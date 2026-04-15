世界の主要ヒューマノイドロボットの安全検証・導入支援を行う専門企業「Play Robotics」設立

株式会社Play Robotics

ヒューマノイドロボット専用の安全規格がまだ確立されていない中、その空白を埋めるべく、株式会社Play Robotics（本社：東京都中央区、代表取締役：佐野 貴）は、2026年4月9日に設立いたしました。当社は、世界中のヒューマノイドロボットを研究・評価し、産業安全の深い知見に基づく安全設計・導入・運用を一気通貫で支援する専門企業です。年内にヒューマノイドロボット専門の安全検証ラボを開設し、企業向けの研究レポート提供、安全性・性能の比較評価、導入コンサルティングを開始する予定です。

設立の背景：ロボット導入を阻む「安全」の壁

2030年、日本では644～700万人の労働力が不足すると予測されています（パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」2018年／みずほリサーチ＆テクノロジーズ「みずほリポート」2023年）。この課題の解決策として注目されるヒューマノイドロボットは、近年急速に実用化が進み、200万～300万円台で購入可能な機体も登場しています。世界市場は2030年に152億ドル超へ成長する見通しです（MarketsandMarkets, 2025）。しかし、ロボットを導入しようとする企業の前には、技術や価格とは別の壁が立ちはだかります。

人とヒューマノイドロボットが安全に共存するためのルールも、知見も、まだ足りていない。

ヒューマノイド専用の安全規格（ISO 25785）は現在策定中ですが、ロボット単体の安全要件ですら一般公開にはまだ時間を要する見通しです（出典：IEEE "A Pathway Study for Future Humanoid Standards", 2025年9月）。しかも、実際の現場でロボットを運用する際の安全要件--たとえば、通路でロボットと人がすれ違うときの安全性をどう担保するのか、ロボットが想定外の動きをしたときに周囲の人をどう守るのか--はまだ策定にすら着手されていません。しかし、日本の労働力不足はその完成を待てる状況にありません。

買っただけでは、ロボットは「はたらけない」。

ヒューマノイドロボットを現場で機能させるには、業務に合わせたソフトウェア開発、動作の学習・調整、安全設計、運用体制の構築、そして組織への定着まで、一気通貫の伴走が必要です。しかし、こうした「最後の1マイル」を技術と組織の両面から担える企業は、まだほとんど立ち上がっていません。Play Roboticsは、この「安全」と「現場実装」の空白を埋めるために設立いたしました。

Play Roboticsが取り組むこと

1. ヒューマノイド安全検証ラボ「Playground」

世界各国の主要なヒューマノイドロボットを継続的にウォッチし、メーカーから独立した中立的立場で安全性・性能テスト・比較評価・用途別の適性分析を行います。その成果をスポンサー企業に月次の研究レポートとして提供するほか、実機デモ・見学、個別コンサルティング、スポンサー企業間の交流機会も設けます。

企業にとっては、自社で調査チームを組むよりも効率的に、数百万～数千万円規模のロボット導入判断に必要な情報を得ることができます。

2. 導入支援「Plug & Play」--定着するまで、離れない

研究所で蓄積した知見をもとに、現場ヒアリング・導入企画からリスクアセスメント・安全設計、機体選定、導入実装、運用支援・継続改善まで、エンジニアとコンサルタントがチームで伴走します。

Play Roboticsはモーションキャプチャ、強化学習、テレオペレーションなどヒューマノイドロボット導入に必要な技術を適切に組み合わせながら、安全面を最優先にした全体のディレクション・設計を担います。導入にあたっては、以下の3つの領域でリスクを排除し、企業が安心して踏み切れる環境を提供します。

- 対人安全： ヒューマノイドが人に接触した際の力を適切に制御し、人を傷つけない。- 取扱物の保護： 素材ごとに適切な把持力を制御し、ロボットが扱う商品や設備を壊さない。- ロボット自身の保護： 力触覚フィードバックにより、壁への衝突や想定外の負荷を自ら検知し、保護動作に入る。

他社が開発を担う場合でも、第三者の立場からリスクアセスメントを行い、安全な導入を支援します。

将来的には、保守・アップデート込みの月額制リースも展開し、企業が初期投資や専門人材の確保なしにロボットを導入できる体制を目指します。

3. メディア「Playful」

ヒューマノイドロボットの最新動向や活用事例を、YouTube・Podcastでわかりやすく発信していきます。ロボットとの共存に対する漠然とした不安を、ワクワクに変えていくことを目指します。

なぜ今、この事業なのか

2030年の労働力危機

日本の労働力不足は、あと4年で644～700万人規模に拡大（パーソル総合研究所、みずほリサーチ&テクノロジーズ推計）。サービス業・物流・介護で人手不足による倒産が急増しており、ロボット導入の社会的必要性はかつてなく高まっています。

