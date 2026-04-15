祭りで地域を応援 第2弾 「THE ALFEEよさこい組 美麗乱舞祭」 “メリーアンよさこい”で踊ろう！ 本祭で踊るツアーを4月15日（水）販売開始

株式会社 阪急交通社

株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 山川豊治）は、日本のロックバンド「THE ALFEE」監修のもと、8月に開催される夏の風物詩「高知よさこい祭り」に参加するツアーを企画し、4月15日に販売を開始しました。「THE ALFEE」と祭りでコラボツアーを実施するのは、昨年の秩父夜祭に続き2回目となります。

THE ALFEEは、日本の伝統文化である「祭り」をテーマに、地域を盛り上げる活動に取り組んでいます。“エンターテインメントの力によって、ファンの皆様と楽しみながら地域を応援していきたい”というメンバーの想いの中、今回「THE ALFEEよさこい組 美麗乱舞祭」として、高知よさこい祭りに参加する踊り子を募集することとなりました。メンバーが監修する阪急交通社のツアーでは、よさこい参加型の「踊る」ツアーと、よさこい祭り観賞と観光を楽しむ「観る」ツアーがあり、夏の高知を盛り上げる内容となっています。

よさこい祭りは、8月9日から12日までの4日間で開催され、10日と11日が祭りの中心となる「本祭」です。高知市内を約200チーム、約18,000人の踊り子が華やかな衣装を着て鳴子を鳴らし、装飾された地方車（じかたしゃ）と呼ばれる先導車とともに演舞を繰り広げます。音楽をはじめ衣装や振付けまで、ロック調、サンバ調など新しいものを取り入れた、個性あふれる踊り手や地方車が土佐を彩ります。

踊る参加型のツアーでは、事前に振り付けのレッスンを東京と大阪、名古屋で実施します。祭りの当日には、お揃いの特別仕立ての衣装を着て「THE ALFEEよさこい組」の踊り子として参加します。THE ALFEEがこの日のためにアレンジを加えた「メリーアン 高知よさこい特別バージョン」の楽曲に合わせ、チームのシンボルを表現した大旗を振って演舞します。

阪急交通社は、これからも地域の伝統や文化を活かした体験価値を創造し、魅力的な旅行商品の提供に努めてまいります。

■THE ALFEEよさこい組 「本祭」参加概要

日程：8月10日（月）、11日（火）

参加費：8万円

参加費に含まれるもの：

オリジナル衣装・鳴子、事前練習、

その他よさこい祭り参加にかかる諸費用

事前練習：東京会場、大阪会場、名古屋会場、オンライン

※参加費とは別に旅行費が必要になります。

※THE ALFEEメンバーの出演はございません。

■ツアー概要 https://www.hankyu-travel.com/s/kokunai/tyo/5589104/?p_baitai=9582

メリーアンよさこいで踊り子として「踊るツアー」

ツアー名：よさこい踊り参加と高知名所巡り3日間

設定日：8月9日（日）

旅行代金：22万円～29万円

コース番号：3A309

ツアー名：よさこい踊り参加と高知名所巡り3日間

設定日：8月10日（月）

旅行代金：20万円～31万円

コース番号：3A310

※本祭参加費として別途8万円が必要になります。

※発着地は、首都圏、名古屋、新大阪。高知は現地集合です。

熱気あふれるよさこい祭りを「観るツアー」

ツアー名：がっつり！よさこい祭2日間見学と高知・瀬戸内周遊の旅3日間

設定日：8月10日（月）

旅行代金：14万円～16万円

コース番号：3A410

ツアー名：よさこい祭・徳島阿波踊り 四国二大祭見学3日間

設定日：8月11日（火・祝）

旅行代金：15万円～17万円

コース番号：3A411

※THE ALFEEよさこい組のよさこい踊りを見学できない可能性があります。

※発着地は、首都圏、名古屋、新大阪、博多です。

■THE ALFEE プロフィール

THE ALFEEは、桜井賢氏、坂崎幸之助氏、高見沢俊彦氏の3名で構成され、今年で活動52年目を迎えるロックバンドです。1973年明治学院大学キャンパスにて出会い、グループを結成。翌1974年8月25日シングル『夏しぐれ』でデビュー。1983年デビュー9年目にしてシングル『メリーアン』が大ヒット。以降、現在に至るまで日本の音楽シーンを代表するバンドとして活躍している。2014年3月3人揃って明治学院大学を名誉卒業。2017年第59回日本レコード大賞 企画賞を≪The KanLeKeeZ≫名義で受賞。2018年関西テレビ「大阪国際女子マラソン」(1987年から2018年まで)のテーマソングを31曲担当したことを【同一国際スポーツ大会のテレビ放送における同一アーティストによる最多テーマソング数】として、ギネス世界記録（R）に認定された。2024年7月にリリースしたDouble A-Sideシングル「KO. DA. MA. / ロマンスが舞い降りて来た夜」にて、チャート誌に58作品連続ベスト10入りを果たしている。ライブ通算本数は、2025年4月より開催された「THE ALFEE 51st Anniversary Spring Celebration」ツアー公演終了時に、2,970本を達成。

THE ALFEE公式ホームページ： https://www.alfee.com

株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/c12ba5fe70c5a3f00539f1e410d34b1a9f285a7f.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1