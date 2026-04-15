丁寧に編み上げられた青春クラフトストーリー！猫田ゆかりによるコミックスを原作とした舞台『ニッターズハイ！』が東京・築地本願寺ブディストホールにて開幕

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上政高）が出資・製作する舞台『ニッターズハイ！』が4月15日（水）より東京・築地本願寺ブディストホールにて開幕いたしました。本リリースでは、初日を前に実施されたゲネプロ公演の模様をレポートします。

本作は男子校の手芸部を舞台とした青春クラフトストーリー。高校に入って編み物と出会う元陸上部員の浜仲健斗役を森崎大祐、彼が出会う“編み物王子”こと黒葉類役を沖矢悠が演じるほか、渡邊樹、藤田浩太朗、松岡拳紀介、沖野晃司、中嶋健、奥井那我人、大隅勇太といった顔ぶれが揃った。新感覚青春ドラマを描き出す本作のゲネプロレポートをお届けする。

最悪の出会いから始まった健斗と類の関係性が編み物を通して変わっていく

主人公・浜仲健斗（演：森崎大祐）と、彼が編み物に触れるきっかけを作る黒葉類（演：沖矢悠）との出会いを軸に、細部まで丁寧で温もりを感じる約2時間10分となった。その温かさは、作り手の思いが一目一目に込められた編み物のよう。勝ち負けのない手芸部の活動はドラマチックな事件やアクションが起こるわけではない。だからこそ、ワンシーンごとに丹精込めて作りあげられた芝居の熱量や、脚本・演出を手掛けた松多壱岱の作品への愛がストレートに胸に伝わってくるのだろう。

中学時代、怪我をして陸上競技を離れた健斗は、高校入学後、手芸部のチラシの前でたまたま足を止める。そこにはもう1人の新入生・類の姿が。手芸部部長の金子天馬（演：渡邊樹）に勧誘されるが、健斗は「男が手芸なんて変だし」と咄嗟に言ってしまう。それを聞いた類は編み物への愛から健斗に説教するも、「手芸部には入らない」とその場を去ってしまい――。

そんな最悪の出会いから始まった健斗と類の関係性が、編み物を通して変わっていく様子を原作コミックス同様に丁寧に描いていたのが印象的。これが舞台初主演となる森崎は健斗の内面からこぼれる朗らかさを全身で表現。慣れない細かな作業に力が入りガニ股になってしまう姿も微笑ましく、元運動部らしい不器用さが健斗というキャラクターの愛嬌を生み出していた。もともと編み物とは無縁だった彼が、類と出会い、手芸部先輩の天馬や織武蓮（演：藤田浩太朗）に導かれ、自分の新しい好きに出会っていく姿を森崎が等身大に演じきった。

もう1人の主人公といえるのが、“編み物王子”と呼ばれる類。健斗からは「編み物過激派」と評されるほど編み物が大好きな類を演じるのは沖矢だ。スポットライトに照らされステージに立つだけで、ツンとした佇まいのなかに、英国育ちの気品が香り立つ。序盤は毒舌で人を寄せ付けない雰囲気漂う類が、次第に手芸部に自分の居場所を見出していく姿を、沖矢は類の編む作品のように繊細に紡いでいた。

好きだからこそ生まれる熱

真っ直ぐで素直な健斗と、実は面倒見のいい類。そんな2人を、濃いキャラクターの面々が取り囲む。ひときわ個性が際立つ手芸部部長・天馬を渡邊が堂々たる風格と一癖ある芝居で魅せれば、副部長・蓮を演じる藤田が柔和に見えて実は策士という絶妙なキャラクター性で応える。健斗＆類の1年生コンビ、そして天馬＆蓮の先輩コンビ。この2組の異なるテンポ感が掛け合わさることで、作品全体にみずみずしい息遣いが生まれていた。

