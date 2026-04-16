韓国発グローバルビューティーブランドBiodance(バイオダンス) ブランド初となる日本公式アンバサダーに岡田将生さんを起用

BEAUTY SELECTION

株式会社BEAUTY SELECTION(本社：ソウル特別市江南区、代表取締役：パク ジェビン)が展開する韓国発グローバルビューティーブランド Biodance(以下、バイオダンス)は、日本市場におけるブランドコミュニケーション強化の一環として、俳優の岡田将生さんを日本公式アンバサダーに起用したことを発表いたします。

岡田将生さんとともに伝えるBiodanceのメッセージ

Biodanceは、「UNMASK YOUR OWN GLOW（肌の奥に眠る、あなた本来の輝き）」をコンセプトに、肌が本来持つバランスを整え、自然な輝き（Glow）へ導くスキンケアを目指すブランドです。

肌が安らぐとき、心も共に安らぎ、その瞬間に、それぞれが持つGlowが現れると信じています。

こうした考えのもと、ブランドでは肌本来の回復に着目した研究を重ね、ハイドロゲル技術を基盤とした製品開発を行ってきました。肌が本来持つバランスを整えることで、自然な輝きを引き出すことを大切にしています。

岡田将生さんの誇張のない自然体の佇まいと信頼感のあるイメージ、そして内面の深さを感じさせる姿勢は、Biodanceが大切にしている「肌が自ら回復する力」というメッセージを自然に体現することのできる存在だと考えています。

今後、岡田将生さんとともに、日本市場においてBiodanceのブランドメッセージを発信してまいります。

Biodanceの日本市場における歩みとこれから

Biodanceは、2021年に韓国で誕生し、2025年に日本へ上陸しました。

「肌本来のバランスを整え、内面と外面から生まれる“Glow（輝き）”を引き出す」ことをコンセプトに、ハイドロゲル技術を基盤としたスキンケア製品を展開しています。

ブランドを代表するハイドロゲルマスクは、長時間肌に密着しながら美容成分を角質層まで届ける独自設計が支持され、世界累計販売枚数は2億枚*を突破。グローバル市場において着実に存在感を高めています。

*発売後累計出荷量集計基準

なかでも、製品力や品質に対する評価基準が高い日本市場は、Biodanceにとって非常に重要な位置づけです。

今後は、トレンド性を前面に打ち出したK-Beautyブランドとしてではなく、技術力と確かな効能を基盤とする“Performance Beauty”ブランドとして、日本の消費者との長期的な信頼関係を築いていくことを目指しています。

今回のアンバサダー起用は、単なるモデル起用にとどまらず、日本市場と長期的な関係を築いていくというブランドの意思を示すものです。

岡田将生さん プロフィール

1989年8月15日生まれ。東京都出身。

2006年デビュー。近年の出演作に、 映画『ラストマイル』（2024）、『ゆきてかへらぬ』（2025）、『アフター・ザ・クエイク』（2025）、ドラマでは、 NHK 2024年度前期連続テレビ小説『虎に翼』『ザ・トラベルナース』、『御上先生』『ちょっとだけエスパー』などがある。また、TBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』が4月より放送スタート。

初出演となる韓国製作ドラマ Disney＋オリジナル韓国ドラマ『殺し屋たちの店』シーズン2の配信を控える。

ブランドコンセプト

UNMASK YOUR OWN GLOW

肌の奥に眠る、あなた本来の輝き。

Biodance(バイオダンス)は、ひとりひとりが自分だけの“輝き（Glow）”を見つけ、内面と外見のバランスから生まれる美しさを大切にするスキンケアブランドです。肌と心にそっと寄り添い、毎日のなかでふと訪れる“きれい”の瞬間を、あなたのもとへ届けます。