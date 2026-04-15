Polimill、行政専用アプリストア「Qommons ONE」ティザーサイトを公開 ― 1,200自治体・80万人の職員に直接リーチする【行政AX共創プラットフォーム】、4月β版リリースへ

Polimill株式会社

行政AXのトップランナーであるPolimill株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤あやめ／谷口野乃花）は、行政専用アプリストア「Qommons ONE」のティザーサイトを公開し、パートナー企業の募集を本格開始したことをお知らせいたします。すでに約20社のパートナー企業候補と、データ連携・MCPサーバー連携・共同アプリ開発など多様な形態で具体的な検討を進めており、一部企業はすでにアプリ開発に着手しています。自治体側からも現時点で約300自治体が利用の意向を示しています。Qommons ONEは2026年4月にβ版、6月に正式版のリリースを予定しています。

ティザーサイト：https://info.qommons.one/

Qommons ONEとは ― 企業がアプリとして機能を配信できる共創プラットフォーム

行政専用アプリストア「Qommons ONE」

Qommons ONEは、全国の自治体職員が日常的に利用する行政AI「QommonsAI」上に、外部パートナー企業がアプリとして機能を届けられる配信プラットフォームです。

これまで自治体に新しいサービスを届けるには、個別営業・個別契約・個別連携という、長く険しい道のりを越える必要がありました。Qommons ONEは、その構造そのものを書き換えます。すでに約750自治体・30万人（2026年末は1,200自治体・80万人規模を想定）が利用するQommonsAIを共通の土俵として、企業が持つデータ・API・AI技術を、最短3か月で全国の行政現場に届けられる時代を始めます。

Qommons ONEが解決する4つのこと

1,200自治体80万人*の職員に届く、実装済みの強力な販路

Qommons ONEは、全国の自治体職員が利用するQommonsAI上にアプリとして機能を届けられる配信プラットフォームです。営業から導入までの長い商談プロセスを介することなく、自治体現場に直接リーチできる流通網を提供します。

「良いサービスがあるのに、どうすれば自治体に届けられるのかわからない」という、これまで多くの企業が直面してきた構造的な壁を取り払います。

*2026年末の想定規模

データ提供型・MCPサーバー提供型 ― 2つの連携モデルから選択可能

「データやAPIを提供し、Polimillがアプリ開発を担う」データ提供型と、「パートナー企業自身がMCPサーバーを開発・運用する」MCPサーバー提供型の2方式を用意。データアセットを持つ企業も、自社で開発を進めたい企業も、それぞれの強みを活かして参加できます。

「自社にAI開発リソースがないから関われない」という壁も、「自由度が低いから魅力が半減する」という壁も、同時に解消します。

行政利用に対応した4軸のセキュリティ基準

国内リージョンでのデータ処理保証、認証取得状況、脆弱性対応体制を含む「セキュリティ」、出力品質・精度・ユーザビリティを審査する「品質」、サポート体制・SLA・障害対応フローを確認する「オペレーション」、料金体系の妥当性と自治体ニーズとの整合性を確認する「ビジネス適合性」の4軸で審査基準を整備。

「便利だけれど不安」を、「安心して導入できる」に変えるためのガバナンスを、プラットフォーム側で担保します。

事前相談から公開まで、最短3か月

事前相談（1～2週間）→ 要件確認（2～4週間）→ 技術検証（2～4週間）→ 開発・統合（4～12週間）→ 公開、という明確なプロセスを設計。自動スキャンによる基本チェックとSandbox環境での動作検証を経て、最短3か月でストア公開が可能です。

「アイデアはあるが、形にするまでが長い」という、新規参入企業の最大の障壁を取り除きます。

Qommons ONEで利用可能なアプリ例

ティザーサイトでは、以下のような行政アプリのユースケースを公開しています。

偽・誤情報対策AI ― SNSや記事で把握した真偽不明情報について、拡散状況の整理、ファクトチェック支援、庁内レポート作成、住民・メディア向けFAQやお知らせ文の作成までを一貫して支援。

