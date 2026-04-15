Amazon、ホーム画面を刷新し、新しいFire TV体験を日本で提供開始

アマゾンジャパン合同会社

～新しいFire TV体験で更なる動画の探しやすさを実現洗練されたデザインのホーム画面の実現、洗練されたデザインのホーム画面の実現、カテゴリー別タブの改善、お気に入りアプリ表示を拡張、日本向けに開発された「アニメ タブ」も登場し、お気に入りのコンテンツにすばやくアクセス～

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Amazonは4月15日（水）より便利なFire TV体験をお届けすべく、ホーム画面のデザインやコンテンツ・アプリの表示方法、操作性を刷新し、新しいユーザーインターフェース（UI）の提供を日本でも開始しました。新UIは動画の探しやすさを追求した新しいメニューやタブ、そして新機能を搭載しており、対象製品で既存のFire TV体験と比べて最大30%速い操作感を実現しています*。新Fire TV体験は、まずは本日発表した新しい「Fire TV Stick HD」向けに提供が開始され、今後、現行の他Fire TVシリーズにも順次、無料ソフトウェアアップデートが行われます。

主な特徴

3つのナビゲーションによる快適な操作性の改善：動画再生、動画選択、その他の機能へのアクセスを3つの独立した機能で再構成しました。

- カテゴリータブ：画面左上に配置された映画・TV番組・アニメ・ライブの各タブから、効率的にコンテンツを探索することが出来ます。観たい作品へのアクセスがより直感的になりました。- ショートカットパネル：リモコンのホームボタンを長押しすると、動画再生中でも画面右側にメニューが表示され、画質や音質の調整が可能です。視聴を中断することなく、設定変更が快適に行えます。- メニュー：画面左側にナビゲーションのメニューをご提供することで、動画以外の機能にアクセスするためのナビゲーション（例：写真・アプリストア等）についてのアクセスも刷新しました。

日本向け、「アニメ タブ」の新設：日本の動画ストリーミング視聴において最も人気の高いカテゴリーのひとつである「アニメ」に特化した専用タブを日本向けに開発しました。日本のお客様のニーズに応えるため、多くの特徴を備え、より使いやすく、より多くの作品と出会える環境をご用意します。

- 「2026春のアニメ」、「前期のアニメ」など放映クール別のおすすめ機能を提供します。- アニメ特有の幅広く深いカテゴリー分類（例:日常系・ゆるアニメなど）が可能です。

ホーム画面のお気に入りアプリ表示数の拡張：ホーム画面に配置できるアプリ数を、従来の最大6個から最大20個に拡大しました。

- お気に入りのアプリを登録すれば、そこからすぐに起動が可能です。- ホーム画面には10個のアプリの表示が可能、横スライドで残りのアプリにアクセスができます。

表示サイズ拡大機能

Fire TV シリーズ向けに開発された新しいアクセシビリティ機能です。画面上の文字・コンテンツ動画サムネイルのサイズを大きく表示することで、ご年配の方など画面が小さくて見づらい方をサポートします。今後、新しいFire TV Stick HD、Fire TV Stick 4K Selectに順次展開予定です。

提供の方法について

日本におけるFire TVシリーズ向け新Fire TV体験は、まずは2026年4月15日予約販売開始の「新Fire TV Stick HD」に向けて提供が開始され、今後、現行のFire TV Cube、 Fire TV Stick 4K Max、Fire TV Stick 4K Plus、Fire TV Stick 4K Selectにも順次、無料ソフトウェアアップデートが行われます。また、現行のFire TV搭載スマートテレビ（パナソニック製、JVC製）にも今後、展開される予定です。

*現時点のFire TV Cube、Fire TV Stick 4K Max、Fire TV Stick 4K Plus（現行のモデルのみ）におけるタブの切り替え速度の改善に基づく

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