ギブクリエーション、第5期「GIVE ALL AWARD」で全社員の貢献を称え、次なるフェーズへ

ギブクリエーション株式会社

ギブクリエーション株式会社は、第5期を締めくくる全社授賞式「GIVE ALL AWARD」を開催いたしました。

本アワードは、この1年を共に走り抜いた全社員一人ひとりの奮闘と成長に、組織全体で感謝と敬意を表する場です。同時に、創業から5年間で築き上げた事業基盤「Ph.1」の完結を祝い、M&Aや新規事業創出を核とする「Ph.2」への力強い一歩を、全員で踏み出す宣言の場ともなりました。

「フェーズ１完結」-5年間で構築した3本の柱と組織基盤

2021年の創業以来、ギブクリエーションはビジョン「日本を代表するイノベーションカンパニー」の実現に向け、メーカー領域に特化した事業を展開してまいりました。

Ph.1（FY21～FY25）では、以下の3本柱と組織基盤を確立しました。

- HRS（Human Resource Solution）日本経済において最も影響力の強いメーカー産業に特化した人材紹介。企業の事業成長と求職者のキャリア価値観の双方に向き合い、両面型コンサルティングで最適なマッチングを実現します。- RPD（Recruiting Process Design）制度設計・採用プロセス改善・リクルーター代行・エージェントマネジメントを通じ、企業ごとの採用課題に最適化したソリューションを提供します。- メディアチャネル選定からコンテンツ設計・制作、オウンドメディアやSNS運用まで一貫して支援。採用ブランディングを通じ、企業が求める優秀な人材の獲得を支援します。

第5期はPh.1の集大成として、これら3本柱が自走する体制を確立し、事業・組織ともに次のフェーズへ跳躍するための基盤を完成させた年でした。本アワードは、その1年間の歩みを全社で讃え、共有する場として開催されました。

「GIVE ALL AWARD」の受賞基準

本アワードでは、日々の行動でVMVWの体現し続けたメンバーを讃えます。

VMVWの体現- Vision ：日本を代表するイノベーションカンパニー- Mission ：人類を底上げし、経済を前進させる- Value ：自分たちの可能性を信じ続ける- GIVE WAY：顧客ニーズの超越 / 役割を超えた主体性 / 責任を果たす / 有能感を自覚する / 自分たちならやれる

これらを日々の行動でどれだけ体現できたか。VMVWを体現した先に実現した成果。その信念のもと、選出が行われます。

ギブクリエーションの一員として、Vision・Mission・Value・GIVE WAYに真摯に向き合い続けたメンバーが、このアワードの受賞者たちです。

▼受賞者一覧

社長賞

受賞者：染川 健太郎

（Section East：シニアマネージャー）

自分たちの可能性を信じ続け、社長の信頼のもと組織を飛躍させた者に贈られる賞

Give Visionary賞

受賞者：本田 朝晃

（経営企画室：シニアマネージャー）

組織の未来を見通し、Visionを具現化する者に贈られる賞

Best Player賞

受賞者：鈴木 侑弥

（Section East：マネージャー）

全コンサルタントの中で最も数字で会社に貢献した、売上No.1に贈られる賞

GIVE WAY賞

受賞者：坂田 颯

（営業企画：マネージャー）

役割を超えた主体性により、組織の基準を底上げした者に贈られる賞

Give Value賞

受賞者：新井 笙友

（Section East：マネージャー）

組織と仲間に向き合い続け、The Giverの精神を体現した者に贈られる賞

Give Synergy賞

受賞者：丹田 真寿美（Section West：マネージャー）

組織共創力を体現し、組織の調和を生み出した者に贈られる賞

Give Growth賞

受賞者：牧野 寛太（Section Constract：リーダー）

絶え間ない自己変革により非連続な成長を見せ、さらなる加速を期待する者に贈られる賞

Best Rookie賞 ～First Career～

受賞者：石井 雄山（Section East）

0から駆け上がり、ギブクリエーションの未来を創る者に贈られる賞

Best Rookie賞 ～Second Career～

受賞者：塚本 空（Section East）

キャリアをアップデートし、ギブクリエーションの未来を創る者に贈られる賞

Give GRIT賞

受賞者：宇佐川 柚香（Section West）

役割を超えた主体性を発揮し、やり抜く力を体現した者に贈られる賞

Best RA賞

受賞者：岡部 拳門（Section Constract）

RA決定数で全社に最も貢献した者に贈られる賞

Best CA賞

受賞者：熊澤 武始（Section West）

CA担当決定率で全社に最も貢献した者に贈られる賞

Give Mind賞

受賞者：青海 司（Section Constract）

ギブクリエーションのマインドを体現し、最もカルチャーを創出した者に贈られる賞

Beyond Talent賞

受賞者：木村 綾奈（新卒）

コンフォートゾーンからの脱却により、ポテンシャルを解放した者に贈られる賞

14名の受賞者は共通してVMVWを日々の行動で示し続けました。その事実こそが、次のフェーズへ踏み出す最大の根拠となっています。

第5期で築いた事業基盤と人材基盤を土台に、ギブクリエーションはPh.2での新たな挑戦へと歩みを進めます。

フェーズ２の展望

ギブクリエーションはPh.2において、M&Aによる非連続な成長・自社メディア「Give Career」の本格展開・200名体制の構築を同時並行で推進します。

その第一歩として、2026年4月の入社式では新卒三期生20名に加え、弁護士・公認会計士を含む高度専門人材4名がキャリア採用として参画。法務・財務体制を強化し、M&A戦略をより強力に推進できる組織基盤が整いました。来期（2027年卒）においても、35名を超える採用計画に対し順調に推移。

VMVWを体現し続け、この場に集まったすべての仲間とともに、ギブクリエーションはビジョンの実現を目指します。

6. 会社概要

- 名称：ギブクリエーション株式会社(https://givecreation.com/)- 代表者：代表取締役 CEO 才花 裕平- 所在地：東京都千代田区岩本町２丁目5-12 岩本町ツインビル 5F大阪府大阪市中央区今橋2丁目5－8 トレードピア淀屋橋ビル 5F- 設立： 2021年1月- 事業内容：人材コンサルティング事業、RPO事業、メディア事業





