改善基準告示や労働基準法で求められる労働時間管理の自動化を実現。Hacobu、動態管理サービス「MOVO Fleet」で労働時間管理機能を提供開始。

リード

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、動態管理サービス「MOVO Fleet（ムーボ・フリート）」(https://hacobu.jp/movo-fleet/)において、「労働時間管理機能」を提供開始いたしました。MOVO Fleetの日報作成機能に、今回提供を開始した出退勤打刻機能を組み合わせることで、トラックドライバーの労働時間を集計するために必要な情報を、MOVO Fleet上でまとめて管理できるようになります。これにより、改善基準告示や労働基準法で求められる労働時間管理を自動化しやすくなります。さらに、複数のシステムやツールに情報を転記する手間が減り、適切な労働時間管理ができないといった課題の解決につながります。

なお、本機能はMOVO Fleetの「モバイルコントローラーオプション」および「労働時間管理オプション」をご利用の企業にお使いいただけます。

※「労働時間管理オプション」は、当面の間、無償でご利用いただけます。

開発の背景

物流領域ではドライバー不足を背景に、改善基準告示※や労働基準法に沿った労働時間管理の徹底が求められています。一方で現場では、出退勤打刻や点呼、デジタコ、労働時間管理などが別々のシステムで運用され、二重入力や転記作業が発生するなど、管理者・ドライバー双方の負担になっていました。

また、労働時間の集計が月次や週次の手作業になりがちで、遅れや記録漏れが発生すると、法令遵守上のリスクに加え、過重労働の兆候を早期に把握しにくいという課題もありました。

そこでMOVO Fleetでは、日報作成機能で取得している運行データに、出退勤打刻を起点とした労働時間情報を組み合わせ、同一プラットフォーム上で一元管理できる「労働時間管理機能」を開発しました。現場の入力負担を抑えながら、正確でタイムリーな労働時間管理をすることで、適切な運用の実現と、働き方の改善に貢献します。

※改善基準告示とは、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の運転者について、長時間労働を防ぐために定められた、拘束時間の上限、休息期間についての基準のことです。2024年4月より改正版が適用され、1日11時間（下限9時間）の休息や、拘束時間の短縮が求められています。

機能の特徴

出退勤から運行中の荷待ち・荷役時間まで、共通の操作で打刻可能

スマートフォンから出勤・退勤を打刻できるほか、日報作成にも同一アプリで対応できます。

これにより、複数のシステムを行き来して時間情報を入力・管理する必要がなくなり、管理者とトラックドライバー双方の運用負荷を軽減します。

拘束時間や休息時間の状況を、トラックドライバー自身が確認可能

トラックドライバーは、拘束時間の上限内で業務を終えるための目安として、現時点の拘束時間をいつでも確認できます。また、十分な休息時間を確保できるよう、退勤時・出勤時には次回出勤が可能になる時刻も確認できます。

拘束時間や休息時間など、適切な時間で稼働するために必要な情報をトラックドライバー自身が把握できるようにすることで、自主的かつ適切な時間管理を支援します。

過重労働の兆候を一目で把握し、早期対応を支援

MOVO Fleetで取得した運行・日報データと、出退勤打刻を起点とする労働時間情報を自動集計することで、システム間の転記や手作業での集計にともなう工数を削減できます。労働時間実績をタイムリーに可視化することで、集計の遅れや記録の抜け漏れを防ぎ、管理精度の向上にもつながります。

また、改善基準告示や労働基準法に照らして注意が必要な労働時間がある場合は、アラートで通知されます。これにより、管理者はリスクを早期に把握し、是正に向けた対応を迅速に進められます。

これまで営業所ごとに管理を任せていた企業でも、拠点ごとの状況を横断的に比較・確認でき、全社的なマネジメントの実現に貢献します。

今後の展望

現在はスマートフォンによる打刻に対応していますが、今後はタブレット版の開発も進めていく予定です。

また、複数のシステムやExcelの利用により発生している管理負荷のさらなる削減に向け、自動点呼システムや給与計算システムとの連携などの機能拡充を継続してまいります。

動態管理サービス「MOVO Fleet」について

車両の位置情報データの取得・分析ができる、物流に特化した動態管理サービスです。専用端末を車両に取り付けることで、リアルタイムの車両位置を可視化することができます。走行ルートや速度ログ、CO2排出量目安、着荷、停留など多角的にデータを蓄積。納品管理や配送先からの問い合わせ工数の削減、依頼先トラックドライバーの長時間運行の把握・改善などにお役立ていただけます。また、取得した走行・配送実績データから配送実態を可視化し、輸配送の課題解決に貢献します。緊急時や災害時におけるBCP（Business Continuity Plan）対策としてもご活用いただけます。https://hacobu.jp/movo-fleet/

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、トラックドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100％とした場合のシェア