補助金・助成金の検索 ― 国・自治体の補助金情報を横断検索し、条件に合う制度を素早く見つけ、申請をサポート。

全国水系水位予測検知防災AI ― 指定した水系の河川水位をモニタリングし、アラートを担当者に電話で自動通知。

人流データによる政策サポートAI ― 人流データから災害時の対応や観光施策の立案などを多角的に支援。

募集パートナー領域 ― 自治体業務のあらゆる現場へ

Qommons ONEでは、防災・EBPM・交通・福祉・観光・医療・教育・環境といった、自治体業務に関わる多様な領域でパートナーを募集しています。これらに限らず、自治体向けに価値を提供できるサービスであれば、分野を問わずご相談を受け付けています。

スタートアップから大企業まで、AI・SaaS・SI・コンサルなど、それぞれの強みを活かした共創を歓迎します。

リリースロードマップ

2026年4月：β版リリース ― 一部自治体に限定してβ版を先行公開。現場のフィードバックをもとに、正式版に向けて改善を行います。

2026年6月：正式版リリース ― Qommons ONEを正式公開。パートナー企業のアプリ提供を開始し、行政向けAIアプリのエコシステムを本格的に拡大します。

2026年後半：取り扱いアプリの拡充 ― パートナー企業との連携を拡大し、100以上のアプリを提供する行政AIアプリストアを目指します。

Polimillからのメッセージ

Qommons ONEは、Polimill一社だけで行政の課題に立ち向かう発想を、根本から転換するためのプラットフォームです。

日本の自治体は、今この瞬間も、防災・福祉・交通・教育といった膨大な課題と向き合い続けています。私たちが7年間自治体現場で積み上げてきた信頼と販路は、Polimillだけのものにしておくべきものではありません。それは、本当に価値ある技術やサービスを持つすべての企業が、自治体現場と直接つながるための共通の土俵であるべきだと私たちは考えています。

Qommons ONEは、その想いを形にしたものです。データを持つ企業、技術を持つ企業、現場知を持つ企業、それぞれが持ち寄る力で、行政の毎日を、住民の暮らしを、少しずつ確実に良くしていく ― その共創の起点となることを目指します。

代表取締役COO 谷口野乃花からのメッセージ

QommonsAIは、自治体のみなさまの日々の業務に寄り添い、現場を支える基盤として進化を続けてきました。

Qommons ONEは、その基盤の上で多様なサービスが花開くアプリストアであり、私たちが描く行政AXエコシステムの中核に位置づくものです。

これからの行政AXは、一社が全機能を提供する時代ではありません。多様なプレイヤーが共創し、それぞれの強みを持ち寄ることで、はじめて自治体現場の複雑で多様な課題に応えられると私たちは考えています。Qommons ONEは、そのための共通の土俵です。

2026年4月から8月にかけて、QommonsAIシリーズはAI Nativeな新プロダクト群を矢継ぎ早にリリースしていきます。Qommons ONEは、その第一弾として、自治体現場と企業の力をつなぐ新しい仕組みを世に送り出します。これは、日本の行政を支えるエコシステムのあり方を、確かな手応えとともに前へ進める挑戦です。

志を同じくするすべての企業のみなさまの参画を、心よりお待ちしております。

Qommons ONE（コモンズ ワン）について

Qommons ONEは、Polimill株式会社が提供する行政専用アプリストアです。全国の自治体職員が利用する行政AI「QommonsAI」上に、外部パートナー企業がアプリとして機能を配信できる共創プラットフォームとして、2026年4月にβ版、6月に正式版のリリースを予定しています。

データ提供型・MCPサーバー提供型の2つの連携モデルを用意し、最短3ヶ月でストア公開が可能。国内リージョンでのデータ処理保証をはじめとする行政利用基準に基づく審査体制により、自治体が安心して導入できるガバナンスを確保します。

ティザーサイト：https://info.qommons.one/

QommonsAI（コモンズAI）について

Polimill株式会社が開発・提供・運用する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。

2026年3月時点で全国750以上の自治体・約30万人が利用。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。OpenAI・Anthropic・Google・Preferred Networksの主要4社から厳選した12モデルを搭載し、用途に応じて最適なAIを選択できる環境を提供しています。

すべての自治体へ代理店を介さない直販体制で提供しており、サービスリリース以来、導入先の全自治体で現地での導入研修および初級・中級研修を無償で実施中です。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目8番27号 巴町アネックス2号館

代表者：代表取締役 伊藤あやめ ／ 谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/