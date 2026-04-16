Nintendo Switch(TM)『ジュピタースプリングセール 2026』のお知らせ
2026年4月16日より、「ピクロス(TM)S KONAMI ANTIQUES edition」の製品版（ダウンロード専用）の予約受付を開始するとともに、ジュピターのNintendo Switchダウンロード専用ソフト中から、20タイトルを対象にセールを実施します。
うららかな春のひととき、気軽に脳トレをお楽しみください。
■ セール名称
ジュピター スプリング セール 2026
■ セール開催期間
2026年4月16日（木）0:00 ～ 2026年5月6日（水）23:59
■ セール対象商品（全20タイトル）
・ピクロス 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム-
通常価格：2,420円（税込） → 1,936円（税込）
・Picross -Doraemon & F Characters edition-
通常価格：1,200円（税込） → 960円（税込）
・Picross -LogiartGrimoire-
通常価格：1,980円（税込） → 1,584円（税込）
・ピクロスX：ピクビッツVSウツボロス
通常価格：1,980円（税込） → 1,584円（税込）
・ワーキング ゾンビーズ
通常価格：1,980円（税込） → 1,584円（税込）
・ピクロスS NAMCO LEGENDARY edition
通常価格：1,200円（税込） → 960円（税込）
・ピクロスS MEGA DRIVE & MARKIII edition
通常価格：1,100円（税込） → 880円（税込）
・ピクロス 盾の勇者の軌跡
通常価格：1,200円（税込） → 960円（税込）
・PICROSS LORD OF THE NAZARICK
通常価格：1,100円（税込） → 880円（税込）
・けものフレンズピクロス
通常価格：1,100円（税込） → 880円（税込）
・ピクロスS+
通常価格：500円（税込） → 400円（税込）
・ピクロスS9
通常価格：1,000円（税込） → 800円（税込）
・ピクロスS8
通常価格：1,000円（税込） → 800円（税込）
・ピクロスS7
通常価格：1,000円（税込） → 800円（税込）
・ピクロスS6
通常価格：1,000円（税込） → 800円（税込）
・ピクロスS5
通常価格：1,000円（税込） → 800円（税込）
・ピクロスS4
通常価格：1,000円（税込） → 800円（税込）
・ピクロスS3
通常価格：1,000円（税込） → 800円（税込）
・ピクロスS2
通常価格：900円（税込） → 720円（税込）
・ピクロスS
通常価格：800円（税込） → 640円（税込）
※ピクロスは任天堂の登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
