「niko and ...」新CMキャラクターに俳優・上坂樹里を起用！キャンペーンムービーを4月16日（木）公開

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、2026年4月16日（木）より、俳優の上坂樹里さんが出演するブランドキャンペーンを特設サイトと「niko and ...」公式YouTubeチャンネルおよび全国の「niko and ...」店舗にて公開いたします。

今回のブランドキャンペーンのテーマは「親しき仲にも出会いあり」。上坂さんとサブキャスト3名を主人公とした2本のムービーを公開します。付き合いの長い親友や、むかしから愛用している時計といった、すでに知っていたものの魅力を再発見する瞬間＝「2回目の出会い」の様子を描きました。「niko and ...」のブランドタグライン“であうにあう”というメッセージに込めた意味の一つとして、「素敵な出会いは新しいものだけでなく、身近なものにも隠れている」ということを表現しています。楽曲は、GRe4N BOYZの「キセキ」を、歌手の東郷清丸さんと高井息吹さんがそれぞれカバーする形でリメイク。名曲との新たな出会いもお楽しみいただけます。

上坂樹里さんへのインタビュー動画と、撮影の裏側をおさめたメイキング動画も4月16日（木）より公式YouTubeで公開いたします。“であうにあう”というキーワードにちなんで上坂さんが最近出会ったお気に入りや、動画の内容にちなんで最近新たな魅力に気付いたものについて聞きました。さらに、昨年20歳を迎えた上坂さんが新たに始めたことや、「2026年度の意気込み」も語っています。

＜niko and ...（ニコアンド）2026 CAMPAIGN 「親しき仲にも出会いあり。」特設サイトURL＞

https://www.nikoand.jp/2026_campaign/deauniau2026/

＜niko and ...（ニコアンド）2026 CAMPAIGN MOVIE「キミのこと、みつけた（２回目）」 ともだち篇＞https://youtu.be/VYey9R2BD7U

＜上坂樹里さんインタビュー動画 YouTube URL＞https://youtu.be/9hXj54spMcA

■niko and ...（ニコアンド）2026 CAMPAIGN MOVIE「キミのこと、みつけた（2回目）」 について

この度、新WEBムービーに出演するCMキャラクターとして、俳優の上坂樹里さんを起用しました。上坂さんと、親友役の小林桃子さんが出演する「ともだち篇」の舞台は、とある海辺。大学を卒業し、地元を離れ久々に出会った気心が知れた友人同士、はしゃいで駆け回っていると、上坂さんがぽつりと好きな人の話を始め、それに対して友人が語り出す新たな一面に驚く上坂さん。「時計篇」には、田中偉登さんと山本桂次さんが出演。むかし愛用していた時計も時間が経って改めての良さに出会います。もう知り尽くしていると思っていた友人や、慣れ親しんだアイテムの意外な魅力を発見し、また一歩相手を好きになる瞬間をリアルな温度感で描いています。

【キャプチャ・詳細】

（1）「キミのこと、みつけた（２回目）」 ともだち篇

中学からの親友と久しぶりに会った。そんなとこあったっけ？意外な一面に出会えた春の海。長いこと付き合ってたけど、これからもよろしくね。

＜YouTube URL＞https://youtu.be/VYey9R2BD7U

昔良く遊んだ海辺を久々に訪れる、上坂さんと親友。「好きな人できてさ。たまらなく好きで、伝えようとしたの。でも、やめちゃったんだよね」上坂さんが打ち明けます。「なんか今の世界ってさ。ホントのふりした嘘ばっかじゃん？だからその『好き』っていうホントは、飲み込んだらダメなやつだよ」と、さらりと答える親友。「…あんたってそんな熱かったっけ？」驚いた上坂さんに、親友は得意げな表情。二人でくすくすと笑い合います。付き合いが長く何でも知っているはずだった親友の、新たな一面に出会った瞬間でした。

