ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン　　試合スケジュール決定のお知らせ

一般社団法人Ｔリーグ

Tリーグでは、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズンの試合スケジュールを以下の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

レギュラーシーズンは全150試合。男女ともに、各チーム、ホーム12試合、アウェイ12試合、セントラル1試合の計25試合を戦いプレーオフ進出チームを決定いたします。

プレーオフでは、男女ともに、レギュラーシーズン2位、3位によるプレーオフ セミファイナルを実施し、勝利チームとレギュラーシーズン1位チームによるプレーオフ ファイナルを実施いたします。

ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン 試合スケジュール

※チーム名略称

T.T彩たま：彩たま、木下マイスター東京：KM東京、静岡ジェード：静岡、金沢ポート：金沢、岡山リベッツ：岡山、琉球アスティーダ：琉球、木下アビエル神奈川：KA神奈川、トップおとめピンポンズ名古屋：トップ、京都カグヤライズ：京都、日本生命レッドエルフ：日本生命、日本ペイントマレッツ：ニッペM、九州アスティーダ：九州

※試合開始時間、及び、プレーオフ日程に関しましては、改めましてお知らせいたします。

※左がホームチーム、右がアウェイチーム、★印はセントラル開催。

【男子スケジュール】

【女子スケジュール】