ITS株式会社、「GENIAC-PRIZE」官公庁領域で総合点トップを記録し、特別賞「社会波及賞」を受賞

ITS株式会社

ITS株式会社（本社：東京都港区、代表者：伊藤拓也）は、経済産業省および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が主催するNEDO懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE」において、官公庁領域の審査総合点で最高得点600点を獲得し、特別賞「社会波及賞」を受賞しました。

受賞内容の詳細はこちらをご覧ください。

https://geniac-prize.nedo.go.jp/results/

開発したシステムについて

ハイブリッド検索、審査官知見を反映したリランキング、複数LLMの協調からなる3層構造を採用することで、高精度な検索システムを実現しました。各要素の強みを組み合わせて検索性能を底上げできたことが、総合点での最高得点という結果につながったと考えています。

システム全体像

レイヤー1:ハイブリッド検索

LLMで作成したキーワードによる検索と名古屋大ruri-v3によるベクトル検索のハイブリッド検索

レイヤー2: リランキング

審査官の知識を学習した深層学習モデルによるリランキング

レイヤー3: 複数LLMによる多角的解析

複数のLLMの出力を組み合わせることでハルシネーションを軽減

また、標準化されたワークフロー基盤を構築し、業務に依存するロジック部分のみ入れ替えることで容易に他の業務への応用が可能であることが評価され、社会波及賞の受賞につながりました。

標準化されたワークフロー基盤

ITS株式会社では検索エンジニアリングの知見を基盤に、AIを活用した検索品質改善に取り組んでおり、今回の審査総合点トップという結果は、これらの技術力と実装力が評価されたものと受け止めています。今後も、検索品質改善を通じてAIの社会実装に貢献してまいります。

会社概要

会社名：ITS株式会社

設立：2025年9月17日

代表者： 伊藤 拓也

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木3丁目16番12号 六本木KSビル5F

事業内容：検索品質改善の技術支援

URL：https://itsearch.jp/