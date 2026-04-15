YOASOBI 自身最大規模の北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 ″NEVER ENDING STORIES″」を8月より開催決定！

The Orchard Japan

YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”」を開催することが決定した。本ツアーは、8月4日（火）のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市にて単独公演を実施予定。さらに、カナダ・モントリオールで開催される国際的音楽フェス「OSHEAGA」、アメリカ・シカゴで開催される「Lollapalooza」への出演も予定している。YOASOBIとして過去最大規模となる本ツアーのファイナルは、約2万人を収容するロサンゼルスの歴史的会場“Hollywood Bowl”での公演が決定している。

ツアータイトル「NEVER ENDING STORIES」には、“小説を音楽にするユニット”としての原点に立ち返り、これまで紡いできたYOASOBIの物語を北米の地へ届けるとともに、その先の未来へと繋げていくという想いが込められている。

単独公演のチケットは、現地時間4月21日（火）15:00よりCrunchyroll先行販売が開始。その後、現地時間4月22日（水）15:00よりYOASOBIオフィシャル先行販売が実施予定。一般発売は現地時間4月23日（木）15:00よりTicketmaster.comにて開始予定となるので、是非チェックしてみて欲しい。

■公演詳細

YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”

［ツアースケジュール］

・2026年7月31日（金）OSHEAGA 2026

＠モントリオール／Parc Jean-Drapeau（カナダ）

・2026年8月2日（日）Lollapalooza

＠シカゴ／Grant Park（アメリカ）

・2026年8月4日（火）ボストン公演

＠ボストン／TD Garden（アメリカ）

・2026年8月6日（木）ブルックリン公演

＠ブルックリン／Barclays Center（アメリカ）

・2026年8月8日（土）ハミルトン公演

＠ハミルトン／TD Coliseum（カナダ）

・2026年8月12日（水）シアトル公演

＠シアトル／Climate Pledge Arena（アメリカ）

・2026年8月14日（金）オークランド公演

＠オークランド／Oakland Arena（アメリカ）

・2026年8月16日（日）ロサンゼルス公演

＠ロサンゼルス／Hollywood Bowl（アメリカ）

・Crunchyroll 先行販売（注意事項）

本先行販売の対象は米国およびカナダ在住のCrunchyroll会員限定となります。対象となる会員には、先行販売開始の前日に個別の先行販売コードがメールで送付されます。先行販売コードを受け取るには、Crunchyrollのサブスクリプションが有効であること、および該当するアカウントでCrunchyrollからのマーケティングメールの受信設定がオンになっている必要があります。

・YOASOBIオフィシャル先行販売

https://orcd.co/neverendingstories

・Ticketmaster.com

https://www.ticketmaster.com/yoasobi-tickets/artist/3141283

さらに、英語版第4弾EP「E-SIDE 4」を4月24日（金）にリリースすることが決定し、ジャケット写真が公開された。

本作は全編英語歌詞で構成されたEPであり、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEART BEAT」、そして最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録している。北米ツアーの解禁に合わせ、本日よりPre-Saveも開始されているので、ぜひチェックしてほしい。

【配信リリース情報】

2026年4月24日(金)配信リリース

英語版EP 『E-SIDE 4』

Pre-Save URL：https://orcd.co/eside4

1. ADRENA (「アドレナ」英語版)

2. UNDEAD - English Version -

3. Watch me! - English Version -

4. BABY - English Version -

5. New me - English Version -

6. Monotone (「モノトーン」英語版))

7. On the Stage (「舞台に立って」英語版))

8. PLAYERS - English Version -

9. HEART BEAT - English Version -

北米ツアーの開催に合わせて、アメリカからグッズ購入が可能となるオンラインストアもオープンとなったので、是非併せてチェックしてみて欲しい。

https://yoasobi.store.

◆アーティスト情報◆

★YOASOBI

Official Site：https://www.yoasobi-music.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/YOASOBI_staff

YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/Ayase0404

TikTok：https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura