、Paul Guedj

・ プロデューサー: Vincent Attele

・ 脚本・監督: Aurelie Condou

・ オリジナル音楽: Stephane Lopez

・ 配信情報：2026年4月17日（フランス時間・夜）よりPrime Videoにて独占配信。2026年5月中旬よりYouTubeで全世界無料配信予定

・ オリジナル版: フランス語

・ 字幕: 日本語、英語、オランダ語、スペイン語、トルコ語、イタリア語、ロシア語、ブラジルポルトガル語、ドイツ語にて対応予定

・ ウェブサイト：https://www.clubmed.co.jp/l/dreammakers-creators-of-happiness

Club Med

1950年、ジェラール・ブリッツによって創設され、フランスに本社を置くクラブメッド。世界で初めて「オールインクルーシブ」という革新的なバカンスのスタイルを考案した、リゾート業界のパイオニアです。旅行代金には、宿泊費をはじめ、滞在中のお食事やドリンク、各種アクティビティ、託児サービスやキッズプログラム、さらにはエンターテイメントまで含まれており、リラックスして心からバカンスを満喫していただけます。世界約110の国と地域から集まったインターナショナルなスタッフ「G.O（ジーオー）」による、心温まるおもてなしも、クラブメッドならではの大きな魅力です。現在では、世界約70か所の美しい自然に囲まれたリゾートにて、魅力あふれるサービスと、かけがえのない特別な体験をお届けしています。https://www.clubmed.co.jp/

Mediawan

2015年末、Pierre-Antoine Capton、 Xavier Niel、Matthieu Pigasseによって設立されたMediawanは、ヨーロッパを代表するインディペンデントなオーディオビジュアル制作スタジオのひとつです。同グループは業界トップクラスのクリエイティブ人材を結集し、オーディオビジュアルコンテンツのバリューチェーン全体にわたり事業を展開しています。具体的には、フィクション、映画、ドキュメンタリー、アニメーション、リアリティ番組などのオリジナルコンテンツ制作（Mediawan Studios）を、フランス国内の80以上の制作レーベルをはじめ、ドイツ（2020年以降LEONINE Studiosと提携）、イギリス、イタリア、スペイン、アメリカ、オランダ、フィンランド、セネガルで展開しています。また、オーディオビジュアルコンテンツの配信（Mediawan Rights、LS Distribution、Telmondis Distribution）、テレビチャンネルやデジタルサービスの運営（Mediawan Thematics）、さらにデジタルコンテンツの開発・制作（Mediawan Digital）も手がけています。

Mediawan Brand Studio

Mediawan Brand Studioは、Mediawanグループ内のブランドがオリジナルコンテンツを創造・制作するサポートを行っています。編集企画の立案から配信まで、制作のすべての段階に関わり、著名なライター、監督、プロデューサーなどの才能を結集して、幅広い視聴者に届くインパクトのあるフォーマットを生み出します。エンターテインメントとブランド戦略の交差点に位置する同スタジオは、プラットフォームや新たなデジタル領域向けに、ドキュメンタリーやシリーズなどのプレミアムコンテンツを開発しています。

【お客様お問合せ先】

クラブメッド・コンタクトセンター：0120-790-863