陸上部部長で天馬と犬猿の仲である五勝優（演：松岡拳紀介）、さらに健斗の友人である岡田順夜（演：中嶋健）や湯沢篤（演：奥井那我人）らが生み出す等身大の男子高校生像も、作品に欠かせない風通しの良さをもたらしていた。彼らの気負いのないやりとりが挟まるたび、客席にふっと笑いが起こり、手芸部で健斗が感じている“居心地のよさ”がそのまま伝わってくるようだ。

全編を通して前向きになれる温かな風が吹いているが、健斗や類が抱える心の傷も優しく描き出す。そんなシーンで存在感を示したのが、手芸部顧問の大同進太郎役の沖野晃司と、類の恩師である内藤唱二役の大隅勇太だ。数多くの作品に出演してきた経験値は、そのまま教師としての説得力へ。多くを語らずとも、そこにいるだけで生徒たちを導くような力強く厚みのある芝居で、作品全体を包み込んでいた。彼ら教師陣と生徒たちの心の交流が、“何をやりたいかは自分で決めていい”という本作のメッセージに、確かな実感を与えていた。編み物そのものに馴染みがなくても、“好きなもの”を持つすべての人が自分を重ねられる。教師陣の存在が、作品の間口をそこまで広げていた。

舞台化が発表されてから気になっていたのが、編み物を舞台上でどう表現するかという点だ。本作ではキャストが舞台上で実際に編み物をするという、シンプルでいてこの作品らしい手法で表現されていた。健斗が初めて棒針やかぎ針に挑戦する際は、背景スクリーンにコミックスの該当シーンのコマが表示されるというのも、メディアミックスならでは。

さらに、ダンスを取り入れ、ノンバーバルで糸が編まれていく様子を表現していたのも面白い。動きの少ない編み物を全身で表現することで、目にも楽しい躍動感が生まれていた。

勝ち負けではない、好きだからこそ生まれる熱がある。一目一目、丁寧に編み上げられたこの作品が届けるのは、“好き”の力を信じたくなる、まっすぐな肯定だ。その温もりを、ぜひ劇場で受け取ってほしい。

チケット好評販売中！

本公演では、全公演を対象とした「客席降り演出」や「カーテンコール撮影タイム」をはじめ、非売品の「キャラクタービジュアルブロマイド」の配布、さらに一部公演での「平日限定スペシャルアフタートーク」など、舞台と客席が一体となって楽しめる豪華な施策をご用意しております。チケットは好評販売中。男子高校生たちによる、まっすぐで眩しい青春ドラマをぜひ劇場でご堪能ください。

来場者全員プレゼント「キャラクタービジュアルブロマイド」（全9種・ランダム）

ご来場いただいた皆様全員に、本作のメインキャストによる「キャラクタービジュアルブロマイド（非売品）」をプレゼントいたします。

配布内容： 全9種からランダムで1枚をお渡し

対象キャスト： 浜仲健斗（森崎大祐）、黒葉類（沖矢悠）、金子天馬（渡邊樹）、織武蓮（藤田浩太朗）、五勝優（松岡拳紀介）、大同進太郎（沖野晃司）、岡田順夜（中嶋 健）、湯沢篤（奥井那我人）、内藤唱二（大隅勇太）

受取方法： 各回のご入場時にお渡しいたします。

※キャラクタービジュアルブロマイドのお渡しは入場時のみ行います。後日のお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください。

※お渡し後の賞品の交換は不良品を除きお断りさせていただきます。

客席降り演出の実施（全公演対象）

本編の特定のシーンにて、キャストが客席通路に登場いたします。キャラクターたちの息遣いを間近に感じられる、舞台ならではの臨場感あふれる演出をお楽しみください。

【お願いと注意事項】

・キャストへの接触（お身体や衣裳に触れる行為）は固くお断りいたします。

・通路に身を乗り出す、足を出す、荷物を置くなどの行為は大変危険ですのでご遠慮ください。

・席を離れて追いかける、進路を妨害するなどの行為は禁止です。ご自席に座ったままお楽しみください。

カーテンコール撮影タイム（全公演対象）

全公演において、終演後のカーテンコール中に写真と動画撮影が可能な「撮影タイム」を実施いたします。 撮影した写真や動画にハッシュタグ「#舞台ニッターズハイ」をつけて、ぜひSNSで観劇の感想を発信してください。

