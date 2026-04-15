ウイルソンが「BLADE v10」を発表 ー ツアーで最も選ばれているラケットが進化

アメアスポーツジャパン株式会社

スポーツブランドのウイルソン（アメアスポーツジャパン株式会社)は、パフォーマンスラケットの最新作「Blade（ブレード）v10」を4月15日より発売することを発表します。シリーズ誕生から20年、究極のコントロールとレスポンスの良い打球感を目指して設計されたBlade v10は、攻め続けるプレーにおいて比類なき安定感を提供します。

Blade v10は、世界ランク1位のアリーナ・サバレンカをはじめ、アマンダ・アニシモバ（6位）、ミラ・アンドレーワ（9位）、ビッキー・ムボコ（10位）といった女子トップ10のうち4名や、ヤクブ・メンシク（25位）など、ツアーのトップ選手たちに使用される予定です。

アリーナ・サバレンカ

世界ランク1位のアリーナ・サバレンカは、「15歳の頃からウイルソンのBladeを愛用しています。このラケットと共に多くの勝利を収めてきたので、私にとってラケットとの関係は非常に特別なものです」と語ります。「Blade v10は、私が必要とするすべて-自信、コントロール、そして最大限のアグレッシブさを提供してくれます。ここ数ヶ月、プロトタイプをテストするのはとても楽しかったですし、ついにv10で試合に出られることを嬉しく思います。」

アリーナ・サバレンカ

フベルト・フルカチュアマンダ・アニシモバガブリエル・ディアロミラ・アンドレーワビッキー・ムボコヤクブ・メンシク

シリーズ史上、最も「攻める」アップデート

2006年の登場以来、20年以上にわたりプロから絶大な信頼を寄せられてきたBladeシリーズ。今回のv10は、シリーズ史上最も大幅なアップデートを遂げた、最もアグレッシブなモデルです。レーザーのような精度と繊細なフィードバックはそのままに、パワー面を強化しました。

主なアップデート機能：

- 新技術「TurboTaper（ターボテーパー）」: 強化されたビーム構造によりパワーが向上。相手を打ち抜くショットがよりしやすくなりました。- 「StableFeel+（ステイブルフィール・プラス）」: フレームの安定性を高めることで、打球時のレスポンスを向上。あらゆるポジションから攻撃的なプレーを可能にし、守備から攻勢への切り替えをサポートします。- エリートスペックによる一貫性: これまでで最も精密に設計されており、各ラケットの重量とバランスの個体差を極限まで排除。プレッシャーのかかる場面でも、常に同じ感覚で自由にプレーできます。- 継承されるテクノロジー: 長年愛されてきた「X-Loop」デザイン、「FortyFive°」カーボン、「DirectConnect」ハンドルといった革新技術も引き続き搭載されています。

デザインとラインナップ

- カラー: 鮮やかな「チャンピオンシップ・グリーン」に、赤外線をイメージしたホットスポットを配した大胆なデザイン。- ディテール: フレームには筋肉のラインを模したエンボス加工が施され、マッチングカラーのグリーングリップが装着されています。

ウイルソン ラケットスポーツ部門ゼネラルマネージャー、ジェイソン・コリンズのコメント： 「Bladeはツアーで最も信頼されているラケットの一つです。私たちは進化し続ける現代のテニスに合わせ、最高の一本を届けるために革新を続けてきました。Blade v10は大きなアップグレードを遂げ、これまで以上にコートを支配することを容易にすると確信しています」

販売情報

Blade v10は、ウイルソンの直営店、公式オンラインストア (http://jp.wilson.com) および、全国のウイルソンラケットスポーツ取扱店にて2026年４月15日（水）より販売を開始いたします。

- モデル展開: 「Blade 98 (16x19) 」「Blade 98 (18x20) 」「Blade 100」「Blade 104」を含む全13モデル。- アクセサリー: 「Super Tour 15パック」バッグ、9パック、バックパック、ダッフルバッグなどのバッグコレクションも同時展開。

製品詳細は、公式オンラインストアにてご確認ください。

【ウイルソンについて】

アメリカ合衆国シカゴに拠点を置く、100年以上の歴史を通じて、スポーツ界に貢献してきた実績のある世界的なスポーツ用品メーカーです。1914年に始まり、当初は食肉加工業の副産物を活用した製品を製造していました。その後、スポーツ用品に特化し、テニス、野球、バスケットボール、ゴルフ、アメリカンフットボールなど、幅広い競技の高性能な用具、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開しています。

テニスでは、ロジャー・フェデラー、アリーナ・サバレンカ、錦織圭、園部八奏など、多くのトッププレーヤーがウイルソンのラケットを使用しており、その高性能なラケットは、アマチュアプレーヤーからも広く支持されています。また業界唯一世界最高峰の4大テニス大会（グランドスラム）の2大会、「USオープン」と「ローランギャロス（全仏オープン）」のオフィシャル公式ボールサプライヤーと公式ストリンガーを務めています。

また、NBAの公式ボールや、NFLの公式フットボールとしても採用されるなど、各スポーツ界で高い信頼を得ています。

【製品に関するお問い合わせ】

アメアスポーツジャパン株式会社 ウイルソンお客様相談センター

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