政府・規制の追い風

経済産業省はロボット産業振興を政策の柱に位置づけ、補助金拡充や規制緩和を加速。日本政府は2040年までにAI・ロボティクス分野で世界シェア30%・約20兆円の獲得を目標に掲げています。

ハードウェアコストの急落

かつて数千万～数億円だったヒューマノイドロボットが、200万～300万円台で一般販売される時代になりました。Unitree G1は約200万円から、EngineAI T800は約370万円で初出荷を予定するなど、導入のハードルは急速に下がっています。

安全設計の専門家不足

ヒューマノイドロボットの開発・販売を担うプレイヤーは増えつつありますが、人とロボットの協働空間における安全設計やリスクアセスメントを専門的に担える人材・企業は圧倒的に不足しています。ヒューマノイド専用の安全規格（ISO 25785）すら策定途上の今、産業用ロボット領域で培われた安全の知見をヒューマノイドに応用できる専門企業が求められています。

代表メッセージ

代表取締役 佐野 貴（さの たかし）

ロボットやAIが広がる未来に対して、漠然とした不安を感じている人は多いと思います。自分の仕事はなくなるのか。人間の存在意義はどうなるのか。その不安の正体は、「変化が来ることはわかっているのに、その先が見えない」ことだと思っています。

だったら、その未来を早く見せてしまえばいい。100年後にやってくるであろうロボットと人間が共に働く世界を、いま目の前につくる。実際に共存していく時代が訪れれば、漠然とした不安は消え、人間にとって最良の時代へと調整されると思っています。

しかし、その未来を届けるためには、「安全」が欠かせません。人とロボットが同じ空間で働くとき、どうすればお互いを傷つけずに済むのか。その設計なくして、共存はあり得ません。

Play Roboticsは、そのために作った会社です。世界中のロボットを集めて、研究して、安全に企業の現場へ届ける。ロボットが「はたらく」を引き受けることで、人間は探求や創造、つまり「Play」に向かえる。その未来を、自分たちの手で届けにいきます。

創業チーム

佐野 貴（Takashi Sano）- CEO / 代表取締役（左）

上場IT企業にて新規事業の立ち上げ・売却を経験後、2018年に株式会社TALENTを設立。心理学を基盤とした組織・人材開発事業を展開し、独自の組織サーベイを構築。スタートアップから大企業まで幅広く支援。株式会社COTENでは取締役兼人事責任者も務め、2023年末退任。2025年Forbes NEXT100選出、著書に『才能のトリセツ』。人と組織の可能性を追求する中で、AIやテクノロジーの導入によって社員エンゲージメントが劇的に変化する現象を目の当たりにし、人とロボットが共存する組織のあり方に着目。2026年にPlay Roboticsを創業。

横山 皓大（Kouta Yokoyama）- CTO / 取締役（右）

木更津高専電気電子工学科卒。横浜国立大学大学院にてモーションコントロールを専攻し、介護用移乗支援ロボットの研究において、人体に無理な負荷をかけない柔らかな持ち上げ動作の制御や、遠隔操作時の力覚・触覚伝達技術を研究対象にIEEE国際学会で論文を複数発表。オムロンに約6年間勤務し、工場自動化領域にてロボットシステムの動作設計・コントローラー設計、および人とロボットの協働空間における安全装置の開発に従事。産業用ロボットの安全規格に基づくリスクアセスメント・安全設計に精通する。2024年に株式会社TALENTにてCTOとして法人向けAI/DXコンサルティングを統括し、年間500名以上の現場にAI活用を実装。2026年にPlay Roboticsを共同創業し、ヒューマノイドロボットの安全な社会実装に挑んでいる。

今後の展開

2026年内にヒューマノイドロボット専門の安全検証ラボを開設し、世界の主要機体を数十体規模で調達・研究を開始します。並行してスポンサー企業を募り、月次の研究レポート配信を通じた情報提供サービスを本格化させます。導入支援においては、すでに製造業の工場へのヒューマノイドロボット導入に向けた協議が開始されており、安全設計を起点とした実証実験を推進していきます。2027年以降は、研究知見を基盤としたロボットの導入支援・リース事業へ段階的に展開していく計画です。

スポンサー企業・導入検討企業を募集しています

Play Roboticsでは、以下のような企業様からのご連絡をお待ちしています。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

- ヒューマノイドロボットの導入を検討中の企業- スポンサーとして、研究レポート・実機見学・個別コンサルティングに関心のある企業- 安全設計やリスクアセスメントについて第三者の知見を求めているSIer・開発会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/181451/table/1_1_9a005e67c26073bfe65b4d422cd0a522.jpg?v=202604160951 ]

株式会社Play Robotics

広報担当 メール：info@play-robotics.com

お問い合わせフォーム：https://play-robotics.com/contact