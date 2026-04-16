前作より進化した防塵防水性能とロスレス再生に対応 大人気「JBL Go」シリーズの最新モデル ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」新登場

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、人気のウルトラポータブルBluetoothスピーカーの最新モデル「JBL Go 5」を2026年4月23日（木）より発売いたします。

本製品は、手のひらに収まるコンパクトなサイズながら、強化されたアンプ部と改良された45mm径ダイナミックドライバーの採用により、筐体からは想像できないほど力強く、クリアなJBLプロサウンドを実現いたします。さらに、USB Type-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応し、最大24bit/48kHzの高品位な音楽再生が可能です。

機能面では、IP68の防塵防水性能※2に加え、耐衝撃設計を採用。浴室やキッチンなどの水場だけでなくビーチやキャンプなどのアウトドアシーンでも、安心してご使用いただけます。

また、「JBL Go」シリーズとしてはじめてアンビエントエッジライトを搭載し、音楽体験を視覚的にも盛り上げるだけでなく、電源やペアリング状態、バッテリー残量もひと目で確認できるようになりました。さらに、新たに搭載されたAirTouch機能により、2台のGo 5を軽く触れ合わせるだけでワイヤレスステレオ再生ができるほか、Auracastにも対応することで、対応スピーカーを複数接続し、より広い空間へサウンドを届けることも可能です。

そして、2026年夏に登場予定の「JBL EasySing Mic Mini」などのオプションを接続することで更なる拡張性を実現いたします。

製品のポイント

●JBLプロサウンドを最小サイズに凝縮

●USB Type-C接続によるロスレスオーディオ再生に対応

●業界最高水準IP68準拠※2の防塵防水性能と耐衝撃設計による高い耐久性

●アンビエントエッジライトで接続状態を視覚的に確認可能

●AirTouchによる直感的なワイヤレスステレオペアリング

●Auracast対応で複数スピーカー接続が可能

●全9色の豊富なカラーバリエーション

●JBL EasySing Mic Mini（2026年夏登場予定）などのオプションを接続することで、更なる拡張性を実現

製品外観

ブラックブルーレッドホワイトスクワッドパープルピンクターコイズブルーオレンジ ※JBL公式サイト限定GO 5＋EasySing Mic Mini

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/535_1_d5b6f55f69d867695f1309bc7312b221.jpg?v=202604160151 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※1 全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得しました。

※2 粉塵がスピーカー内部に侵入せず、水深1.5mの水中にスピーカーを最大30分間浸けても浸水しないと定義されています。

※3 充電・再生時間は使用環境により異なります。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61