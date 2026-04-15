【実績レポート】スポーツスクール向け「SNS×広告×ポスティング×インフルエンサー」統合集客モデルを構築
スポーツ団体向けにアシナミで新たなサービスとして広告・Instagram・ポスティングを統合した集客モデルを構築し、当社初となるスポーツスクールを対象とした集客支援を実施しました。
その結果、月額5万円の広告運用とInstagram・X（旧Twitter）を中心としたSNSマーケティングに加え、ポスティングおよびスポーツ特化インフルエンサーの起用を組み合わせることで、申込者数を前年9名から25名へ（約2.7倍）増加させる成果を創出しました。
本事例は、オンラインとオフラインを統合した集客設計により、スポーツスクールにおける新たな集客モデルを実証した取り組みです。
【1．背景：スポーツスクールにおける集客課題】
対象となったスポーツスクールでは、以下のような課題を抱えていました。
・口コミや紹介に依存した集客構造
・若年層・保護者層への認知不足
・SNSを運用しているが申込につながらない
・前年の申込者数が9名にとどまっていた
BOTANICOはこれらの課題に対し、単一施策ではなく、接触回数を最大化する統合集客設計を導入しました。
【2．施策概要：4つのチャネルを統合した集客設計】
本プロジェクトでは、以下の4つの施策を組み合わせた統合型マーケティングモデルを構築しました。
■１. SNS施策（Instagram・X）
・練習風景・試合・成長ストーリーの発信
・選手・コーチの人柄の可視化
・保護者向けの安心訴求
・拡散投稿と信頼投稿の役割分担
「入りたい理由」を作る
■２. 広告施策（月額5万円）
・ターゲット層への認知拡大
・エリア特化配信
・体験参加・申込への誘導
「知ってもらう」
■３. ポスティング施策
・地域への直接リーチ
・体験参加の訴求
・SNSへの導線（QRコード）設計
「接触機会を増やす」
■４. インフルエンサー施策
・該当の競技に精通したインフルエンサーを起用
・競技経験者視点での発信
・信頼性の高い紹介コンテンツ
「信頼と認知を加速させる」
■統合導線（重要）
・ポスティング → SNS → 申込
・広告 → SNS → 信頼 → 申込
・インフルエンサー → 共感 → 申込
“複数接触で意思決定を促す構造”を設計
【3．成果：申込者数が約2.7倍に増加】
施策実施後、以下の成果を達成しました。
・申込者数：9名 → 25名（約2.7倍）
・SNS経由の申込増加
・体験参加数の向上
・認知から申込までの導線確立
特に、「SNSやインフルエンサーを見て興味を持った」「雰囲気が良さそうだった」といった声が増加し、事前理解が進んだ状態での申込が増えました。
【4．異例性：単一施策ではなく“統合モデル”で成果創出】
本取り組みの特徴は、SNS・広告・ポスティング・インフルエンサーを一体化した点にあります。
スポーツスクールの業界では、これらの施策が個別に実施されるケースが多い中、
本モデルでは
・接触回数を増やす
・信頼を積み上げる
・比較検討前に意思決定を促す
という構造を実現。
従来の単発施策ではなく“設計された集客モデル”として再現性が確認された点で異例性があります。
【5．まとめ：スポーツスクール集客は“接触設計”で変わる】
今回の取り組みによりBOTANICOは、
・SNS（信頼）
・広告（認知）
・ポスティング（接触）
・インフルエンサー（権威）
を組み合わせることで、申込数を2.7倍に伸ばす統合モデルを確立しました。
今後は本モデルを
・スポーツスクール
・教育
・地域ビジネスへ展開予定です。