【名古屋発！！】コスパ最強と行列の絶えない、「昼だけうなぎ屋」が監修の新ブランド「炭焼うなぎふじさん」が富山県初上陸!!2026年5月13日にグランドオープン!!

株式会社Ａｃｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行う株式会社アクトコミュニティ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：柳瀬雅斗）がオーナー制に基づき運営する「コスパ最強本格うなぎ」をコンセプトにした「昼だけうなぎ屋」監修、新ブランド炭焼うなぎ専門店「炭焼うなぎふじさん」が026年5月13日に今回7店舗目となる店舗が富山市元町にグランドオープン致します。

高級食材の鰻を大衆価格で「気軽に食べられる鰻専門店」

うな丼しぶさん（3/4使用）2400円～ ※写真はぽんはんです名物、富士マウンテン（2尾使用）

鰻は創業110年以上続く仲卸から確かなクオリティの鰻を仕入れして、毎朝生の鰻を串うちし最初から最後まで炭火で仕上げる本格的な技法を採用。タレに関しても、京都の老舗タレメーカーと当店との共同開発により、うなぎに合う飽きのこない味に仕上げることで、他のうなぎチェーンが採用していない本格的なクオリティを追求しております。「炭焼うなぎふじさん」は、クオリティは高級店、値段は大衆価格を実現しております。

立山連峰の雪が水となり、米を育て、うなぎを通して富山の自然を食べるお店、うなぎの名店を目指していきます。

剱米コシヒカリが食べ放題

熟練の職人が一串ずつ丁寧に焼き上げる鰻が自慢です。

ふわっと立ち上る香ばしい香りに誘われて、 ちょっと贅沢なひとときを過ごしませんか？

立山の自然が育てた水と米。炭火で極めた鰻は、ここだけの特別な味。 店内でゆったりと、またはお弁当を持って富山の街を散策へ。 富山の「おいしい時間」を、肩肘張らずにお楽しみください。

名古屋の鰻文化は土用の丑の時期に限らず、日常的にうなぎを食べます。「この一杯に、富山の全てを。」という思いで、この富山の地に出店させていただきます。是非私たちが日頃から親しんでいる、日常食としての「鰻」を楽しんでいただけたらと思っております。

ふじさんブランドのこだわり4選

他のうなぎ店にはない「こだわり」

富山の上質で豊かな水から作られた剱米が食べ放題。お腹一杯食べられます。

夏の食材のイメージが強い「鰻」ですが、実は冬～春にかけても脂乗りがよく柔らかいのが特徴です。

また、調理過程、食材の管理方法など高級店と何ら変わりがない鰻を提供する為に、それらをブランドのルール化し、当店のこだわりとして取り組み継続する事で、お客様に安心したクオリティの商品の提供を実現しております。

ビジネスシーンにも、ご家庭でのお食事にも様々なシーンでご利用頂けるように、炭焼うなぎふじさんのメニューがお持ち帰り可能です！！

＜店舗情報＞

店 名 炭焼うなぎ ふじさん 富山店

住 所 〒930-0033 富山県富山市元町1-4-3

電話番号 076-413-3650

営業時間

11:00～14:00（L.O13:30)

17:00～20:00 (L.O19:30)

座 席 数 席 35席

定 休 日 火曜日

駐車場 14台

H P https://www.unagihirudake.com

【メディア関係者の皆様へ】

調理工程や断面の迫力など、映像・写真ともに画になる内容のため、取材・撮影のご相談も歓迎しておりますのでお気軽にご連絡ください。

＜炭焼うなぎふじさんの特徴＞

◼️高級店で提供されているニホンウナギを使用

厳選したエサと水質で育ったニホンウナギを使用しております。



当店では、創業110年続く卸問屋から届く、厳しい基準をクリアした、「良質」で「安全」な厳選した鰻のみを使用しております。

高級名店でも取扱う鰻は、身も柔らかく、脂がしっかりのっていてクセがないのが特徴です。

◼️職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮

老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮に成功したことで、店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。

◼️ボリューム満点なのにリーズナブル

現在ではハレの日の食事という高級なイメージとなってしまった鰻をお値打ち価格で日常的に楽しめる大衆価格にこだわっています。

店舗を間借りすることで費用を抑え原価に還元。相場の約半額でのご提供を実現しております。