オンラインで買えるのはここだけ！WOWOW百貨店が贈る「母の日ギフト特集」開始。芸能人御用達のフラワーアレンジメントや芸術的スイーツなど、極上のご褒美を厳選

株式会社WOWOW

WOWOW公式オンラインストア「WOWOW百貨店」にて、今年の母の日に向けた特別なギフト特集を開始いたしました。

今年の母の日は、いつもとは違う「非日常の感動」をプレゼントしてみませんか。

WOWOW百貨店の厳選バイヤーチームが、日頃の感謝を伝えるために選び抜いたのは、「通常は現地に足を運ばないと買えない」「知る人ぞ知る名店の味」といった、プレミアムで希少な商品ばかりです。

お母さんの驚きと喜びの笑顔を引き出す、とっておきのギフト3選をご紹介します。

▼WOWOW百貨店「母の日特集」の詳細・ご予約はこちら

https://dept.wowow.co.jp/collections/mothers-day

■ ギフト01：オンライン購入できるのはWOWOW百貨店だけ！空間を彩る視覚の感動 「Petaria flower（ペタリアフラワー）」フラワーアレンジメント - M

東京・白金高輪に店舗を構え、その圧倒的なデザイン性と上質な花のセレクトから、数多くの芸能人もお忍びで通う名店「Petaria flower」。開店以来、Googleでの口コミでも驚異の好評価を維持し続ける同店のアレンジメントが、全国どこからでもお買い求めいただけます。実は、オンラインで購入できるのはWOWOW百貨店のみという、大変希少なギフトです。

程よいボリューム感でアレンジされているため、受け取ったお母様が花瓶を用意する手間は一切不要。箱から出してそのまま飾るだけで、玄関やダイニングをぱっと明るく彩ります。贈りやすく飾りやすい安心感のあるサイズで、色はペタリアカラー（ピンク）、レッド、イエローの3色からお相手の好みに合わせてお選びいただけます。

■ ギフト02：「究極のお取り寄せ」にも選出。美容と健康を想う労りの感動 「ベジターレ」とれたて野菜と果実の生ジェラート（化粧箱入り）

お母さんには、いつまでも健康で美しくいてほしい。そんな優しい想いを届けるのが、日本の野菜へのこだわりをスタイリッシュに発信するブランド『ベジターレ』の生ジェラートです。

著名なメディアにおいて「究極のお取り寄せ」にも選出された実績を持つこの一品は、素材本来の風味やビタミンを活かし、美しくなるために野菜や果物を食べるのと同じ感覚で、罪悪感なく楽しむことができます。

果肉感あふれるフルーティーな「トマト」、爽快な香りでリラックス効果が期待できる「フレッシュミント＆生レモン」、女性の好奇心をそそる「ヨーグルト×薔薇」や「にんじん×完熟マンゴー」など、毎日どれを食べるか選ぶのが楽しくなる6つの贅沢なフレーバーを詰め合わせました。

■ ギフト03：見た目も味も芸術的！至福の感動を味わうスイーツ 進化系プレミアムバターサンドのパイオニアが作る「積奏セット（全12種類）」

箱を開けた瞬間、思わず感嘆の声が漏れてしまう。そんな芸術的な美しさを持つのが、積奏（せきそう）のバターサンドです。北海道産のバターとクリームチーズを贅沢に混ぜ合わせた特製のバタークリームは、一度食べたら忘れられない魔法のような食感を持っています。

その秘密は、こだわりの製法にあります。水分量が少なくミルクの旨味が凝縮された「低水分バター」を採用し、専用の技術でたっぷりの空気を包み込むようにホイップします。これにより、「圧倒的に濃厚なコク」がありながらも、口に入れた瞬間に雪のようにすっと消える、軽く口溶けの良い食感を実現しました。

どれを贈るか迷ってしまう方には、全12種類（風、波、虹の3セット）をすべて味わうことができる大満足の「積奏セット」がおすすめです。

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■ 施策の販売概要

特集ページURL：https://dept.wowow.co.jp/collections/mothers-day(https://dept.wowow.co.jp/collections/mothers-day)

販売期間：特集ページにて公開中

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※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

■ WOWOW百貨店について

「WOWOW百貨店」は、「人生を楽しむ大人のための百貨店」をストアコンセプトに掲げ、映画・スポーツ・音楽・オリジナルドラマといった当社が放送・配信するコンテンツに連動した限定商品はもちろん、生活に彩りを添えるライフスタイルグッズも取り揃えます。お客さまに「WOW！」という驚きと楽しさを感じていただけるような、心を動かす逸品のラインナップ拡充に努めてまいります。

URL：https://dept.wowow.co.jp/

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