日本初※「ペットとヒトが同時にととのう」ウェルネスサロン誕生。ペットマッサージ×ヘッドスパの「PETUNE TOKYO」が広尾駅徒歩2分にオープン

ヒルミックス株式会社玄関にはペットの水飲み場

ヒルミックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡 康之）は、ペットと飼い主が一緒に心身をととのえるウェルネスサロン 「PETUNE TOKYO（ペチューン トウキョウ）」 を、東京・広尾駅徒歩2分の立地にオープンいたします。

Healing Life for People and Pets. 人も、ペットも、しあわせに！

ヒルミックスは、大切なペットと、飼い主が、ずっと楽しく、美しく、健康に。をモットーに、専門家の知見をもって商品やサービスを提供していきます。その第１弾のサービスが、PETUNE TOKYOです。本施設はペットマッサージと、ヒトのヘッドスパを同時に提供する、日本初※のペット＆ヒューマンウェルネスサロンです。

施術ルームはすべて完全個室となっており、室内にはペットが自由に過ごせる 芝生のドッグランスペース を設置。施術中もペットと飼い主が同じ空間でリラックスして過ごすことができます。

施術前にはカウンセリングを行い、ペットと飼い主それぞれの身体の状態を確認。

まるで ピアノの調律を整えるように、身体の状態を整え、心身のバランスを整えるウェルネス体験を提供します。

PETUNE TOKYOの施術部屋

１.「PETUNE TOKYO」の特徴

ペットと飼い主が同時に整う「ペットマッサージ × ヘッドスパ」 。

専門知識を持つスタッフがペットの身体状態を確認しながらマッサージを行い、同時に飼い主にはカウンセリングを重視した本格的なヘッドスパを提供します。

ペットとヒトが同じ空間でリラックスすることで、互いのストレス軽減と心身のバランスを整える新しいウェルネス体験を提供します。

■全室に芝生ドッグランスペースを設置

施術ルームには、ペット※が自由に過ごせる芝生スペースを設置。

施術中もペットがリラックスして過ごせる空間設計となっています。

※体重10kgまでの小型・中型犬が対象。大型犬の場合は別途ご相談ください。

全室ドッグランスペース＆特注の施術マット

■完全個室のプライベート空間

ペット連れでも安心して利用できる完全個室設計。

ペットの目線位置と同じ高さに、個室空間いっぱいに敷き詰められた広い特注マットに寝ながら、

周囲を気にすることなく、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

■広尾駅徒歩2分の好立地

１０数軒のペット関連のショップや動物病院が徒歩10分圏内にあり、都心で話題のペットの聖地ともいわれる広尾。この国際色豊かなエリアに出店。

都心でありながら落ち着いた環境で、ペットと共にウェルネス体験を楽しむことができます。

２.PETUNE TOKYOのウェルネスコンセプト

「TUNE（調律）」と「CO-TUNE（共調律）」 。

PETUNE TOKYOでは、身体や心の状態を整えることを 「TUNE（調律）」 と呼びます。

そして、ペットとヒトが同じ空間でコンディションを整え、互いの状態が響き合う体験を

「CO-TUNE（共調律）」 と定義し、新しいウェルネス体験として提供します。

ペットと飼い主が共に整うことで、心身の巡りや関係性まで整える、新しいライフスタイル型ウェルネスを提案します。

ペットと一緒にととのう「CO-TUNE（共調律）」体験

３.ヘッドスパについて

ヘッドスパは、国際美容家・ビューティークリエイター KAORI による欧州エステの手法を取り入れ、頭部だけでなくデコルテや首周りの筋肉の緊張を緩めながら血行と巡りを整える施術を行います。

従来のヘッドスパと異なる、特注の床マット方式を新たに採用することで、

頭部だけにとらわれないオリジナルな施術が実現できました。

ペットマッサージと同時に施術を行うことで、ペットと飼い主双方の心身のバランスを整える新しいウェルネス体験を提供します。

４.メニュー

PETUNE TOKYOでは、ペットと飼い主が同じ空間で整う「CO-TUNE（共調律）」 というコンセプトのもと、ヘッドスパとペットマッサージを組み合わせたコースを提供します。