親しき仲にも出会いあり。

であうにあう 「niko and ...」

（歌：東郷清丸）

（2）「キミのこと、みつけた（２回目）」 時計篇

特に理由があったわけじゃないけどつけてみようと思って。あの頃買った時計。かなり久しぶりに。今だから出会えた新しい魅力。

＜YouTube URL＞https://youtu.be/yCoDYq5NjME

映画の時間まであと5分、走っている二人。「それ良くね？」「ん？」「時計」「ああ、むかし買ったやつ」一人がつけている腕時計に、もう一人が目を留めます。「久しぶりにつけたら、今ありじゃんって」「確かに、よくつけてたわ」話題は、その時計をよくつけていた高校時代の思い出話へ。「あの頃、夜中にチャリで海まで行ったよな。二人で」「うん。それ俺じゃないな」「うそ。…てかこれ、お前も似合うよ。つける？」「いま間違えたよな」「ううん」愛用していた時計との“2回目の出会い”をきっかけに、二人の飾らない関係性が垣間見えます。

親しき仲にも出会いあり。

であうにあう 「niko and ...」

（歌：高井息吹）

【動画概要】

公開日：2026年4月16日（木）

公開場所：niko and ...（ニコアンド）2026 CAMPAIGN「親しき仲にも出会いあり。」特設サイト、「niko and ...」公式YouTubeチャンネル及び全国の「niko and ...」にて

尺数：30秒、15秒

【動画概要】

公開日：2026年4月16日（木）

公開場所：niko and ...（ニコアンド）2026 CAMPAIGN「親しき仲にも出会いあり。」特設サイト、「niko and ...」公式YouTubeチャンネル及び全国の「niko and ...」にて

尺数：30秒、15秒

■メイキング動画

撮影の裏側をおさめたメイキング動画では、上坂さんが小林さんと一緒に海辺ではしゃぎ合う姿や、キャンペーンムービー本編には収録されていない現場での会話を見ることができます。

＜メイキング動画 YouTube URL＞https://youtu.be/pN-rIGvrM-U

■上坂樹里さんインタビュー動画

「niko and ...」のブランドキャンペーンに出演が決まったときの思いや、衣装のお気に入りポイントを聞きました。さらに、「であうにあう」というブランドタグラインにちなんで最近出会ったお気に入り、今熱く打ち込んでいること、動画の内容にちなんで最近新たな魅力が見えたものなど、活躍の場を広げる上坂さんの素顔に迫りました。

＜インタビュー動画 YouTube URL＞https://youtu.be/9hXj54spMcA

■出演者プロフィール

上坂樹里（こうさか じゅり）

2005年7月14日生まれ。神奈川県出身。「ミスセブンティーン2021」に選ばれ『Seventeen』専属モデルとなり、同年俳優デビュー。ドラマ『生理のおじさんとその娘』（23）や、『ビリオン×スクール』（24）、『御上先生』（25）、NHKの夜ドラ『いつか、無重力の宙で』などに出演。2025年「ロマンティック・キラー」では映画初出演を果たし、映画「山口くんはワルくない」の公開も控えているほか、放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』のW主演の1人に大抜擢されるなど、活躍の場を広げている。

小林桃子（こばやし ももこ）

2005年2月5日生まれ。東京都出身。2023年にデビュー後、オーディションを経てスペシャルドラマ『ケーキの切れない飛行少年たち』（NHK BS1）で主演に抜擢され、注目を集める。以降の出演作に、映画『父と僕の終わらない歌』（小泉徳宏監督）、『恋に至る病』（廣木隆一監督）、ドラマ『GTO リバイバル』（KTV）など。

田中偉登（たなか たけと）

2000 年1月24日生まれ、大阪府出身。2012年にテレビ朝日「13 歳のハローワーク」で俳優デビュー。

主な出演作に 、Netflix『イクサガミ』(25)、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』、『90メートル』(26)など。

主な待機作に、『幕末ヒポクラテスたち』、『うるさいこの音の全部』(26)、舞台『四畳半神話体系』(26)がある。

山本桂次（やまもと けいじ）

1998年生まれ、埼玉県出身。2020年より俳優としての活動をスタート。大河ドラマ「どうする家康」（23/NHK）、映画「宝島」（25）、「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編-運命-」（23）などに出演。YouTubeドラマ東京彼女シリーズの第一弾「今朝はパンの気分ではなかったのに」（23）では主演を務めた。

■歌

歌（ともだち篇）：東郷清丸（とうごう きよまる）

音楽家。ギター弾き語りや喋り、朗読などを交えるソロスタイルのほか、自らスコアを書く楽団編成、オーソドックスな３ピースバンド編成や即興演奏などライブにおける表現形態はさまざま。瀬戸内国際芸術祭2025では森山未來・辻本知彦率いる「きゅうかくうしお」のパフォーマンス公演「素晴らしい偶然をむすんで」に参加。男木島島民有志と共に音楽チームを結成し編曲や演奏指導を行った。

