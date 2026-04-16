海老名駅すぐの屋上に“お祭り×BBQ”空間が誕生
小田急線海老名駅すぐの商業施設「ビナウォーク海老名」3番館屋上にて、株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする
「お祭りBBQビアガーデン ビナウォーク海老名屋台村」が、2026年4月17日（金）にオープンいたします。
本施設のコンセプトは、
“都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！”
夕焼けに染まる空、ふと漂う香ばしい匂い、賑やかな笑い声。
そんな“お祭りの記憶”を、現代の都市空間に再現しました。
海老名の街を一望できる開放的なロケーションの中で、
本格BBQと縁日屋台の楽しさが交差する、
これまでにない体験型ビアガーデンです。
■“懐かしいのに新しい”屋上のお祭り空間
屋上に広がるのは、どこか心をくすぐるお祭りの風景。
わたあめ、ポップコーン、アイスシャーベット--
思わず手が伸びる屋台グルメが並び、
気づけば童心に戻ってしまうような時間が流れます。
さらに、射的や輪投げ、スマートボールなど、
大人もつい夢中になる縁日コンテンツもご用意。
食べて、遊んで、笑って過ごすひとときが、
特別な思い出へと変わります。
テント完備で日差しや雨を気にせず、いつでも快適にお過ごしいただけます。
懐かしく新しい屋台を、思う存分楽しめます。
■“何も持たずに行ける”非日常体験
本施設では、食材や機材の準備は一切不要。
手ぶらで訪れて、そのままBBQを楽しめる気軽さも魅力です。
厳選された食材と豊富なドリンク飲み放題で、
仲間や家族、大切な人との時間をゆったりとお過ごしいただけます。
また、小田急線海老名駅徒歩3分という抜群のアクセスに加え、
テント完備の全天候型屋上空間のため、
強い日差しや急な雨の日でも、天候を気にせず快適に“お祭り気分”をお楽しみいただけます。
（※強風・荒天時は、安全面を考慮し営業を中止する場合がございます。）
■コース概要
食材セットには屋台メニュー食べ放題・遊び放題付き。
・カジュアルBBQセット［2時間制］
アルコール&ソフトドリンク飲み放題：5,390円（税込）
ソフトドリンク飲み放題：4,840円（税込）
・厚切りステーキの豪快BBQセット［2時間制］
アルコール&ソフトドリンク飲み放題：6,050円（税込）
ソフトドリンク飲み放題：5,500円（税込）
・和牛＆海鮮の豪華BBQセット［2時間制］
アルコール&ソフトドリンク飲み放題：8,030円（税込）
ソフトドリンク飲み放題：7,480円（税込）
・キッズコース［2時間制］
ソフトドリンク飲み放題：1,650円（税込）
・持ち込みコース［2時間制］
アルコール＆ソフトドリンク飲み放題：3,850円（税込）
ソフトドリンク飲み放題：3,300円（税込）
キッズソフトドリンク飲み放題：1,320円（税込）
※お客様のお好きな食材をお持ち込みいただけます。
＋330円（税込）でお祭り屋台のご利用可能です。
面倒なコンロの設置もなく、お手軽にBBQを満喫いただけます♩
射的や輪投げ、スマートボールなど、大人も子どもも楽しめる屋台が盛りだくさん！
屋台だけじゃない！本格BBQもお楽しみいただけます。
忙しい日常のすぐそばに、ふと立ち寄れる“非日常”を。
海老名駅すぐの屋上で過ごす時間が、
誰かにとっての「忘れられない思い出」になりますように。
■開催概要
（1）実施期間
2026年4月17日(金)～2026年10月(予定)
（2）営業時間 ※ 事前にWEBご予約をお願いいたします。
平日：16:00-21:30（最終受付19：30）
土日祝：11:00-21:30（最終受付19：30）
■予約WEBサイト
https://bbq.urban-earth.jp/vinawalk/
■場所
所在地：神奈川県海老名市中央1-4-1 ビナウォーク海老名3番館屋上
アクセス：小田急小田原線・相鉄線 海老名駅徒歩3分／JR相模線 海老名駅徒歩5分
お問合せ：080-4293-4257
（株式会社スタンドケイ）