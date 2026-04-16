〈JALUX〉“飾らない個の魅力”が伝わる映像で「人的資本経営」を推進

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長 湊 剛宏 証券コード：9330）は、株式会社JALUX（東京都港区 代表取締役社長 河西敏章）の採用ブランディングにおいて、社員同士のリアルな対話を軸にした座談会映像の企画、制作で伴走支援しました。本プロジェクトは、“飾らない個の魅力”を可視化することで、求職者の共感を喚起。採用力の強化に加え、組織内のコミュニケーション活性化にも貢献しています。

【プロジェクトの詳細】は、こちらをご覧ください。⇒https://www.ageha.tv/works/jalux/(https://www.ageha.tv/works/jalux/?utm_campaign=2604_pr_jalux)

■人的資本経営を背景に、採用強化が急務に

JAL（日本航空）グループの商社であるJALUXは、業績拡大を続ける一方で社員数はさほど増えておらず、一人ひとりの業務負荷が高まっていました。持続可能な成長に向けては、「働きがい」と「働きやすさ」を両立させる人的資本経営の実現が、最優先の課題となっていたのです。また、年間40～50名規模の採用強化を進める中で、求職者から“選ばれる会社”になるための採用ブランディングの強化も求められていました。

■社員同士の対話で、社内のリアルな空気感を可視化

揚羽は、同社らしい魅力を伝える採用コンテンツとして、社員座談会映像を企画、制作。出演者には、企業文化である「Challenge & Change」を体現する社員を選定し、「課長職座談会」「中堅社員座談会」という2本の映像を展開しました。映像の制作においては、台本通りではなく自然な対話が生まれる場を設計。出演者同士が向き合う構図の採用や撮影手法の工夫によって、率直な言葉や表情、社内の空気感まで伝わる映像表現を実現しています。

■採用力の強化に加え、インナーコミュニケーションも活性化

公開された座談会映像は、求職者から「社風が具体的にイメージできた」と高い評価を得ており、特にキャリア採用では、社員の挑戦する姿勢や仕事への向き合い方への共感が志望度向上につながりました。さらに社内でも、普段接点の少ない部署同士が互いの仕事観を知る機会となり、組織横断的な理解促進、いわゆる“横串”のコミュニケーション活性化にも寄与しています。

▼JALUXへの支援内容について

当社は、本プロジェクトにおいて、以下の支援を行いました。

1）採用課題の整理と映像コンセプト設計

人的資本経営の推進という背景を踏まえ、求職者に「何を、どう伝えるべきか」を整理。社員の“人となり”や挑戦する文化が伝わる座談会形式を企画し、採用ブランディングの軸を明確化しました。

2）社員の魅力を引き出す進行設計と撮影ディレクション

事前ヒアリングを通じて、自然体で話せるテーマを抽出。“飾らない会話”を引き出すため、出演者が向かい合うレイアウトや、表情を捉えるカメラワークを採用し、臨場感のある映像体験を演出しています。

3）映像編集による魅力の言語化と可視化

撮影後は、求職者の知りたいことが伝わるよう、発言の文脈や温度感を丁寧に編集。企業文化や社員の率直な言葉を見える化し、採用広報と社内浸透の両面で成立するコンテンツに仕上げました。

具体的なプロジェクトの内容を、以下の記事コンテンツで紹介しています。ぜひご覧ください。

〈“飾らない個”の対話動画が、採用強化と人的資本経営を推進する〉

https://www.ageha.tv/works/jalux/(https://www.ageha.tv/works/jalux/?utm_campaign=2604_pr_jalux)

【企業ブランディングの相談を承ります】

株式会社揚羽は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントに伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援する姿勢”を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームより、お気軽にお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2604_pr_jalux)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2604_pr_jalux)



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv