アミ パリス、ジョアン・ネヴェスとともに新作スプリングコレクションを発表

AMI Paris Japan株式会社

Ami Paris (アミ パリス）は、創設者兼クリエイティブ・ディレクターのアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi)が手がけた新作のスプリングコレクションを発表します。本コレクションは、シーズンの幕開けを飾るにふさわしい、クールで汎用性に富んだピースで構成されています。モダンなテーラリングは、洗練されながらも実用的で気取らない仕上がりとなっており、晴れの日やアウトドアシーンにも寄り添う、フレッシュで着心地のよいワードローブを提案します。

ジョアン・ネヴェス(JOAO NEVES)

本コレクションのキャンペーンは、パリ・サンジェルマン所属プロサッカー選手であるジョアン・ネヴェス(JOAO NEVES)との自然な出会いによって体現され、彼がピッチ上でチームメイトから信頼される理由と同じ理由で本キャンペーンに起用されました。彼は何よりもまず”友人”であり、常にチームを最優先に考え、家族を大切にし、どんな挑戦にも冷静かつ地に足のついた姿勢で向き合う人物です。個よりも集団を重んじるというこの価値観は、本コレクション全体に静かに精通しています。ひとりの主役に焦点を当てるのではなく、自由で心地よい共通のマインドを軸に構成されています。

コレクション

本コレクションでは、構築的なトレンチコートやスエードのオーバーシャツジャケット、軽量ウィンドブレーカーといった、季節の変わり目に最適なシグネチャーアウターが際立ちます。

アーガイルニットベスト、カレッジストライプ、再解釈されたチェックやプレイドなど、ヘリテージパターンが美学の核を成しています。ブランドのエッセンスを体現する各ピース、ロングスリーブTシャツやピケポロ、ジャージースウェットに、ワイドレッグショーツやスポーティなパンツを組み合わせることで、それぞれのアイテムが個性を持ちながらも調和し、統一感のあるレイヤードスタイルを実現しています。

カラーは、ファーグリーン、キャメル、ホワイト、チョコレートを基調としたアースカラーに、ヘザーグレーやイエローのアクセントを加え、リラックスしながらもタイムレスなムードを全体に与えています。

ジョアン・ネヴェス

ポルトガルサッカー界の“ゴールデンボーイ”として広く称賛され、パリ・サンジェルマンのスター選手であり、同世代で最も有望な才能の一人とされるジョアン・ネヴェスは、瞬く間に世界のトップアスリートの仲間入りを果たしました。

2004年生まれのミッドフィルダーである彼は、その年齢をはるかに超える成熟したゲーム理解力を持ち、2025年のチャンピオンズリーグ優勝を機に、その存在感はさらに高まりました。

しかし、ネヴェスを最も特徴づけるのは、その卓越した技術力だけではなく、彼の持つ寛容さと連帯の精神こそが本質です。彼は常に自分よりもチームを語り、謙虚さと仲間への深い愛情を持つ彼の姿勢は、ブランドの価値観を体現しています。

本質的なつながり

Ami Parisがジョアン・ネヴェスを起用した理由は、彼のアスリートとしての能力だけではありません。彼の誠実な人柄、成熟した姿勢、揺るぎない信念、そして他者への真摯な思いやりにあります。

彼の持つ自然体の魅力と開かれた姿勢は、ブランドの核となる価値観―つながり、共有、そして真の帰属意識―と深く共鳴しています。ピッチの上でもピッチ外でも、その精神は変わりません。

本コラボレーションは単なるパートナーシップではなく、価値観の自然な一致です。真のスタイルとは、孤立することなく、常に全身全霊で周囲と関わり続ける人のエネルギーと情熱の中に宿るものであることを、改めて私たちに示してくれます。

キャンペーン：ル キャスティング

本キャンペーンでは、ジョアン・ネヴェスがフィルターを通さない率直な意見と多彩な興味を語り、自由で直感的な若者の姿を描き出します。そこには、気取らないクールさと遊び心、多面的な魅力が共存しています。

サッカーでの実力について語るのではなく、彼の好奇心旺盛なパーソナリティを表現し、色彩に没頭する画家として、独自のリズムで踊るダンサーとして、存在感のあるチューバに向き合う音楽家としての姿。さらに、チェスに集中する知的な一面や、犬を優しく撫でる穏やかな瞬間も描かれ、知的探究心と温かな人間関係の双方を大切にする彼の人物像が浮かび上がります。

物語を締めくくる「スポーティーか？」という問いに対し、「サッカーはなんとかやっているだけ」と答える彼の控えめなその一言が、この上なく彼らしい魅力を象徴しています。

本スプリングコレクションは、4月15日より世界各国のアミ パリス店舗および公式オンラインストア amiparis.com にて発売を開始いたします。