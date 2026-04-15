NPO法人AlonAlon（理事長 那部智史、千葉県いすみ市）は、農業協同組合より令和８年産水稲育苗の業務を受託しました。

NPO法人AlonAlon

NPO法人AlonAlon（理事長：那部智史、千葉県いすみ市）は、君津市農業協同組合（JAきみつ）より、令和８年産水稲育苗の業務を受託いたしました。昨年（令和７年産）の業務を通じて育まれた信頼と技術をもとに、今年はより高い品質と連携の深化を目指します。自閉症特有のこだわりの強さや知的障害者の持つ作業継続力を「弱さ」ではなく農業の現場で輝く「強み」として発揮し、地域農業に不可欠な存在としての役割を着実に広げてまいります。

背景：なぜAlonAlonが水稲育苗を担うのか

水稲育苗は、温度・水分・光の微細な変化を毎日見逃さず、同じ手順を根気よく繰り返す作業です。一般に「生きづらさ」と表現されることもある自閉症特有のこだわりや几帳面さ、そして知的障害のある方が持つ高い集中力と作業継続力は、こうした農業の特性と深く共鳴します。

AlonAlonは「障害者で稼ぐのではなく、障害者と稼ぐ社会へ」を理念に掲げ、障がいのある方が持つ個性を強みとして経済活動に組み込むビジネスモデルを追求してきました。水稲育苗の受託は、その理念が農業の現場で実を結んだ一例です。

受託にあたって（AlonAlon理事長 那部智史）

数年前、初めてJAきみつさんから育苗を任せていただいたとき、スタッフたちは真剣そのものでした。毎朝ハウスに入り、苗の状態を確認し、温度と水を調整する。その繰り返しを誰一人手を抜かず続けた。そうして育てた苗が富津の田んぼを緑に染めたとき、私たちは「ここに自分たちの仕事がある」と確信しました。今年また声をかけていただけたことは、支援ではなく評価です。障がいのある彼らが、地域農業の一端を担う「働き手」として認められた証だと受け止めています。「障害者と稼ぐ社会」は、こうした一つひとつの信頼の積み重ねでつくられていくものだと思っています。

今後の展望

AlonAlonは令和８年産の育苗業務を通じて、富津市内の農家との連携をさらに深めるとともに、新たな農福連携プロジェクトへの発展を模索してまいります。胡蝶蘭栽培で培った植物管理の技術と、水稲育苗で蓄積する農業知識を組み合わせることで、障がいのある方の就労の選択肢と収入の可能性を着実に広げていきます。

企業・自治体・農業関係者の皆さまとの共創パートナーシップも積極的に広げてまいります。「支援する・される」という非対称な関係ではなく、対等なビジネスパートナーとして地域と共に成長するAlonAlonの取り組みに、引き続きご注目ください。

NPO法人AlonAlon

AlonAlonは農福連携の新しいビジネスモデルで、知的・精神障がいの方たちに、生きがい・働き甲斐のある安定した仕事を創ることを目指しています。お世話するのでなく、障がいのある人々がスキルを身につけて成長し、やりがいを感じて仕事ができ、最終的には親亡きあとも自立できる力をつけてもらうことを目標としています。

住所：〒299-4502千葉県いすみ市岬町中原3863-61TaitoStyle D-02

代表者：理事長 那部智史

担当：池田

TEL：0470-62-6215

問い合わせ先：p-info@alonalon.or.jp

URL:https://alonalon.or.jp/