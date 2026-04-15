【2026年4月15日からついに申請開始】エコキュート交換に活用できる「給湯省エネ2026事業」で最大12万円の補助金が出ます

株式会社ARMシステム

株式会社ARMシステム（埼玉県川口市、代表取締役：小林 翔樹）が運営するエコキュート交換専門サービス「交換パラダイス(https://reform-para.co.jp/)」は、経済産業省が推進する「給湯省エネ2026事業」（以下、本補助金）の交付申請受付開始（2026年4月15日）に伴い、本補助金を活用したエコキュート交換の申請を開始します。

本補助金により、エコキュートへの交換工事が最大12万円(※1)の補助対象となります。

予算総額570億円の大型施策となった本補助金ですが、予算上限に達し次第終了となるため、例年早めの申込みが推奨されます。

交換パラダイスは、建築士在籍の当社がエコキュートをはじめ、住宅設備機器の交換サービスを提供しています。お問い合わせからご契約、補助金申請から最短即日の施工、その後のアフターサポート（有料）、まで一貫して対応いたします。

給湯省エネ2026事業とは

引用：交換パラダイス公式ブログ(https://reform-para.co.jp/)

「給湯省エネ2026事業(https://kyutou-shoene2026.meti.go.jp/)」は、経済産業省が570億円の予算を投じて実施する省エネ推進施策です。

家庭のエネルギー消費において給湯が大きな割合を占めることから、高効率給湯器（エコキュートなど）の導入を国が補助する制度です。

近年、電気料金の上昇や省エネ意識の高まりにより、高効率給湯器への関心が急速に高まっています。

特にエコキュートはランニングコスト削減効果が高く、家庭のエネルギー消費の中でも大きな割合を占める給湯分野の見直しとして注目されています。

こうした背景を受け、経済産業省は「給湯省エネ2026事業」を実施し、導入促進を図っています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79459/table/7_1_a38c809a8b545b46729042add6928e9d.jpg?v=202604160951 ]

※予算上限に達し次第終了のため、早期のお申し込みを推奨します。

※補助金の給付が確約されるものではありません。詳細は給湯省エネ2026事業公式サイトをご確認ください。

こんな症状が出たらエコキュート交換のサイン

エコキュートや電気温水器には寿命があります。

以下のような症状やお悩みがございましたら、補助金を活用してエコキュートに交換してはいかがでしょうか。

補助金活用でこれだけお得に

- 設置から10年以上が経過している- エラーコードが頻繁に表示される- お湯が出ない・沸き上がりが遅い- 電気代が以前より高くなった- 電気温水器を使用中で、省エネへの切り替えを検討している- オール電化を検討している

給湯省エネ2026事業を活用することで、実質負担額を大幅に抑えてエコキュートに交換できます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79459/table/7_2_8e382c9d1a8bc70598e4ef40b4b057ec.jpg?v=202604160951 ]

※補助金額は機器の性能・工事内容により異なります。正確な金額はお見積り時にご案内します。

※価格は標準工事費込みの目安です。別途必要な工事に伴う費用が発生する場合があります。

交換パラダイスで補助金を活用する流れ

引用：交換パラダイス公式ブログ(https://reform-para.co.jp/)

交換パラダイスは、建設・リフォーム会社が運営する住宅設備交換サービスであり、「問い合わせ → 見積 → 工事 → 補助金申請 → アフター」まで一貫対応できる点が特徴です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79459/table/7_3_3366a07b306a38cc7acbbe7bb5d1398e.jpg?v=202604160951 ]

※補助金は事務局の審査、予算の都合により満額給付されない場合があり、給付が確約されるものではありません。

補助金は予算上限に達し次第終了となるため、「対象になるかだけ知りたい」という段階でもお気軽にご相談ください。

最短即日工事が可能「交換パラダイス」の詳細はこちら(https://reform-para.co.jp/ecocute/)

交換パラダイスが選ばれる理由

交換パラダイスは、リフォーム＆建設会社である株式会社ARMシステムが運営する、

エコキュートをはじめとした住宅設備交換に特化したサービスです。

建築士や電気工事士をはじめとし、家のことを熟知したプロフェッショナルが、電気・給排水・内装に至るまで一貫した施工対応が可能です。

お問い合わせ・ご相談

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/79459/table/7_4_7ba82d907bd075f472b2e1e815c22128.jpg?v=202604160951 ]

補助金の活用をご検討の方は、お見積り・ご相談を無料で受け付けております。

補助金の対象可否確認から申請書類のサポートまで、交換パラダイスが丁寧に対応いたします。

▶ エコキュート交換パラダイス 公式サイト（https://reform-para.co.jp/ecocute/）

▶ LINE・お電話でもお気軽にご相談ください

株式会社ARMシステムとは

株式会社ARMシステムは、埼玉県川口市を拠点にする、自社職人を抱えるリフォーム会社です。

2016年設立以来、建築工事業・電気工事業・内装仕上工事業など多数の工事種別に対応してきました。

関東全域を中心に、中部・中国・四国エリアにも対応。

「エコキュート交換パラダイス」はその専門サービスブランドとして、給湯器交換に特化した迅速・丁寧な施工と長期保証を強みとしています。

※1 電気温水器1台をエコキュートへ交換交換する場合、給湯省エネ補助金の補助額が最大12万円となります。

※2 条件あり。詳しくはホームページ(https://reform-para.co.jp/ecocute/)をご確認ください。

会社概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/79459/table/7_5_fb59ddc5ccea1c75ae887006a5fcb7e3.jpg?v=202604160951 ]【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ARMシステム エコキュート交換パラダイス窓口

TEL：048-485-1714 広報担当

エアコキュート交換のお問い合わせフォーム（https://reform-para.co.jp/ecocute/）