＜CO-TUNE（共調律）＞

■FAMILY TUNE COURSE （ヘッドスパ＋ペットマッサージ）

ヒト：90分前後（施術時間60分＋調律カウンセリング30分➕ドリンク・アフター時間）

ペット：施術時間30分前後

家族全員の「調律」と「巡り」を整える基本コース。

欧州基準のエステ手法によるヘッドスパとデコルテケアを組み合わせ、深いリラクゼーションを提供します。

価格：24,000円（税込）～

■FAMILY DAILY TUNE （ヘッドスパ＋ペットマッサージ）

ヒト：60分前後（施術時間40分＋調律カウンセリング20分➕ドリンク・アフター時間）

ペット：施術時間30分前後

忙しい日常の中でもペットと一緒に整える定期ケアコース。

短時間で心身のリフレッシュを目的としたメンテナンスに適しています。

価格：18,000円（税込）～

■FAMILY DEEP RESTORE （ヘッドスパ＋ペットマッサージ）

ヒト：120分前後（施術時間90分＋調律カウンセリング30分➕ドリンク・アフター時間）

ペット：施術時間30分前後

身体の状態を丁寧に確認しながら施術を行うスペシャルコース。

神経や巡りのバランスまで整え、深い回復を目指します。

価格：36,000円（税込）～

＜TUNE（調律）＞

■PERSONAL TUNE COURSE （ヒトのみヘッドスパ）＋ペット同室休息 or ペット同伴なし

ヒト：90分前後（施術時間60分＋調律カウンセリング30分➕ドリンク・アフター時間）

「調律」と「巡り」を整えるヘッドスパコース。

ペットは同室の芝生スペースで自由に過ごすことができます。

価格：20,000円（税込）～

■PERSONAL DAILY TUNE （ヒトのみヘッドスパ）＋ペット同室休息 or ペット同伴なし

ヒト：60分前後（施術時間40分＋調律カウンセリング20分➕ドリンク・アフター時間）

定期的なととのえや、短時間で心身のリフレッシュを目的としたメンテナンスに適しています。

ペットは同室の芝生スペースで自由に過ごすことができます。

価格：14,000円（税込）～

■PERSONAL DEEP RESTORE （ヒトのみヘッドスパ）＋ペット同室休息 or ペット同伴なし

ヒト：120分前後（施術時間90分＋調律カウンセリング30分➕ドリンク・アフター時間）

身体の状態を丁寧に確認しながら施術を行うスペシャルコース。

神経や巡りのバランスまで整え、深い回復を目指します。

ペットは同室の芝生スペースで自由に過ごすことができます。

価格：32,000円（税込）～

■その他、季節のコース、オプショナルコースをご用意

ホームページ、SNSをご覧になるか、お電話でお問い合わせください。

５.関係者コメント

＜代表コメント＞ ヒルミックス株式会社 代表取締役社長 岡 康之

「家にいるペットの様子が気になって。。。」というお声はよく耳にします。少しでもそんな飼い主の皆様のお役に立ちたい。という思いで、私たちが提供する初めてのサービスをスタートします。

ペットは単なる動物ではなく、家族の一員として共に暮らす存在です。PETUNE TOKYOでは、ペットと飼い主が同時にととのう“CO-TUNE（共調律）”という新しいウェルネス体験を通じて、人とペットがより豊かに暮らせる社会の実現を目指していきます。

＜国際美容家・ビューティークリエイター KAORI＞

人は忙しさの中で、自分の疲れに気づけないことがあります。言葉を持たないペットは、なおさら変化やサインを見逃されやすい存在です。だからこそPETUNE TOKYOでは、施術だけでなく、最初のカウンセリングを調律の起点として大切にしています。ヒトとペットを別々に見るのではなく、ひとつの家族として同時に整えていく設計にこだわりました。大切なペットと、心地よく長く過ごすための新しい習慣が、この広尾の場所から育っていくことを願っています。

国際美容家・ビューティークリエイター KAORI

【Profile】欧州のエステティシャン資格を日本人初、最年少で獲得。20年以上に渡り、延べ1万人以上の肌を見てきた美容エキスパート。お客様の悩みに“本質から向き合う”カウンセリングを強みに、技術×心理学×解剖学を融合させた実践講座を展開中。

【資格】AEA認定講師（日本エステティック業協会）/AEAインターナショナルエステティシャン/INFA国際ライセンス ゴールドマスター/JEPA認定美容ライト脱毛エステティシャン/上級食育指導士/Pandhy’sシュガーリング認定講師/ファスティングマイスター/心理カウンセラー/アロマテラピーアドバイザー/薬事法有識者会議認定 薬事法管理者

【活動歴】日本エステティック業協会アンバサダー活動/グランプリ審査員

６.店舗概要

店舗名：PETUNE TOKYO（ペチューン トウキョウ）

所在地：東京都渋谷区広尾5-2-14

アクセス：広尾駅徒歩2分

サービス内容

・ヘッドスパ

・ペットマッサージ

・ウェルネスカウンセリング

施術室：完全個室、ドッグランスペース完備

※体重10kgまでの小型・中型犬が対象。大型犬の場合は別途ご相談ください。

オープン期間：2026年5月1日から、個別ご連絡により予約施術、および取材対応

グランドオープン：2026年5月15日予定

ご連絡は、info@hillmix.jp

ペットと共にととのう空間「PETUNE TOKYO」

会社概要

会社名：ヒルミックス株式会社

代表取締役社長：岡 康之

所在地：東京都渋谷区広尾5-2-14

事業内容：ウェルネス事業／ビューティー事業／ペット関連事業

美髪・髪質改善コンテスト「Panasonic Beauty Awards 2025」を開催

ホームページ：https://hillmix.jp/

※当社調べ（2026年時点）

全室にドッグランスペースを完備し、ペットマッサージとヘッドスパを同一個室で同時提供するサロン