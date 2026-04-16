安価・ヘルシー・高タンパクで人気高まる「鶏むね肉」。2kgパックでもおいしく食べきれる、大満足鶏むねレシピ本が誕生！

株式会社新星出版社

株式会社新星出版社は、『鶏むねおかず横丁 鶏むね2kgを使いきり！』を、2026年4月16日（木）

に発売しました。

鶏もも肉より安価でヘルシー、しかもタンパク質などの栄養価が高く、ダイエット・筋トレ食材としても注目の鶏むね肉。今や、すべての世代にイチオシの食材です。

物価高の今、コスパ面でもスーパーの2kg入りパックでまとめ買いが大正解。「でも、2kgも使い切れるかな…？」この本があれば、その心配はいりません！買ったその日にすぐに作れるスピードおかずから、たっぷり作っても絶対に余らないおいしい作りおきおかず、体にうれしいヘルシーおかずなど、約60レシピを掲載。料理レシピ本大賞の常連、レシピ作家の倉橋利江さんが発信する、大人も子どもも大満足の鶏むね料理本、ご賞味あれ。

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4405094772



【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18521601/

「ベストおかず横丁」「ヘルシー横丁」「すぐでき横丁」…テーマ別で鶏むねレシピが探せる！

「おいしいものがたくさんの横丁を散策しているような、楽しい気持ちになれるレシピ本」がコンセプトの本書では、以下のテーマ別に鶏むね肉レシピを紹介。

「忙しい平日でも作れるレシピがいい」なら、焼くだけでガッツリおいしい「チキンステーキ ガリバタしょうゆソース」、「今日はヘルシーな気分」なら、薬味どっさりでさっぱり食べられる「鶏むねとオクラの和風だしマリネ」など、気分に合わせてレシピを探せます。

＜こんなレシピが載ってます!＞

Part 1 2kg使いきり！ 平日5日を楽しむおかず

鶏むねの塩から揚げ／照り焼きマヨチキン／鶏むねの青じそ梅オイル焼き 他



Part 2 私のとっておき7品 ベストおかず横丁

本気のごはん泥棒チキン／やわらか肉厚チキンカツ／レンチンで本格！よだれ鶏 他



Part 3 野菜もたんぱく質もたっぷり ヘルシー横丁

サラダチキン／鶏むねとオクラの和風だしマリネ／鶏むねとブロッコリーのくたくたスープ 他



Part 4 ほぼ15分以内で完成 すぐでき横丁

鶏むねのねぎ塩レモン炒め／鶏むねでチンジャオロースー／ガパオライス 他



Part 5 しっとりが続く！ 作りおき横丁

鶏むねとパプリカのやみつきマリネ／鶏むねのおかずきんぴら／鶏むねのしっとりオイル煮

【著者プロフィール】

倉橋利江（くらはし としえ）

レシピ作家・フードエディター。料理上手な母の影響で、小学生の頃から台所に立って料理を覚える。レシピ本の編集者として出版社に勤務し、編集長として料理ムックの発行を多数手がけ、さらに大手出版社で料理雑誌の編集に携わったのち独立。これまでに100冊近くの料理書籍やムックを担当し、数々のヒット商品を送り出す。20年以上の編集経験から、「手に入りやすい食材で、いちばん親切な恋しくなるレシピ」を考案。著書に料理レシピ本大賞【料理部門】第6回入賞の『作りおき&帰って10分おかず336』、第8回入賞の『野菜はスープとみそ汁でとればいい』ほか、『ずっと使える！ぜんぶおいしい！万能な副菜』『今すぐ作れる！ずっと使える！万能おかず』『黄金比で作る！万能な味つけ』『やせる！作りおき&帰って10分おかず330』『作りおき&朝７分お弁当312』『野菜の作りおき&帰って10分おかず332』『冷凍でおいしくなる！かんたん作りおきPremium』（いずれも新星出版社）『あるもので！ 10分で！500品決定版！』（Gakken）などがある。

【書誌情報】

『鶏むねおかず横丁 鶏むね2kgを使いきり！』

出版社：株式会社新星出版社

著 者：倉橋利江

定 価：本体1400円+税

発売日：2026年4月16日（木）

仕 様：A5判・128ページ

【リリースに関するお問い合わせ】

（株）新星出版社 編集部

TEL 03-3831-0743 / FAX 03-3831-0758

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