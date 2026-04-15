【実績レポート】スポーツスクール向け「SNS×広告×ポスティング×インフルエンサー」統合集客モデルを構築

株式会社BOTANICO

スポーツ団体向けにアシナミで新たなサービスとして広告・Instagram・ポスティングを統合した集客モデルを構築し、当社初となるスポーツスクールを対象とした集客支援を実施しました。

その結果、月額5万円の広告運用とInstagram・X（旧Twitter）を中心としたSNSマーケティングに加え、ポスティングおよびスポーツ特化インフルエンサーの起用を組み合わせることで、申込者数を前年9名から25名へ（約2.7倍）増加させる成果を創出しました。

本事例は、オンラインとオフラインを統合した集客設計により、スポーツスクールにおける新たな集客モデルを実証した取り組みです。

【1．背景：スポーツスクールにおける集客課題】

対象となったスポーツスクールでは、以下のような課題を抱えていました。

・口コミや紹介に依存した集客構造

・若年層・保護者層への認知不足

・SNSを運用しているが申込につながらない

・前年の申込者数が9名にとどまっていた

BOTANICOはこれらの課題に対し、単一施策ではなく、接触回数を最大化する統合集客設計を導入しました。

【2．施策概要：4つのチャネルを統合した集客設計】

本プロジェクトでは、以下の4つの施策を組み合わせた統合型マーケティングモデルを構築しました。

■１. SNS施策（Instagram・X）

・練習風景・試合・成長ストーリーの発信

・選手・コーチの人柄の可視化

・保護者向けの安心訴求

・拡散投稿と信頼投稿の役割分担

「入りたい理由」を作る

■２. 広告施策（月額5万円）

・ターゲット層への認知拡大

・エリア特化配信

・体験参加・申込への誘導

「知ってもらう」

■３. ポスティング施策

・地域への直接リーチ

・体験参加の訴求

・SNSへの導線（QRコード）設計

「接触機会を増やす」

■４. インフルエンサー施策

・該当の競技に精通したインフルエンサーを起用

・競技経験者視点での発信

・信頼性の高い紹介コンテンツ

「信頼と認知を加速させる」

■統合導線（重要）

・ポスティング → SNS → 申込

・広告 → SNS → 信頼 → 申込

・インフルエンサー → 共感 → 申込

“複数接触で意思決定を促す構造”を設計

【3．成果：申込者数が約2.7倍に増加】

施策実施後、以下の成果を達成しました。

・申込者数：9名 → 25名（約2.7倍）

・SNS経由の申込増加

・体験参加数の向上

・認知から申込までの導線確立

特に、「SNSやインフルエンサーを見て興味を持った」「雰囲気が良さそうだった」といった声が増加し、事前理解が進んだ状態での申込が増えました。

【4．異例性：単一施策ではなく“統合モデル”で成果創出】

本取り組みの特徴は、SNS・広告・ポスティング・インフルエンサーを一体化した点にあります。

スポーツスクールの業界では、これらの施策が個別に実施されるケースが多い中、

本モデルでは

・接触回数を増やす

・信頼を積み上げる

・比較検討前に意思決定を促す

という構造を実現。

従来の単発施策ではなく“設計された集客モデル”として再現性が確認された点で異例性があります。

【5．まとめ：スポーツスクール集客は“接触設計”で変わる】

今回の取り組みによりBOTANICOは、

・SNS（信頼）

・広告（認知）

・ポスティング（接触）

・インフルエンサー（権威）

を組み合わせることで、申込数を2.7倍に伸ばす統合モデルを確立しました。

今後は本モデルを

・スポーツスクール

・教育

・地域ビジネスへ展開予定です。