歌（時計篇）：高井息吹（たかい いぶき）

5歳からクラシックピアノをはじめ、ポップス、ジャズ、インプロビゼーション、オルタナティブミュージックなど様々なジャンルの音楽に刺激を受け、2013年より作詞作曲・ピアノの弾き語りでのソロ活動を開始。2015年に1st mini album 『yoru wo koeru』をリリースし、その後バンドセット『高井息吹と眠る星座』など、弾き語りのみならず様々な形態で制作やライブ活動を展開。CMへの楽曲提供や歌唱も数多く行っている。

原曲：GRe4N BOYZ

HIDE、navi、92、SOHの男性4人組、福島県で結成されたボーカルグループ。メンバー全員が歯科医師免許を持ち、医療との両立のため顔を伏せて活動中。GReeeeNとしてデビュー以来、数々のヒット曲を生み出し、「キセキ」は今も日本国内においてもっとも多くダウンロード販売されたシングルとしてギネス記録を持つ。2024年3月、グループ名をGRe4N BOYZと改名し、その新たな活動への注目が集まる。

■キャンペーングラフィック および 商品詳細

特設サイトでは、上坂樹里さんと、小林桃子さん、田中偉登さん、山本桂次さんの4名が着こなす、「niko and ...」の春夏の最新スタイリングを掲載します。（商品価格は税込表記です。）

キャンペーングラフィックでは、昨年から継続したフレームデザインを採用しながらも、2026年のキャッチコピー「親しき仲にも出会いあり。」を感じさせる、「新しい出会いは、遠くのところにあるものではなく、身近なところにあった」という発見を、表現するメタファーとして、虫眼鏡で覗き込んでるようなデザインを各写真のフレームに採用しています。フォトグラファーには、ファッションからポートレート撮影まで幅広く活躍するNico Perez（ニコ・ペレズ）氏を起用し、新しい価値に出会った瞬間のリアルな1シーンを切り取っていただきました。

＜上坂樹里さん着用＞

クラフトレースZIPベスト アイボリー：7,500円（税込）

ダブルレイヤーライクTEE オフ：3,300円（税込）

Gardenタックプリントパンツ ブルー：5,500円（税込）

2WAYバッグ アイボリー：5,500円（税込）

アツゾココンビサンダル アイボリー：5,500円（税込）

＜小林桃子さん着用＞

スクエアメッシュスキッパープルオーバー オフミックス：5,000円（税込）

クールキープカップツキキャミソール オフ：2,900円（税込）

トロットワイドイージーパンツ イエロー：6,600円（税込）

ドロストナップサック アイボリー：4,500円（税込）

アツゾココンビサンダル ブラック：5,500円（税込）

＜田中偉登さん着用＞

ハイショクスキッパーポロ ブラウン：5,500円（税込）

Tシャツ SHIRO：7,700円（税込）

ライトドライイージーパンツ OTH2：7,000円（税込）

ハイショクトングサンダル ブラウン：5,500円（税込）

＜山本桂次さん着用＞

イージーケアガラシャツ グリーンチェック：6,000円（税込）

プレーティングロゴTEE チャコール：5,000円（税込）

ライトドライイージーパンツ ブラック：7,000円（税込）

コンビベルトサンダル ブラック：5,500円（税込）

■キャンペーングラフィック撮影

Nico Perez（ニコ・ペレズ）

1986年、スペインマラガで生まれる。幼少期にイギリスロンドンに移住し、スペインとイギリスを行き来しながら子ども時代を過ごす。2008年、初めて訪れた東京で、街の「青い」空気感や都市の孤独感にインスピレーションを受ける。

2009年、ロンドンで開催された写真家・川内倫子氏のワークショップのメンバーに選ばれ、写真家になることを決意し、東京に移住。以後現在に至るまで東京を拠点として活動している。2015年に初の写真集『Momentary』を出版すると同時に同作の個展を開催。2024年の『Nowhere Land』は、8回目の個展となりました。

＜Instagram＞https://www.instagram.com/n_perez_/

■niko and ... について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。

全国147店舗展開（2026年3月末時点、WEBストアを含む）。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official