【撮影ルール】

・使用可能機器はスマートフォン・携帯電話のみ（一眼レフ、デジカメ、三脚等の機材は不可）とさせていただきます。

・フラッシュ撮影、撮影タイム以外での撮影は一切禁止です。

平日限定スペシャルアフタートーク（対象公演限定）

平日の公演に限り、キャストが登壇し、作品の裏側や稽古場のエピソードなどを語り合うスペシャルアフタートークを開催いたします。また、特別プレゼントが当たる抽選会も実施予定です。詳細は後日発表いたします。

【対象公演・出演者】

4月16日 渡邊樹／藤田浩太朗／大隅勇太／沖野晃司（MC）

4月17日昼 松岡拳紀介／中嶋健／奥井那我人／沖野晃司（MC）

4月17日夜 森崎大祐／沖矢悠／渡邊樹／藤田浩太朗／沖野晃司（MC）

＜ストーリー＞

中学時代は全国を目指せる優秀な陸上選手だったものの、怪我により競技から遠ざかってしまった浜仲健斗。

夢中になれるものを失った健斗を高校で待ち受けていたのは、「編み物王子」と噂される男子生徒、⿊葉類、そして“編み物”だった。

健斗は手芸部部長の金子天馬と副部長の織武蓮に勧誘されるが、「男が手芸なんて変だし」と心にもないことを言ってしまう。

ところがその場に偶然居合わせた⿊葉類との出会いが、健斗の高校生活を大きく変えることに――。

⽷を編んで友情をはぐくむ、感涙必至のクラフトライフストーリー。

＜公演概要＞

タイトル：舞台『ニッターズハイ！』

原作：猫田ゆかり『ニッターズハイ！』KADOKAWA（角川コミックス・エース）

脚本・演出：松多壱岱

出演：

浜仲健斗役：森崎大祐

黒葉類役：沖矢悠

金子天馬役：渡邊樹

織武蓮役：藤田浩太朗

五勝優役：松岡拳紀介

大同進太郎役：沖野晃司

岡田順夜役：中嶋 健

湯沢篤役：奥井那我人

内藤唱二役：大隅勇太

アンサンブル：風早颯 白川礼

公演日程：2026年4月15日（水）～19日（日）

劇場：築地本願寺ブディストホール

〒104-0045 東京都中央区築地３丁目１５－１第一伝道会館２階

チケット：

料金：11,000円（税込・全席指定）

チケット販売期間：

【一般発売（先着）】

カンフェティ

販売先：https://www.confetti-web.com/@/knittershigh

販売期間：各公演前日23：00までは当日引換券をご購入いただけます。

CNプレイガイド

販売先：https://www.cnplayguide.com/knittershigh/

販売期間：各公演の前日20：00まで販売

公式サイト：舞台『ニッターズハイ！』（https://knittershigh-stage.com/）

公式X：@stage_knitters（https://x.com/stage_knitters）

お問い合わせ：公演事務局 stage@hike.inc

主催・制作：株式会社HIKE

＜原作紹介＞

著者：猫田ゆかり KADOKAWA（角川コミックス・エース）

「コンプティーク」にて好評連載中。

中学時代は優秀な陸上選手だったものの、怪我により競技から遠ざかってしまった浜仲健斗。 夢中になれるものを失った健斗を高校で待ち受けていたのは、「王子」と噂される男子生徒との出会い、そして“編み物”だった……！ 傷心の健斗とワケあり王子による、癒しのクラフトライフストーリー。

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株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役社長 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

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