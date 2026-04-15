YOASOBI 自身最大規模の北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 ″NEVER ENDING STORIES″」を8月より開催決定！

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The Orchard Japan


YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”」を開催することが決定した。本ツアーは、8月4日（火）のアメリカ・ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市にて単独公演を実施予定。さらに、カナダ・モントリオールで開催される国際的音楽フェス「OSHEAGA」、アメリカ・シカゴで開催される「Lollapalooza」への出演も予定している。YOASOBIとして過去最大規模となる本ツアーのファイナルは、約2万人を収容するロサンゼルスの歴史的会場“Hollywood Bowl”での公演が決定している。


ツアータイトル「NEVER ENDING STORIES」には、“小説を音楽にするユニット”としての原点に立ち返り、これまで紡いできたYOASOBIの物語を北米の地へ届けるとともに、その先の未来へと繋げていくという想いが込められている。


単独公演のチケットは、現地時間4月21日（火）15:00よりCrunchyroll先行販売が開始。その後、現地時間4月22日（水）15:00よりYOASOBIオフィシャル先行販売が実施予定。一般発売は現地時間4月23日（木）15:00よりTicketmaster.comにて開始予定となるので、是非チェックしてみて欲しい。




■公演詳細


YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”


［ツアースケジュール］


・2026年7月31日（金）OSHEAGA 2026


＠モントリオール／Parc Jean-Drapeau（カナダ）


・2026年8月2日（日）Lollapalooza


＠シカゴ／Grant Park（アメリカ）


・2026年8月4日（火）ボストン公演


＠ボストン／TD Garden（アメリカ）


・2026年8月6日（木）ブルックリン公演


＠ブルックリン／Barclays Center（アメリカ）


・2026年8月8日（土）ハミルトン公演


＠ハミルトン／TD Coliseum（カナダ）


・2026年8月12日（水）シアトル公演


＠シアトル／Climate Pledge Arena（アメリカ）


・2026年8月14日（金）オークランド公演


＠オークランド／Oakland Arena（アメリカ）


・2026年8月16日（日）ロサンゼルス公演


＠ロサンゼルス／Hollywood Bowl（アメリカ）




・Crunchyroll 先行販売（注意事項）


本先行販売の対象は米国およびカナダ在住のCrunchyroll会員限定となります。対象となる会員には、先行販売開始の前日に個別の先行販売コードがメールで送付されます。先行販売コードを受け取るには、Crunchyrollのサブスクリプションが有効であること、および該当するアカウントでCrunchyrollからのマーケティングメールの受信設定がオンになっている必要があります。




・YOASOBIオフィシャル先行販売


https://orcd.co/neverendingstories　




・Ticketmaster.com


https://www.ticketmaster.com/yoasobi-tickets/artist/3141283




さらに、英語版第4弾EP「E-SIDE 4」を4月24日（金）にリリースすることが決定し、ジャケット写真が公開された。


本作は全編英語歌詞で構成されたEPであり、「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEART BEAT」、そして最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲を収録している。北米ツアーの解禁に合わせ、本日よりPre-Saveも開始されているので、ぜひチェックしてほしい。



【配信リリース情報】




2026年4月24日(金)配信リリース


英語版EP 『E-SIDE 4』


Pre-Save URL：https://orcd.co/eside4




1. ADRENA (「アドレナ」英語版)


2. UNDEAD - English Version -


3. Watch me! - English Version -


4. BABY - English Version -


5. New me - English Version -　


6. Monotone (「モノトーン」英語版))


7. On the Stage (「舞台に立って」英語版))


8. PLAYERS - English Version -


9. HEART BEAT - English Version -




北米ツアーの開催に合わせて、アメリカからグッズ購入が可能となるオンラインストアもオープンとなったので、是非併せてチェックしてみて欲しい。


https://yoasobi.store.




◆アーティスト情報◆


★YOASOBI


Official Site：https://www.yoasobi-music.jp/


X（旧Twitter）：https://twitter.com/YOASOBI_staff


YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/Ayase0404


TikTok：https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura