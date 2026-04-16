海老名駅すぐの屋上に“お祭り×BBQ”空間が誕生

株式会社スタンドケイ

小田急線海老名駅すぐの商業施設「ビナウォーク海老名」3番館屋上にて、株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする

「お祭りBBQビアガーデン ビナウォーク海老名屋台村」が、2026年4月17日（金）にオープンいたします。

本施設のコンセプトは、

“都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！”

夕焼けに染まる空、ふと漂う香ばしい匂い、賑やかな笑い声。

そんな“お祭りの記憶”を、現代の都市空間に再現しました。

海老名の街を一望できる開放的なロケーションの中で、

本格BBQと縁日屋台の楽しさが交差する、

これまでにない体験型ビアガーデンです。

■“懐かしいのに新しい”屋上のお祭り空間

屋上に広がるのは、どこか心をくすぐるお祭りの風景。

わたあめ、ポップコーン、アイスシャーベット--

思わず手が伸びる屋台グルメが並び、

気づけば童心に戻ってしまうような時間が流れます。

さらに、射的や輪投げ、スマートボールなど、

大人もつい夢中になる縁日コンテンツもご用意。

食べて、遊んで、笑って過ごすひとときが、

特別な思い出へと変わります。

テント完備で日差しや雨を気にせず、いつでも快適にお過ごしいただけます。懐かしく新しい屋台を、思う存分楽しめます。■“何も持たずに行ける”非日常体験

本施設では、食材や機材の準備は一切不要。

手ぶらで訪れて、そのままBBQを楽しめる気軽さも魅力です。

厳選された食材と豊富なドリンク飲み放題で、

仲間や家族、大切な人との時間をゆったりとお過ごしいただけます。

また、小田急線海老名駅徒歩3分という抜群のアクセスに加え、

テント完備の全天候型屋上空間のため、

強い日差しや急な雨の日でも、天候を気にせず快適に“お祭り気分”をお楽しみいただけます。

（※強風・荒天時は、安全面を考慮し営業を中止する場合がございます。）

■コース概要

食材セットには屋台メニュー食べ放題・遊び放題付き。



・カジュアルBBQセット［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：5,390円（税込）

ソフトドリンク飲み放題：4,840円（税込）

・厚切りステーキの豪快BBQセット［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：6,050円（税込）

ソフトドリンク飲み放題：5,500円（税込）

・和牛＆海鮮の豪華BBQセット［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：8,030円（税込）

ソフトドリンク飲み放題：7,480円（税込）

・キッズコース［2時間制］

ソフトドリンク飲み放題：1,650円（税込）



・持ち込みコース［2時間制］

アルコール＆ソフトドリンク飲み放題：3,850円（税込）

ソフトドリンク飲み放題：3,300円（税込）

キッズソフトドリンク飲み放題：1,320円（税込）

※お客様のお好きな食材をお持ち込みいただけます。

＋330円（税込）でお祭り屋台のご利用可能です。



面倒なコンロの設置もなく、お手軽にBBQを満喫いただけます♩

射的や輪投げ、スマートボールなど、大人も子どもも楽しめる屋台が盛りだくさん！屋台だけじゃない！本格BBQもお楽しみいただけます。

忙しい日常のすぐそばに、ふと立ち寄れる“非日常”を。

海老名駅すぐの屋上で過ごす時間が、

誰かにとっての「忘れられない思い出」になりますように。



■開催概要

（1）実施期間

2026年4月17日(金)～2026年10月(予定)

（2）営業時間 ※ 事前にWEBご予約をお願いいたします。

平日：16:00-21:30（最終受付19：30）

土日祝：11:00-21:30（最終受付19：30）



■予約WEBサイト

https://bbq.urban-earth.jp/vinawalk/



■場所

所在地：神奈川県海老名市中央1-4-1 ビナウォーク海老名3番館屋上

アクセス：小田急小田原線・相鉄線 海老名駅徒歩3分／JR相模線 海老名駅徒歩5分

お問合せ：080-4293-4257

（株式会社スタンドケイ）