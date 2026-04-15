ギブクリエーション、26卒新入社員が京都・伏見稲荷大社で社外研修。だるまに「1年目の決意」を刻む。

ギブクリエーション株式会社

メーカー特化型の人材コンサルティングを展開するギブクリエーション株式会社は、2026年度新入社員20名を対象に、京都・伏見稲荷大社での社外研修を実施いたしました。M&Aにより急拡大を続ける組織において、環境変化に適応し「決めたことを最後までやり抜く力」を養うべく、全員で稲荷山の頂上（一ノ峰）まで完歩。1年間の目標をだるまに記し、自分への約束として「片目」を入れました。

ビジョン実現のために「頂上」までやり切る

当社は「日本を代表するイノベーションカンパニー」というVisionを掲げています。その実現のためには、泥臭くプロセスを積み上げ、目的地である「頂上」までたどり着く完遂力が不可欠です。

今回の研修では、数千の鳥居をくぐり、一歩一歩足を進めるプロセスを重視しました。「成長に一段飛ばしなどは存在せず、目の前のことに集中する」。この共通認識を、26卒全員で共有しました。

だるまへの決意表明と意思統一

標高233メートルの頂上（一ノ峰）に到達し下山した20名は、だるまを通じた決意表明と昼食会でプロフェッショナルとしての自覚を深めました。

だるまへの目標記入と開眼

各自が「この1年間で成し遂げること」をだるまに記入。目標達成を自分に約束するため、その場で願いを込めて「左目」を入れました。残る右目は、1年後に目標を達成した際に自分たちの手で入れることを誓っています。

- 本音で語り合う昼食会下山後には全員で食事をとり、今後の期待、そしてだるまに書いた目標を本音で共有。ギブクリエーション26卒新入社員のVisionである「日本一成長する新卒」を実現するため同期としての結束を強めました。

ギブクリエーション株式会社の新卒採用について

ギブクリエーションでは「日本を代表するイノベーションカンパニー」というVisionを本気で目指し、世の中の変革に挑みたい人材を求めています。研修で体現した「不確実な状況下でも目的地を見失わず、やり抜く力」は、評価基準の一つとして、GIVEコアスキル「GRIT（やり抜く力）」と定めています。

当社では年次や経験に依存しない「完全実力主義」を徹底しており、実際に24卒の新卒1期生からは、入社1年目でリーダーやマネージャーへ昇格し、組織の意思決定に深く関わるメンバーも輩出されています。不確実な世の中でも「自分たちの可能性を信じ続ける」圧倒的な熱量は、成果合理性を軸とした行動と結果に表れます。

自身のマインド・スキル・行動を醸成し、20代から市場を牽引する人材を目指す方、そして世の中に対して根拠のある価値を生み出したい方は、ぜひ挑戦してください。

※詳細・エントリーについては、下記よりご確認ください。

https://givecreation.com/

会社概要

名称 ：ギブクリエーション株式会社

代表者 ：代表取締役 CEO 才花 裕平

所在地 ：東京本社：東京都千代田区岩本町2丁目5-12 岩本町ツインビル5F

：大阪本社：大阪府大阪市中央区今橋2丁目5-8 トレードピア淀屋橋ビル5F

：名古屋支社：愛知県名古屋市中区丸の内1丁目8-15 L.Biz丸の内3F

設立 ： 2021年1月

事業内容：人材コンサルティング事業、RPO事業、メディア事業